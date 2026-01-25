Mới cưới 4 tháng đã phải lo Tết nhà chồng, còn là trưởng họ, dâu mới hốt hốt hoảng hoảng lo lắng ngày đêm

Những ngày cuối năm, khi người ta còn đang băn khoăn nên về quê hay ở lại thành phố, nên sắm sửa ít hay nhiều, thì với các nàng dâu mới, Tết đã là một áp lực rõ ràng và cụ thể. Không ồn ào, không kịch tính, nhưng đủ để khiến người trong cuộc mất ngủ. Yến cũng vậy, Tết này, lần đầu tiên cô bước vào vai trò một người “lo Tết cho nhà chồng”.

Yến và cái Tết đầu tiên làm dâu

Yến về nhà chồng mới 4 tháng trước, đó là quãng thời gian chưa kịp quen nếp sinh hoạt, chưa nhớ hết họ hàng, chưa hiểu hết quy luật trong một gia đình đông người, vậy mà Tết đã đến rất nhanh, đến mức Yến chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Nhà chồng Yến đông, chồng cô là con trưởng, trên còn ông bà, dưới là hai chú thím cùng mấy gia đình em họ ở gần. Tết năm nào cũng tụ họp đông đủ. Ai cũng mặc định nhà con trưởng phải đứng mũi chịu sào, lo từ chuyện cúng bái đến tiếp khách. Yến biết điều đó nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.

Mấy hôm trước, vừa bước sang tháng Chạp, mẹ chồng đã đưa cho Yến 20 triệu. Bà nói rất bình thản, như thể đây là việc hiển nhiên: “Con cầm lấy mà lo Tết”, không danh sách, không dặn dò cụ thể. Yến cầm tiền mà tay hơi run. 20 triệu, với cô lúc ấy, không phải số tiền nhỏ, nhưng để lo Tết cho một gia đình nhà trưởng họ thì lại chẳng biết có đủ hay không, chắc chắn vợ chồng Yến phải bù ra nhưng bù bao nhiêu là đủ?

Những ngày sau đó, Yến bắt đầu sống trong cảm giác nơm nớp. Mỗi lần nghe ai nhắc đến đào, quất, gà cúng, mâm ngũ quả, là trong đầu cô lại bật ra một phép tính. Năm ngoái Yến vẫn chỉ là khách, đến nhà chồng vài lần nhưng làm sao mà nhớ, mà biết được có những gì trên ban thờ, có những món nào đãi khách.

Buổi tối, khi nằm trong phòng, Yến mở điện thoại ghi chú từng khoản phải lo. Danh sách dài dần lên mà vẫn lo không đủ. Cô sợ nhất là làm thiếu, thiếu lễ, thiếu mâm, thiếu sự chu đáo, những thứ không ai nói thẳng, nhưng lại rất dễ bị để bụng.

Đây là Tết đầu tiên Yến làm dâu nên rất lúng túng và lo lắng, chẳng biết làm thế nào cho đúng, cho đủ, chi tiêu như thế nào để Tết vừa ấm cúng mà vừa tiết kiệm.

Gợi ý chi tiêu Tết cho dâu mới với 30 triệu đồng

Dưới góc nhìn thực tế, để giảm áp lực và tránh phát sinh, một khung chi tiêu rõ ràng sẽ giúp dâu mới chủ động hơn. Với ngân sách 30 triệu (trong đó có 20 triệu mẹ chồng đưa cho và 10 triệu vợ chồng Yến đóng góp vào) có thể tham khảo cách phân bổ sau (tùy vùng miền và phong tục, con số có thể điều chỉnh):

1. Trang trí Tết – 5 triệu

Đào hoặc quất: 2–3 triệu (chọn cây vừa phải, dáng đẹp, không cần quá to). Hoa cúng, hoa bàn thờ, hoa trang trí: 1,5–2 triệu. Phụ kiện nhỏ: câu đối, đèn nháy, khăn trải bàn: 500 ngàn.

2. Thực phẩm chính – 10 triệu

Gà cúng, thịt lợn, thịt bò, hải sản vừa phải: 4–5 triệu. Bánh chưng, giò chả: 3–4 triệu. Rau củ, đồ khô, gia vị dự trữ: 1–2 triệu.

3. Mâm cỗ cúng và lễ nghi – 5 triệu

Mâm ngũ quả, lễ cúng giao thừa, hóa vàng: 2 triệu. Lễ sang nhà thờ họ, họ hàng gần: 3 triệu.

4. Quà biếu và thăm hỏi – 7 triệu

Quà ông bà nội ngoại, bố mẹ hai bên: 4–5 triệu. Quà thăm họ hàng thân thiết: 2–3 triệu (ưu tiên đặc sản địa phương hoặc giỏ quà gọn nhẹ).

5. Lì xì và dự phòng – 3 triệu

Lì xì trẻ con, người già: 2 triệu. Dự phòng phát sinh: 1 triệu.

Một vài lưu ý cho dâu mới:

Trao đổi trước với mẹ chồng hoặc chồng về các khoản “bắt buộc” để tránh thiếu sót.

Không ôm hết việc một mình; phân công rõ ai lo mâm cỗ, ai lo quà biếu.

Giữ hóa đơn, ghi chép chi tiêu để dễ báo cáo và rút kinh nghiệm cho năm sau.

Với một kế hoạch cụ thể, Tết không còn là nỗi sợ mà trở thành bài học đầu đời của dâu mới: học cách cân bằng giữa phong tục, tài chính và sự bình an trong lòng.