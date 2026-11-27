Thông tin YouTuber Hậu Hoàng vừa được chẩn đoán mắc ung thư máu ở tuổi 31 khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Trong phần chia sẻ của mình, Hậu Hoàng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, động viên của mọi người trong chặng đường sắp tới. Bài đăng kèm hình ảnh nằm trên giường bệnh cùng những vết bầm tím trên tay, chân của nữ YouTuber khiến nhiều người xót xa.

Đặc biệt, lời chia sẻ tiếp theo của cô càng khiến mọi người thương cô và cảm thấy hoang mang về căn bệnh này "Túi mới phát hiện ra 2 ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt".

Sau chia sẻ của Hậu Hoàng, không ít người đặt câu hỏi "Ung thư máu có chữa được không, hay một khi mắc bệnh đồng nghĩa với việc phải đối diện với tiên lượng xấu?".

Bác sĩ nói gì về khả năng điều trị ung thư máu?

Trong một chia sẻ được đăng tải trên trang cá nhân, TS.BS Phạm Thị Việt Hương (Bệnh viện Vinmec Smart City), cho biết: Rất nhiều bệnh của hệ tạo máu ngày nay có thể điều trị hiệu quả. Một số bệnh có thể kiểm soát lâu dài, và một số trường hợp còn có cơ hội chữa khỏi.

Theo bác sĩ Việt Hương, y học đã có những bước tiến đáng kể so với 20-30 năm trước. Ngoài hóa trị, người bệnh hiện có thể được tiếp cận với nhiều phương pháp điều trị khác, tùy thuộc vào loại bệnh và tình trạng cụ thể như:

- Thuốc nhắm trúng đích: Tác động vào những mục tiêu phân tử liên quan đến tế bào bệnh, giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp hơn với đặc điểm của từng người.

- Miễn dịch trị liệu: Hỗ trợ hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư trong những trường hợp có chỉ định.

- Ghép tế bào gốc tạo máu: Mang lại cơ hội điều trị cho một số người bệnh phù hợp.

- Phác đồ điều trị cá thể hóa: Lựa chọn phương pháp dựa trên loại bệnh, đặc điểm của người bệnh và khả năng đáp ứng điều trị.

"Không chỉ các bệnh máu ác tính, nhiều bệnh lý huyết học lành tính như thiếu máu do thiếu sắt, thiếu vitamin, rối loạn đông máu hay một số bệnh suy tủy cũng có thể được điều trị hiệu quả nếu được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.", BS Việt Hương cho biết.

Không có một phương pháp điều trị nào phù hợp với tất cả mọi người

Tuy nhiên, BS Việt Hương cũng cho biết thêm rằng: Không có một phương pháp điều trị nào phù hợp với tất cả mọi người. Tiên lượng của mỗi bệnh nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại bệnh, giai đoạn bệnh, đặc điểm di truyền của tế bào bệnh, tuổi, tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng điều trị. Chính vì vậy, phát hiện sớm, điều trị tại cơ sở chuyên khoa và tuân thủ phác đồ vẫn là những yếu tố quan trọng nhất để đạt kết quả tốt.

Là một bác sĩ điều trị ung thư, BS Việt Hương đã nhiều lần được chứng kiến bệnh nhân báo tin vui: Đứa trẻ đi học trở lại, lớn lên đã 15-20 năm nay; người bệnh lại đi làm, lo cho con tốt nghiệp đại học, hay họ vừa đón cháu đầu tiên mà lúc đầu họ không nghĩ rằng sẽ khỏi bệnh... chính vì vậy, BS Việt Hương tin rằng, đằng sau mỗi tiến bộ của y học là cơ hội để một con người được tiếp tục sống cuộc đời của mình.

"Tôi chưa bao giờ hết nhắc ung thư của hệ tạo máu là khó khăn. Nhưng hy vọng không phải là phủ nhận khó khăn. Hy vọng là biết rằng khoa học đang không ngừng tiến về phía trước, và chúng ta có thêm nhiều cơ hội hơn bao giờ hết", BS Việt Hương chia sẻ

Quan trọng nhất, BS Việt Hương mong muốn mọi người ghi nhớ một điều rằng: Nhiều bệnh của hệ tạo máu hiện nay có thể điều trị hiệu quả. Một số bệnh có thể kiểm soát lâu dài, một số trường hợp có cơ hội chữa khỏi. Mỗi bệnh nhân cần một kế hoạch điều trị riêng, không có một phác đồ phù hợp cho tất cả. Và phát hiện sớm và điều trị đúng chuyên khoa giúp cải thiện đáng kể kết quả điều trị. Vì vậy, đừng để những quan niệm cũ làm mất đi cơ hội của hôm nay. Hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn đầy đủ trước khi kết luận rằng "không còn hy vọng".



