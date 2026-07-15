Trong vài năm trở lại đây, mỗi lần Công chúa Estelle xuất hiện trước công chúng đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoàng gia. Là con gái đầu lòng của Thái nữ Victoria và Vương thân Daniel, Estelle hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Thụy Điển, chỉ sau mẹ.

Ở tuổi 14, Estelle đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ rệt. Cô bé từng được biết đến với hình ảnh hồn nhiên, đáng yêu giờ đây đã trở thành một thiếu nữ mang phong thái điềm tĩnh, tự tin và ngày càng giống hình mẫu của một nữ quân chủ tương lai.

Trong lễ Quốc khánh Thụy Điển diễn ra ngày 6/6 vừa qua, Estelle cùng em trai là Hoàng tử Oscar xuất hiện tại Cung điện Haga để tham gia các hoạt động truyền thống của Hoàng gia. Hai chị em diện trang phục dân tộc Thụy Điển, lưu lại nhiều bức ảnh gia đình ấm áp trước khi tham dự lễ kỷ niệm.

Bộ ảnh nhanh chóng được các tờ báo Hoàng gia châu Âu đăng tải. Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là gương mặt ngày càng xinh đẹp của Estelle mà còn là phong thái rất chững chạc. Từ cách đứng, nụ cười đến cử chỉ giao tiếp đều gợi nhớ đến hình ảnh của mẹ cô - Thái nữ Victoria, người nhiều năm qua được đánh giá là một trong những thành viên Hoàng gia được yêu mến nhất châu Âu.

Dù phải rời sự kiện sớm để tham gia lớp học ngoại ngữ và không thể theo gia đình trong toàn bộ chương trình, Estelle vẫn có mặt trong buổi chụp ảnh chính thức của Hoàng gia, cho thấy cô đang từng bước làm quen với những trách nhiệm công chúng sẽ gắn bó cùng mình trong tương lai.

Phong cách thời trang cũng trưởng thành theo từng năm

Không chỉ thần thái thay đổi, gu thời trang của Công chúa Estelle cũng đang được giới mộ điệu theo dõi sát sao. Nếu trước đây, Estelle thường mặc những bộ váy đồng điệu với mẹ thì vài năm gần đây, cô bắt đầu xây dựng phong cách riêng với những thiết kế thanh lịch, tối giản nhưng phù hợp lứa tuổi.

Một trong những lần xuất hiện được nhắc đến nhiều nhất là tại tiệc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương Carl XVI Gustaf hồi tháng 4 năm nay.

Buổi tiệc quy tụ nhiều thành viên Hoàng gia từ khắp châu Âu, nơi những chiếc vương miện lộng lẫy và trang sức cao cấp trở thành tâm điểm. Dù chưa đủ tuổi để đeo vương miện như mẹ, Estelle vẫn nổi bật trong chiếc váy dạ hội màu tím oải hương được nhà thiết kế Thụy Điển Christer Lindarw thực hiện riêng.

Thiết kế tay ngắn với phần thân đính hạt tinh tế kết hợp chân váy dài thướt tha giúp Estelle toát lên vẻ dịu dàng nhưng vẫn rất hiện đại. Cô chỉ kết hợp cùng đôi hoa tai kim cương đính đá hồng nhỏ xinh thay vì những món trang sức cầu kỳ. Sự tiết chế ấy lại càng làm nổi bật vẻ trẻ trung đúng với lứa tuổi. Nhiều chuyên gia thời trang Hoàng gia nhận định Estelle đang đi theo phong cách rất giống mẹ: ưu tiên sự thanh lịch, vừa đủ nổi bật nhưng không phô trương.

Ngoài đời, Estelle vẫn là cô bé yêu thể thao và rất gần gũi với cha

Đằng sau hình ảnh chỉn chu trong các sự kiện Hoàng gia, Estelle vẫn giữ cuộc sống khá bình dị. Tháng 10 năm ngoái, cô từng cùng Vương thân Daniel và nữ kình ngư từng giành huy chương Olympic Sarah Sjöström tới Nhà thi đấu Quần vợt Hoàng gia ở Stockholm để theo dõi trận chung kết BNP Paribas Nordic Open.

Không còn váy áo lộng lẫy, Estelle xuất hiện với áo len xanh navy, quần jeans và mái tóc tết gọn gàng. Điểm nhấn duy nhất là đôi hoa tai bạc nhỏ hình nút thắt, mang đến vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn rất thanh lịch.

Trong suốt trận đấu, cô trò chuyện vui vẻ cùng cha và nữ vận động viên nổi tiếng. Những khoảnh khắc tự nhiên ấy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen vì cho thấy một hình ảnh rất đời thường của cô công chúa nhỏ.

Vương thân Daniel vốn là người đặc biệt yêu thể thao. Trước khi kết hôn với Thái nữ Victoria, ông từng là huấn luyện viên thể hình riêng của bà và sở hữu chuỗi phòng gym tại Thụy Điển.

Đến nay, Daniel vẫn tích cực thúc đẩy các dự án khuyến khích thanh thiếu niên rèn luyện sức khỏe, trong đó có giải chạy thường niên Prince Daniel's Race. Tình yêu thể thao ấy cũng được ông truyền lại cho các con từ khi còn nhỏ.





Từ "công chúa nhỏ" đến hình mẫu nữ hoàng tương lai

Sinh năm 2012, Công chúa Estelle sẽ là nữ hoàng tương lai của Thụy Điển sau khi Thái nữ Victoria kế vị.

Dù con đường phía trước còn rất dài, Estelle đã cho thấy những phẩm chất thường thấy ở một người kế vị Hoàng gia: sự điềm tĩnh, tự tin, ý thức rõ về vai trò của mình và khả năng xuất hiện trước công chúng một cách tự nhiên.

Giới quan sát Hoàng gia châu Âu nhận định Estelle đang sở hữu nhiều nét tương đồng với mẹ, từ phong thái đến cách ứng xử. Đồng thời, cô cũng dần tạo dựng dấu ấn riêng thông qua phong cách thời trang trẻ trung và hình ảnh gần gũi với công chúng.

Ở tuổi 14, Estelle vẫn còn là một thiếu nữ đang lớn, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta cảm nhận rõ hình ảnh của một nữ hoàng tương lai. Có lẽ vì vậy mà cô ngày càng được xem là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của các Hoàng gia châu Âu, người mà công chúng sẽ còn dõi theo trong nhiều năm tới.

Theo Elle