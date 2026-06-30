Mới cưới về 3 ngày, bố chồng đã hỏi lương bao nhiêu, nàng dâu chỉ cười đáp một câu khiến ông "rén" hẳn

"Mình cứ nghĩ mới về làm dâu thì chuyện bị hỏi lương chỉ có trong phim hoặc những câu chuyện trên mạng. Không ngờ đến lượt mình cũng gặp".

Đó là chia sẻ của một cô gái mới kết hôn được vài ngày đang nhận được nhiều sự đồng tình trên mạng xã hội. Theo lời kể, cô và chồng yêu nhau gần ba năm trước khi cưới. Trong thời gian tìm hiểu, bố mẹ chồng tương lai khá tâm lý, chưa từng hỏi han chuyện thu nhập hay tiền bạc nên cô luôn nghĩ gia đình này rất tôn trọng sự riêng tư của con cái.

Thế nhưng, đúng ngày thứ ba sau khi về làm dâu, trong lúc cả nhà đang ngồi uống nước sau bữa tối, bố chồng bất ngờ quay sang hỏi: "Lương của con mỗi tháng được bao nhiêu?".

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Cô gái kể mình hơi bất ngờ vì câu hỏi đến quá đột ngột. Không khí lúc đó cũng chững lại vài giây. Mẹ chồng và chồng đều nhìn sang cô như chờ phản ứng.

Thay vì trả lời ngay con số cụ thể, cô chỉ cười rồi hỏi ngược: "Bố hỏi để con tính góp sinh hoạt hay để bố định hướng tài chính cho tụi con ạ?".

Nghe câu hỏi ấy, bố chồng bật cười nhưng không trả lời ngay. Ông im lặng một lúc rồi nói thật lòng. Ông bảo không phải tò mò chuyện thu nhập của con dâu, cũng không có ý quản lý tiền bạc của các con. Chỉ là mấy hôm trước, ông nghe hàng xóm kể có gia đình cưới con về, chưa đầy một tháng đã xảy ra mâu thuẫn vì chuyện ai giữ tiền, ai đóng góp nhiều hơn. Ông sợ sau này các con cũng lúng túng nên muốn biết sơ qua để góp ý cách chi tiêu.

Lúc ấy, cô gái mới nhẹ nhàng chia sẻ rằng trước khi cưới, hai vợ chồng đã ngồi lại thống nhất rất kỹ. Mỗi người đều có tài khoản riêng để chi tiêu cá nhân, đồng thời góp một khoản cố định vào quỹ chung cho gia đình. Thu nhập cụ thể của nhau không phải điều bí mật, nhưng cũng không phải thông tin cần công khai với mọi người, kể cả người thân. Điều quan trọng hơn là cả hai đều biết mình phải có trách nhiệm với cuộc sống chung.

Nghe xong, bố chồng chỉ gật gù rồi nói: "Bố hỏi hơi vô duyên thật!".

Cô gái cười đáp: "Không sao đâu bố. Nếu bố hỏi để lo cho tụi con thì con hiểu. Nhưng nếu hôm nay con trả lời con lương 15 triệu hay 50 triệu thì cũng chẳng thay đổi việc con vẫn là con dâu của bố, bố nhỉ".

Câu nói ấy khiến cả nhà cùng bật cười.

Theo cô chia sẻ, từ hôm đó trở đi, bố chồng không bao giờ hỏi thêm chuyện lương thưởng hay tiền tiết kiệm của hai vợ chồng nữa. Thỉnh thoảng, ông còn nhắc hàng xóm rằng con cái có gia đình riêng thì nên để chúng tự sắp xếp, cha mẹ chỉ góp ý khi được hỏi.

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Không ít người cho rằng điều đáng học hỏi không phải ở câu hỏi của người bố chồng hay câu trả lời của nàng dâu, mà là cách cả hai đều đủ bình tĩnh để hiểu ý tốt của đối phương. Có những câu hỏi nếu trả lời bằng sự phòng thủ sẽ rất dễ biến thành mâu thuẫn. Ngược lại, chỉ cần thêm một chút khéo léo, một cuộc trò chuyện tưởng chừng nhạy cảm lại có thể trở thành cơ hội để các thành viên hiểu nhau hơn ngay từ những ngày đầu làm người một nhà.