Mới cưới 30 ngày, cô cái hốt hoảng phát hiện chồng lắp 6 camera giám sát

Chào mọi người, em viết những dòng này trong lúc tay vẫn còn run và tâm trí thì hoàn toàn hỗn loạn. Em không biết mình đang sống trong một bộ phim kinh dị hay đây thực sự là cuộc hôn nhân mà em từng mơ ước nữa.

Em và chồng mới cưới được đúng 30 ngày. Vâng, tròn một tháng trăng mật ngọt ngào. Chồng em là dân kỹ thuật, hiền lành, ít nói nhưng rất chiều chuộng vợ. Ai nhìn vào cũng bảo em số hưởng, lấy được người chồng vừa có tài vừa tâm lý. Căn hộ chung cư này là anh mua trước khi cưới, anh bảo muốn tự tay setup mọi thứ để đón em về, từ cái rèm cửa cho đến hệ thống điện thông minh. Em đã từng hạnh phúc đến phát khóc khi thấy anh tỉ mỉ chăm chút cho tổ ấm của hai đứa. Nhưng em đâu ngờ, sự tỉ mỉ ấy lại ẩn chứa một bí mật đáng sợ đến thế.

Chuyện xảy ra vào chiều hôm qua, khi em được nghỉ làm sớm nên về nhà dọn dẹp. Bình thường giờ đó chồng em chưa về, và anh cũng là người rất kỹ tính nên ít khi để em phải động tay chân vào việc nhà quá nhiều. Trong lúc lau chùi cái kệ sách cao sát trần nhà – nơi mà em chưa bao giờ đụng tới – em vô tình làm rơi một cuốn sách dày cộp. Khi leo lên ghế để xếp lại, mắt em va phải một đốm sáng nhỏ xíu, nhấp nháy yếu ớt nằm lọt thỏm giữa gáy của hai cuốn từ điển.

Tò mò, em cầm lên xem. Trời đất ơi, là một chiếc camera giám sát mini! Nó nhỏ xíu, đen sì và được ngụy trang cực kỳ khéo léo. Lúc đó, em chỉ nghĩ đơn giản là chắc anh lắp để chống trộm thôi, dù hơi khó hiểu là sao lại giấu kỹ thế. Nhưng linh tính mách bảo em có điều gì đó không ổn. Em bắt đầu rà soát lại cả căn nhà.

Và rồi, cơn ác mộng thực sự bắt đầu.

Ảnh minh họa: AI

Không chỉ ở kệ sách phòng khách, em tìm thấy chiếc thứ hai được gắn sau chậu cây cảnh ở ban công, hướng thẳng vào ghế sofa. Chiếc thứ ba nằm gọn trong góc khuất của tủ bếp, nơi em hay đứng nấu ăn. Em bắt đầu hoảng loạn, mồ hôi vã ra như tắm dù điều hòa đang để 24 độ. Em lao vào phòng ngủ – không gian riêng tư nhất của hai vợ chồng.

Tim em như ngừng đập khi phát hiện chiếc thứ tư được gắn trên đỉnh tủ quần áo, chiếu thẳng xuống giường ngủ. Và kinh khủng hơn, chiếc thứ năm nằm dưới gầm bàn trang điểm, góc quay cực kỳ nhạy cảm. Tổng cộng, em tìm được 6 chiếc camera (chiếc cuối cùng ở ngay cửa nhà vệ sinh, hướng ra ngoài hành lang). Tất cả đều là loại quay lén chuyên dụng, có thu âm, không phải loại camera an ninh thông thường.

Em ngồi thụp xuống sàn nhà, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em? Chúng em là vợ chồng cơ mà?

Em nhớ lại những lần anh nhắn tin: "Vợ đang ăn gì đấy, trông ngon nhỉ?" hay "Em mặc bộ váy đó hơi ngắn đấy", dù lúc đó anh đang ở công ty. Em từng ngây thơ nghĩ anh quan tâm em, anh có linh cảm tốt. Hóa ra, nhất cử nhất động của em trong căn nhà này đều bị anh giám sát 24/24. Em chẳng khác gì một con thú cưng bị nhốt trong lồng kính, trần trụi và không có lấy một chút quyền riêng tư nào.

Em chưa dám nói với anh là em đã biết. Tối qua anh về, vẫn ôm hôn em thắm thiết, vẫn hỏi han: "Hôm nay ở nhà em làm gì?". Câu hỏi bình thường ấy giờ nghe sao mà rợn người. Em nhìn vào mắt anh, chỉ thấy sự kiểm soát bệnh hoạn ẩn sau vẻ ngoài tri thức kia. Đêm nằm cạnh chồng, em không dám ngủ. Em cứ nhìn trân trân lên cái tủ quần áo, cảm giác như cái mắt camera kia vẫn đang mở trừng trừng nhìn thấu tâm can em.

Mới 30 ngày làm vợ mà em thấy ngột ngạt quá các chị ơi. Đây là sự quan tâm thái quá hay là bệnh hoạn? Liệu có phải anh không tin tưởng em, hay anh có vấn đề về tâm lý? Em sợ nếu lật bài ngửa, anh sẽ nổi giận hoặc có hành động tiêu cực. Nhưng nếu cứ sống thế này, chắc em phát điên mất. Em phải làm sao đây? Có nên tháo hết xuống rồi ném trước mặt anh, hay âm thầm thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ?

Xin mọi người cho em một lời khuyên với, em bế tắc quá rồi...

* Tâm sự của độc giả