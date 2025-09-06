Theo Nielsen Korea ngày 6/9, tập 1 của siêu phẩm mới The Mantis lên sóng tối 5/9 trên SBS đã đạt rating chạm nóc với 7,1% trên toàn quốc. Con số này giúp bộ phim ngay lập tức vươn lên vị trí số 1 khung giờ, đồng thời đứng đầu toàn bộ các mini-series chiếu tối thứ Sáu - thứ Bảy. Ở thời điểm cao nhất, rating thậm chí còn chạm mốc 8,7%. Đặc biệt, chỉ số cạnh tranh quan trọng nhất - rating nhóm khán giả 20 - 49 tuổi cũng đạt trung bình 2% và đỉnh 2,57%, cho thấy việc phim rất dễ thu lợi nhuận trong thời gian tới.

Ngay từ tập mở màn, The Mantis đã chứng minh sức hút khủng khiếp của một tác phẩm được mong chờ từ lâu. Bộ phim là sự kết hợp của những biên kịch - đạo diễn hàng đầu SBS hiện tại và dàn diễn viên nặng ký, trong đó tâm điểm chính là màn tái xuất của Go Hyun Jung sau 7 năm rời xa nhà đài này vì một vụ lùm xùm.

The Mantis mở ra bằng một vụ án giết người rùng rợn, tái hiện ký ức về vụ “sát nhân bọ ngựa” từng gây chấn động 23 năm trước. Khi đó, Jung Yi Shin (Go Hyun Jung) sát hại năm gã đàn ông bạo hành vợ con tại một thị trấn khai thác mỏ. Nhiều năm sau, con trai bà - Cha Soo Yeol (Jang Dong Yoon) - trở thành cảnh sát, nhưng phải đối diện với sự thật cay nghiệt khi những vụ án "copycat" bất ngờ xuất hiện. Cảnh sát buộc phải cầu cứu chính Jung Yi Shin trong tù và chính bà đưa ra điều kiện: chỉ chịu hợp tác thông qua con trai mình. Thế là sau 23 năm, mẹ và con trai tái ngộ trong bầu không khí căng như dây đàn.

Điểm nhấn khiến khán giả nổi da gà trong tập 1 chính là màn hóa thân đẳng cấp của Go Hyun Jung. Ngay từ tập đầu, cô đã có màn thể hiện xuất quỷ nhập thần đến mức gây ám ảnh với nụ cười quỷ dị, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại lóe lên tia hưng phấn khi nhắc đến máu, giết chóc. Từng câu thoại ma mị khiến khán giả như "không thở nổi". Nếu Jang Dong Yoon ghi điểm với hình ảnh người cảnh sát trẻ mạnh mẽ nhưng tổn thương, thì Go Hyun Jung hoàn toàn chiếm trọn spotlight. Cô vừa khiến khán giả căm ghét, vừa buộc họ không thể rời mắt. Diễn xuất của Go Hyun Jung chính là linh hồn của The Mantis và là yếu tố giúp bộ phim trở thành cú nổ ngay từ tập đầu tiên.

Ánh mắt và nụ cười quỷ dị gây ám ảnh của Go Hyun Jung

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Jo Sung Ha, Lee El, Kim Bo Ra và các màn cameo đặc biệt của Byun Yo Han, Go Jun - tất cả đã tạo nên một tổng thể chắc tay, đúng chuẩn thể loại thriller cả năm nay, khán giả chưa tìm thấy tác phẩm nào thực sự cuốn tới vậy. Với kịch bản chặt chẽ, nhịp phim dồn dập, bầu không khí đặc quánh căng thẳng và nhất là sự trở lại xuất thần của Go Hyun Jung, The Mantis đang được kỳ vọng sẽ giành được những giải thưởng lớn tại các lễ trao giải cuối năm. Và nếu phim vẫn giữ được phong độ như hiện tại thì điều đó có lẽ là chuyện hiển nhiên.