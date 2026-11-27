Từ chàng trai 19 tuổi chờ ngày du học đến hành trình giành giật sự sống

Mới đây, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ trường hợp chiến thắng bệnh ung thư của chàng trai ở Hà Nội. Tháng 6/2023, khi đang ở tuổi 19 với bao dự định phía trước, Hà Hoàng Tùng (Vĩnh Hưng, Hà Nội) phát hiện hạch xuất hiện ở vùng cổ và bẹn. Gia đình đưa Tùng đi khám tại nhiều nơi. Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chàng trai trẻ được chẩn đoán mắc ung thư hạch. Gia đình sau đó tiếp tục đưa em sang Singapore để xét nghiệm, chẩn đoán thêm.

Cú sốc đến đúng thời điểm Tùng đang chờ cơ hội đi du học. Hai tiếng "ung thư" khiến cả gia đình rơi vào trạng thái bàng hoàng, lo lắng, không biết tương lai của con sẽ đi về đâu. Có giai đoạn cả gia đình suy sụp và gần như mất hết hy vọng, không dám nghĩ đến việc liệu có phương pháp nào giúp con vượt qua bệnh tật hay không.

Sau khi cân nhắc, gia đình quyết định đưa Tùng trở về Việt Nam, tin tưởng điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Sau điều trị hóa chất và đạt lui bệnh hoàn toàn, năm 2024, Tùng được tư vấn, chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài. Đây là phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu từ người hiến phù hợp để tái lập hệ thống tạo máu của người bệnh, được cân nhắc trong những trường hợp có chỉ định chuyên môn.

Thế nhưng, con đường giành lại sự sống của Tùng không hề bằng phẳng.

Hơn một tháng trong phòng ghép là chuỗi ngày chàng trai trẻ phải đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề. Theo BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, sau ca ghép đầu tiên, Tùng bị sốt cao liên tục, loét hậu môn, giảm bạch cầu hạt sâu kéo dài và nhiễm khuẩn huyết.

Hơn 20 ngày sau ghép, xét nghiệm cho thấy không phát hiện tế bào tủy xương có nguồn gốc từ người hiến, khiến Tùng đối mặt với tình trạng thải ghép lần đầu.

Trong giai đoạn bạch cầu hạt giảm sâu, tình trạng nhiễm khuẩn huyết và nhiễm khuẩn vùng hậu môn diễn biến nặng, nhóm điều trị đã quyết định truyền khối bạch cầu hạt để hỗ trợ kiểm soát nhiễm trùng, kết hợp điều trị kháng nhiễm trùng tích cực. Các bác sĩ cũng phối hợp với nhiều chuyên khoa để tìm hướng xử trí phù hợp.

Đáng chú ý, trong thời điểm nguy cấp, Viện đã huy động người hiến bạch cầu hạt cho Tùng. Sự giúp đỡ của những người xa lạ, cùng sự đồng hành của gia đình và đội ngũ y bác sĩ, đã tiếp thêm hy vọng cho Tùng trong giai đoạn khó khăn nhất.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, Tùng cho biết em thường xuyên sốt rét, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, sức khỏe suy kiệt và có lúc gần như không còn ý chí. Điều khiến em nhớ nhất là lời động viên của BSCKII. Võ Thị Thanh Bình: "Không sao, cứ ghép thêm lần nữa, miễn là mình không bỏ cuộc là được".

Bốn tuần sau lần ghép đầu tiên, Tùng bước vào ca ghép tế bào gốc cứu vãn lần thứ hai. Lần này, dù tiếp tục trải qua giai đoạn suy tủy kéo dài, tình hình dần chuyển biến tích cực. Đến ngày thứ 20 sau ghép, bạch cầu hồi phục, ngày thứ 22, tiểu cầu cũng hồi phục.

Sau gần 3 tháng điều trị căng thẳng trong phòng ghép, Tùng vượt qua giai đoạn nguy hiểm và dần hồi phục sức khỏe.

