Khối u lớn gần bằng nắm tay trong gan của nữ sinh 15 tuổi

Theo truyền thông Trung Quốc, một nữ sinh 15 tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, phải đến Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Trịnh Châu khám vì đau bụng bên phải. Kết quả kiểm tra khiến gia đình bàng hoàng: Trong gan của cô bé có một khối u ác tính đường kính khoảng 10cm, kích thước tương đương nắm tay người lớn, chiếm một phần đáng kể thể tích gan.

Khi tìm hiểu về tiền sử bệnh, bác sĩ được biết gia đình không ghi nhận người mắc khối u trong ba thế hệ gần đây. Theo thông tin được truyền thông đăng tải, thói quen ăn uống của nữ sinh cũng khiến các bác sĩ chú ý.

Gia đình cho biết cô bé thường xuyên dùng mì ăn liền, khoai tây chiên, đồ ăn cay đóng gói để thay thế bữa chính. Thậm chí, trong một lần bác sĩ đi thăm khám, cô bé vẫn đang ăn đùi gà đóng gói.

Câu chuyện này đặt ra một vấn đề đáng quan tâm: Khi trẻ em ngày càng dễ dàng tiếp cận đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt và thực phẩm chế biến sẵn, điều gì sẽ xảy ra nếu những món ăn này dần thay thế các bữa ăn cân bằng?

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng việc nữ sinh có thói quen ăn uống như trên không đồng nghĩa những thực phẩm này là nguyên nhân trực tiếp gây ra khối u. Muốn xác định nguyên nhân ung thư gan cần có kết quả chẩn đoán cụ thể và đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy cơ.

3 nhóm thực phẩm nên hạn chế nếu đang ăn quá thường xuyên

1. Mì ăn liền, đồ ăn vặt và thực phẩm chế biến sẵn

Mì ăn liền, khoai tây chiên, đồ ăn cay đóng gói thường được ưa chuộng bởi hương vị đậm đà, tiện lợi và dễ bảo quản. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm trong nhóm này chứa nhiều muối, chất béo hoặc năng lượng, trong khi giá trị dinh dưỡng không cân đối nếu được dùng thay thế thường xuyên cho bữa ăn chính.

Một số sản phẩm còn chứa các chất phụ gia được sử dụng để bảo quản, tạo màu, tạo hương vị hoặc duy trì kết cấu. Việc sử dụng phụ gia thực phẩm được phép trong giới hạn quy định không đồng nghĩa với việc chúng gây ung thư. Mức độ an toàn phụ thuộc vào từng chất, liều lượng và điều kiện sử dụng.

Điều đáng lo ngại hơn là chế độ ăn nghèo dinh dưỡng kéo dài, thiếu rau củ, trái cây và các nguồn protein phù hợp có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Vì vậy, cha mẹ không nên để đồ ăn vặt trở thành lựa chọn thay thế thường xuyên cho bữa chính.

2. Thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối cao

Một số loại thịt chế biến, thực phẩm đóng gói và đồ ăn tiện lợi có thể chứa nhiều muối hoặc natri. Ăn quá nhiều muối trong thời gian dài làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và một số vấn đề sức khỏe khác.

Với các sản phẩm thịt chế biến, cần phân biệt nguy cơ của từng nhóm thực phẩm. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp thịt chế biến vào nhóm gây ung thư cho người, với bằng chứng rõ nhất liên quan đến ung thư đại trực tràng. Điều này không có nghĩa mọi loại thực phẩm đóng gói đều gây ung thư, cũng không thể suy rộng kết luận đó thành nguyên nhân gây ung thư gan ở một cá nhân.

3. Thực phẩm chứa nitrit hoặc các chất phụ gia không được kiểm soát

Nitrit được sử dụng trong một số sản phẩm thịt chế biến nhằm hỗ trợ bảo quản và duy trì màu sắc. Trong những điều kiện nhất định, nitrit có thể tham gia vào quá trình hình thành hợp chất nitrosamine, trong đó có những chất có khả năng gây ung thư.

Tuy nhiên, nguy cơ không thể được đánh giá chỉ bằng việc nhìn thấy tên một chất trên nhãn thực phẩm. Cần xem xét loại chất, hàm lượng, cách chế biến, mức tiêu thụ và các yếu tố liên quan. Các chất phụ gia được phép sử dụng đúng quy định cũng không thể đánh đồng với phụ gia không rõ nguồn gốc hoặc vượt giới hạn cho phép.

Thay vì hoang mang trước mọi thành phần có tên gọi khó hiểu, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đọc nhãn dinh dưỡng và hạn chế những thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối, đường hoặc chất béo cao.

Ung thư gan có thể âm thầm trong thời gian dài

Gan có khả năng dự trữ chức năng và bù trừ khá tốt. Bởi vậy, một số người mắc bệnh gan, bao gồm ung thư gan, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện biểu hiện bất thường, bệnh có thể đã tiến triển.

Theo các tài liệu y khoa, những dấu hiệu cần chú ý gồm:

Đau hoặc cảm giác tức nặng vùng bụng trên bên phải.

Chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Mệt mỏi kéo dài, suy nhược.

Da và lòng trắng mắt chuyển vàng.

Nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu.

Bụng to bất thường do tích tụ dịch.

Những biểu hiện này không chỉ xuất hiện trong ung thư gan mà còn có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, nếu chúng kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm tình trạng sức khỏe xấu đi, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đau bụng dữ dội hoặc đột ngột, đặc biệt khi kèm choáng váng, ngất hay vã mồ hôi, cần được đánh giá cấp cứu.

Không chỉ ăn uống: Những yếu tố nguy cơ ung thư gan cần biết

Việc phát hiện khối u ở một thiếu niên là tình huống đáng lo ngại, nhưng không nên chỉ dựa vào thói quen ăn uống để kết luận nguyên nhân. Ung thư gan có nhiều yếu tố nguy cơ đã được xác định, trong đó nổi bật là nhiễm virus viêm gan B hoặc viêm gan C mạn tính, xơ gan và một số bệnh gan mạn tính khác.

Ngoài ra, gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa có thể tiến triển thành viêm gan, xơ hóa và xơ gan ở một số người, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư gan. Uống nhiều rượu bia cũng là yếu tố nguy cơ quan trọng.

Với trẻ em và thanh thiếu niên, các khối u gan còn có những đặc điểm riêng, tùy thuộc vào loại mô bệnh học và bệnh nền. Do đó, không thể áp dụng hoàn toàn các yếu tố nguy cơ thường gặp ở người trưởng thành để giải thích trường hợp của một bệnh nhi.

Để bảo vệ sức khỏe gan, mỗi gia đình nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân bằng; tăng cường rau củ, trái cây và nguồn protein phù hợp; hạn chế đồ uống có đường, thực phẩm quá mặn và đồ ăn vặt thay bữa chính. Trẻ cũng cần được tiêm vaccine viêm gan B theo khuyến cáo, đồng thời khám và điều trị các bệnh lý gan khi có chỉ định.

Câu chuyện của nữ sinh 15 tuổi là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe từ sớm. Nhưng thay vì quy kết một món ăn hay một chất phụ gia là thủ phạm gây ung thư, điều cần thiết hơn là xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, nhận biết dấu hiệu bất thường và chủ động kiểm tra sức khỏe khi cần thiết.