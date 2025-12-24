Vietnamnet dẫn nguồn trang News18 đưa tin, một lễ cưới tại thành phố Bareilly đã biến thành hỗn loạn vào tối ngày 12/12 khi cô dâu quyết định hủy hôn ngay trước nghi thức pheras- nghi lễ quan trọng nhất trong đám cưới truyền thống Ấn Độ.

Theo phản ánh của gia đình cô dâu, chú rể và gia đình đã yêu cầu 2 triệu rupee (khoảng 578 triệu đồng) cùng một chiếc xe Brezza ngay trước giờ cử hành nghi lễ. Khi yêu cầu không được đáp ứng, phía nhà trai bị cáo buộc đã đe dọa sẽ đưa đoàn rước dâu quay về.

Một đoạn video ghi lại lời chia sẻ của cô dâu Jyoti (hơn 20 tuổi) nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, cô nghẹn ngào bày tỏ: “Tôi không thể kết hôn với những người tham lam vì của hồi môn. Tôi không muốn sống cả đời với một người đàn ông không tôn trọng gia đình mình”.

Jyoti cho biết quyết định hủy hôn được đưa ra sau khi cô chứng kiến cha mẹ bị tổn thương và rơi vào thế bất lực. “Một người có thể sỉ nhục cha và anh trai tôi trước mặt hàng trăm khách mời chỉ vì tiền thì sau này sẽ đối xử với tôi như thế nào?”, cô nói trong nước mắt.

Cô dâu hủy cưới phút chót vì bị chú rể đòi thêm tiền và xe ô tô. Ảnh: News18.

Truyền thông Ấn Độ cho hay, gia đình Jyoti khẳng định đã nhiều lần đáp ứng các yêu cầu từ phía nhà trai trong suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ. Cụ thể, tại lễ đính hôn, họ đã trao cho chú rể một chiếc nhẫn vàng, dây chuyền, cùng 500.000 rupee (khoảng 144 triệu đồng) tiền mặt. Ngoài ra, gia đình còn sắm sửa thêm máy điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, đồ gia dụng và nhiều trang sức khác.

Tuy nhiên, đến ngày cưới, phía nhà trai tiếp tục đưa ra yêu cầu mới về tiền mặt và ô tô, khiến căng thẳng lên đến đỉnh điểm và đám cưới đổ vỡ.

Ở chiều ngược lại, chú rể Rishabh (29 tuổi), một nhà thiết kế thời trang xuất thân từ gia đình kinh doanh vật liệu sắt, đã nộp đơn phản tố và phủ nhận việc đòi của hồi môn. Anh cho rằng nguyên nhân thực sự khiến hôn lễ tan vỡ là do cô dâu từ chối kết hôn vì ngoại hình của anh.

Rishabh nói rằng sau lễ đính hôn, gia đình cô dâu thường xuyên chê bai thân hình của anh. “Ban đầu cô ấy nói không để tâm, chúng tôi vẫn gặp gỡ bình thường. Nhưng đến ngày cưới, cô ấy bất ngờ nói tôi quá béo và không muốn cưới nữa”, anh trình bày.

Chú rể cũng cáo buộc anh và gia đình bị giữ lại tại nhà gái, một số tài sản có giá trị bị lấy đi, đồng thời cho rằng câu chuyện “đòi của hồi môn” là kịch bản được dựng lên nhằm thu hồi chi phí tổ chức đám cưới. Theo lời Rishabh, phía nhà gái hiện còn yêu cầu 5 triệu rupee (khoảng 1,4 tỷ đồng) để dàn xếp vụ việc.

Đại diện cảnh sát địa phương, ông Anurag Arya, cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Một sĩ quan cấp cao tiết lộ thêm, mâu thuẫn có thể bắt nguồn từ việc chú rể ngủ gật trong lúc đi rước dâu, khiến gia đình cô dâu nghi ngờ anh say rượu, từ đó làm căng thẳng leo thang.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi, Jyoti nói rằng cô mong muốn công lý không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình mình, đồng thời hy vọng sẽ không còn người phụ nữ nào khác phải chịu tổn thương vì vấn nạn của hồi môn.

Sự việc tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Ấn Độ, làm dấy lên những tranh luận gay gắt xoay quanh của hồi môn, phân biệt ngoại hình và quyền tự quyết hôn nhân của phụ nữ.

Trước đó, một đám cưới ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã trở thành một chủ đề nóng sau khi cô dâu yêu cầu 46.000 Nhân dân tệ (170 triệu đồng) "phí xuống xe" trước khi vào buổi lễ.

Cô dâu đòi tiền mới chịu xuống xe. Ảnh: Người đưa tin.

Người đưa tin cho biết, theo các báo cáo, cặp đôi rất mong chờ ngày trọng đại, nhưng khi chuẩn bị xuống xe, cô dâu đã đòi 46.000 Nhân dân tệ (170 triệu đồng) và khăng khăng rằng cô sẽ không giảm giá dù chỉ 1 Nhân dân tệ và sẽ không bao giờ xuống xe nếu chưa thanh toán đầy đủ.

Khi cả hai bên cha mẹ đến thương lượng, mâu thuẫn leo thang vì chú rể cảm thấy cô dâu đòi "đòi hỏi quá đáng". Mặc dù phong tục cho tiền khi xuống xe là có thật, nhưng số tiền này được coi là rất cao so với khu vực và vượt quá ngân sách đã chuẩn bị.

Trong khi đó, cha mẹ cô dâu lại khăng khăng rằng nếu chú rể muốn rước con gái về nhà, anh ta phải thể hiện rõ sự chân thành, và tiền xuống xe chính là biểu tượng cho sự chân thành đó.

Bất chấp nỗ lực hòa giải từ hai bên gia đình, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, chú rể quyết định hủy hôn và đưa cô dâu trở về nhà mẹ đẻ. Sự việc khiến dư luận không khỏi xôn xao về những hệ lụy từ các hủ tục và áp lực vật chất trong hôn nhân hiện đ.