Hiện tại, sau hơn 2 năm nhìn lại, sức khỏe của chàng trai trẻ đã ổn định, sinh hoạt trở lại gần như bình thường. Tùng hoàn thành chứng chỉ tiếng Đức trình độ B2 và đang chuẩn bị các thủ tục sang Đức để tiếp tục thực hiện ước mơ du học từng phải tạm gác lại vì bệnh tật.

Ung thư hạch là bệnh gì?

Câu chuyện của Hoàng Tùng cũng khiến nhiều người quan tâm hơn đến ung thư hạch - căn bệnh có thể xuất hiện ở người trẻ và đôi khi được phát hiện từ dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như nổi hạch ở cổ hoặc bẹn.

Ung thư hạch, thường được gọi là lymphoma, là nhóm bệnh ung thư bắt nguồn từ tế bào lympho - một loại tế bào bạch cầu thuộc hệ miễn dịch. Bệnh có thể xuất hiện tại hạch bạch huyết hoặc các mô lympho ở nhiều vị trí khác trong cơ thể.

Lymphoma chủ yếu được chia thành hai nhóm lớn: Lymphoma Hodgkin và lymphoma không Hodgkin. Mỗi nhóm còn có nhiều phân nhóm khác nhau, với đặc điểm, tốc độ tiến triển và cách điều trị riêng.

Theo ghi nhận của Tổ chức Ung thư Toàn cầu GLOBOCAN 2020, (1) thế giới có khoảng 545.000 người mắc mới và gần 260.000 ca tử vong do ung thư hạch bạch huyết. Theo thống kê tại Việt Nam năm 2020 cho u lympho không Hodgkin ghi nhận hơn 3.700 ca mắc mới và là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 2.200 người, đứng vị trí thứ 13 trong các loại ung thư phổ biến tại Việt Nam.

Một trong những dấu hiệu thường gặp của ung thư hạch là nổi hạch không đau ở cổ, nách hoặc bẹn. Tuy nhiên, hạch to không đồng nghĩa với ung thư. Trong nhiều trường hợp, đây chỉ là phản ứng của hệ miễn dịch khi cơ thể bị nhiễm trùng.

Những dấu hiệu khác có thể xuất hiện tùy loại bệnh gồm sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, đổ mồ hôi ban đêm nhiều, sụt cân ngoài ý muốn, mệt mỏi dai dẳng hoặc ngứa toàn thân.

Nếu hạch to dần, kéo dài không giảm, xuất hiện ở nhiều vị trí hoặc đi kèm các triệu chứng toàn thân bất thường, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Việc chẩn đoán lymphoma có thể cần khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và sinh thiết hạch hoặc mô tổn thương khi có chỉ định.

Vì sao ghép tế bào gốc có thể mang lại cơ hội sống cho người bệnh?

Không phải tất cả bệnh nhân ung thư hạch đều cần ghép tế bào gốc. Tùy loại lymphoma, giai đoạn bệnh và đáp ứng điều trị, bác sĩ có thể lựa chọn hóa trị, liệu pháp miễn dịch, thuốc nhắm trúng đích, xạ trị hoặc các phương pháp khác. Ghép tế bào gốc được cân nhắc ở những trường hợp phù hợp, chẳng hạn một số bệnh tái phát hoặc kháng trị.

Trong ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài, người bệnh nhận tế bào gốc từ người hiến phù hợp. Trước khi ghép, bệnh nhân thường được điều trị bằng phác đồ chuẩn bị nhằm tạo điều kiện cho tế bào ghép phát triển. Sau đó, các tế bào gốc được truyền vào cơ thể và có thể di chuyển đến tủy xương để tạo ra các tế bào máu mới.

Đây là phương pháp điều trị chuyên sâu, đòi hỏi theo dõi chặt chẽ vì người bệnh có thể gặp những biến chứng như nhiễm trùng, suy giảm tế bào máu kéo dài, thải ghép hoặc bệnh ghép chống chủ. Không phải mọi ca ghép đều thành công ngay từ lần đầu, và việc lựa chọn người hiến cũng như thời điểm ghép cần được đánh giá kỹ lưỡng.