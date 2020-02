Chưa yên tâm cho con đến trường trong tình hình dịch virus Covid-19, có tới 93% cha mẹ được khảo sát ủng hộ tiếp tục nghỉ học

Theo dự kiến, ngày 17/2, học sinh nhiều tỉnh thành trên cả nước chính thức đi học trở lại sau 2 tuần lễ nghỉ do virus Covid-19 (virus Corona hay nCoV). Tuy nhiên, đến ngày 14/2, Việt Nam ghi nhận 16 ca dương tính với virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 khiến không ít phụ huynh lo lắng cho cho con em khi ngày đi học đang cận kề.

Trong một cuộc khảo sát trên mạng, khi được hỏi "Cha mẹ có muốn cho con quay trở lại trường vào ngày 17/2 hay không?", đã có 93% số người tham gia bày tỏ quan điểm không đồng ý. Cha mẹ cho rằng, thời điểm hiện tại chưa yên tâm cho con đi học, phương án để con ở nhà là an toàn nhất.

Các phụ huynh cho các ý kiến như "Bọn nhỏ ngây thơ đã hiểu như mình đâu. Theo tôi nghỉ hết tháng 2 cũng được vì hầu hết các phụ huynh chưa yên tâm"; "Lớp học bây giờ toàn mùi khử trùng, con ngồi học vừa mệt vừa không an toàn"; "Có sức khỏe là có tất cả, học hè sau cũng được"...

Dù vậy, vẫn có 7% số cha mẹ cho rằng, con nên quay trở lại trường vì nghỉ 2 tuần là đủ rồi.

Sáng nay 14/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: “Nếu chưa làm được cho phụ huynh và học sinh yên tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. Đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thật sự an toàn, an toàn cả dưới góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết, nhất thiết chính quyền, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo trường học, lớp học thật sự an toàn. Chưa đủ, bên cạnh đó, các lực lượng tập trung hướng dẫn, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh yên tâm trước dịch Covid-19.



Phó Thủ tướng nêu rõ, không nên cho đi học trở lại khi phụ huynh, học sinh vẫn lo lắng, sợ bị lây nhiễm ở trường, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học. Việc cho học sinh nghỉ học tiếp chắc chắn có gây xáo trộn, trở ngại cho ngành giáo dục và cả công việc, sinh hoạt của các bậc phụ huynh và xã hội. Tuy nhiên, những điều đó không thể so được với sức khỏe, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân.