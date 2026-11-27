Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh nữ, 37 tuổi, có tiền sử đau mỏi cổ vai gáy kéo dài nhiều năm nhưng thường tự mua thuốc điều trị. Sau một lần vô tình va đầu vào cửa kính ô tô, người bệnh mất ý thức thoáng qua, sau đó xuất hiện đau cổ, tê lan xuống hai tay và yếu tứ chi.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện tình trạng cốt hóa dây chằng dọc sau (OPLL). Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) cho thấy khối cốt hóa lấn sâu vào ống sống; phim cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận tình trạng đụng dập tủy cổ trên nền hẹp ống sống nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, cú va chạm không phải nguyên nhân hình thành OPLL mà là yếu tố làm bộc lộ tình trạng chèn ép tủy cổ nghiêm trọng vốn đã tồn tại từ trước.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật suốt 4 giờ - Ảnh: BVBM

Trước tình trạng chèn ép tủy cổ nghiêm trọng, TS.BS. Nguyễn Văn Trung - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp thực hiện phẫu thuật cùng ê-kíp theo đường mổ phía trước nhằm giải ép tủy, đồng thời tái tạo và ổn định cột sống.

Đây là ca phẫu thuật có độ khó cao do khối cốt hóa nằm ngay phía trước tủy sống và dính chặt vào màng cứng - lớp màng bao bọc, bảo vệ tủy. Việc bóc tách trực tiếp có nguy cơ gây tổn thương tủy hoặc rách màng cứng, dẫn đến rò dịch não tủy, thậm chí viêm màng não.

Đây là ca phẫu thuật có độ khó cao do khối cốt hóa nằm ngay phía trước tủy sống và dính chặt vào màng cứng - lớp màng bao bọc, bảo vệ tủy. Việc bóc tách trực tiếp có nguy cơ gây tổn thương tủy hoặc rách màng cứng, dẫn đến rò dịch não tủy, thậm chí viêm màng não.

Dưới kính vi phẫu, phẫu thuật viên sử dụng khoan mài kim cương tốc độ cao, từng bước làm mỏng khối cốt hóa. Sau khi giải phóng các thành phần dây chằng xung quanh, kỹ thuật làm nổi (floating) được áp dụng, giúp giải phóng áp lực lên tủy mà không phải cưỡng bức bóc tách phần cốt hóa dính vào màng cứng.

Trong quá trình phẫu thuật, hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ được sử dụng để giám sát chức năng các đường dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ phẫu thuật viên kiểm soát thao tác và cảnh báo nguy cơ tổn thương thần kinh.

Sau khi giải ép, các bác sĩ thay thế phần thân đốt sống được lấy bỏ bằng lồng titanium chứa xương tự thân, kết hợp hệ thống nẹp vít để tái tạo và ổn định cột sống.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 giờ. Hình ảnh C-arm sau mổ và kết quả theo dõi thần kinh trong mổ bước đầu cho thấy các yếu tố an toàn được bảo đảm.

Các triệu chứng đau và tê của người bệnh gần như không còn sau phẫu thuật - Ảnh: BVBM

Ngay sau phẫu thuật, theo đánh giá của ê-kíp điều trị, các triệu chứng đau và tê của người bệnh gần như không còn. Đây là tín hiệu tích cực ban đầu. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần được theo dõi chức năng thần kinh, độ ổn định của cột sống và quá trình liền xương trong thời gian dài.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với tình trạng đau mỏi cổ vai gáy kéo dài, đặc biệt khi đi kèm tê bì tay, giảm sự khéo léo khi cầm nắm đồ vật hoặc đi lại mất thăng bằng. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo chèn ép tủy cổ, cần được thăm khám chuyên khoa.

Sau chấn thương vùng đầu cổ, nếu xuất hiện tê hoặc yếu tay chân, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được cấp cứu, đánh giá và xử trí kịp thời; không tự ý xoay nắn vùng cổ.

Các bác sĩ lưu ý, không phải tất cả trường hợp OPLL đều cần phẫu thuật. Phương pháp điều trị phụ thuộc vào triệu chứng lâm sàng, mức độ chèn ép tủy và diễn biến chức năng thần kinh của từng người bệnh.

Trường hợp người phụ nữ 37 tuổi cũng là lời cảnh báo về những bệnh lý cột sống có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm mà người bệnh không nhận biết. Thăm khám sớm khi có triệu chứng bất thường, chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp là yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng tủy sống và chất lượng cuộc sống.