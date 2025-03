Phát biểu tại hội thảo "Hướng tới dinh dưỡng cho tăng trưởng (N4G): Nghiên cứu điển hình về môi trường thực phẩm học đường, dinh dưỡng và sức khỏe vị thành niên tại Việt Nam” ngày 19/3 tại Hà Nội, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet khẳng định, cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, vấn đề sức khỏe con người càng không nên bị xem nhẹ.

"Các nghiên cứu được công bố gần đây cho thấy đầu tư vào dinh dưỡng không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Cụ thể, mỗi 1 euro đầu tư cho sức khỏe có thể tạo ra tới 23 euro lợi nhuận kinh tế, nhờ vào việc giảm chi phí y tế, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sống. Vì vậy, hành động ngay từ bây giờ là điều cần thiết để đảm bảo một tương lai khỏe mạnh và thịnh vượng hơn", Đại sứ Brochet nhấn mạnh.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Hội thảo nhất trí rằng, suy dinh dưỡng là một cuộc khủng hoảng thầm lặng nhưng có tác động sâu rộng, kìm hãm sự phát triển của hàng triệu quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện có 7% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính, nghĩa là là tình trạng cơ thể không nhận đủ năng lượng cần thiết.để tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh; trong khi khoảng 22% trẻ em bị còi cọc, thấp hơn so với mức trung bình của lứa tuổi do tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài. Bên cạnh đó, tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài cũng tác động tiêu cực đến sự phát triển trí tuệ của trẻ, làm giảm khả năng học tập và làm việc của thế hệ tiếp theo.

Ở chiều hướng ngược lại, có khoảng 16% người trưởng thành trên thế giới đang sống chung với béo phì, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và tim mạch. Báo cáo của Viện Nghiên cứu vì sự phát triển Pháp (IRD) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (INN) chỉ ra rằng, chỉ trong vòng 10 năm, tình trạng thừa cân và béo phì ở lứa tuổi từ 5 đến 19 ở Việt Nam đã tăng gấp đôi, từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020.

Tại hội thảo, các chuyên gia khuyến nghị cần đa dạng hóa bữa ăn học đường nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dinh dưỡng của học sinh, đặc biệt là tại những khu vực khó khăn. Cụ thể, thực đơn bữa trưa nên bổ sung các thực phẩm giàu dưỡng chất như trứng, rau lá xanh, đậu và trái cây. Đối với trẻ em gái vị thành niên, cần tăng cường các thực phẩm giàu sắt để hỗ trợ sự phát triển toàn diện. Ngoài ra, bữa ăn nhẹ buổi chiều nên được cung cấp từ các sản phẩm từ sữa và trái cây, giúp bổ sung năng lượng và vi chất thiết yếu.

Hội thảo lần này được coi là bước chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Dinh dưỡng cho tăng trưởng (N4G) sẽ được tổ chức tại thủ đô Paris, Pháp vào ngày 27-28/3 tới. Hội nghị này là cơ hội để nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Việt Nam, cùng nhau đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các thách thức về dinh dưỡng, đồng thời kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để đầu tư cho sức khỏe con người.

Đại sứ Brochet cũng cho biết, Pháp luôn cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các nỗ lực nâng cao dinh dưỡng và an ninh lương thực. Paris đã đóng góp tích cực vào các sáng kiến quốc tế quan trọng như Liên minh Bữa ăn Học đường (The School Meals Coalition) nhằm đảm bảo trẻ em có quyền tiếp cận thực phẩm bổ dưỡng ngay tại trường học, Hiệp ước Paris vì Con người và Hành tinh (Paris Pact for People and the Planet) nhằm phát triển hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững, hay Sáng kiến Bức tường xanh vĩ đại (Great Green Wall) nhằm đẩy khôi phục 100 triệu ha đất nông nghiệp bị xói mòn ở châu Phi. Với sự hỗ trợ từ Pháp và cộng đồng quốc tế, Việt Nam có thể tiếp tục đẩy mạnh các chương trình dinh dưỡng, hướng đến mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho toàn dân và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Không chỉ tập trung vào chính sách dinh dưỡng, Pháp cũng mong muốn thúc đẩy nhận thức về chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững thông qua các sự kiện ẩm thực, tiêu biểu như sự kiện "Balade en France" diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội trong 2 ngày 28 – 30/3 tới. Ông Brochet mong muốn "Balade en France" sẽ là dịp để hai nước chia sẻ những giá trị truyền thống thông qua những món ăn đặc trưng, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền vững suốt hơn nửa thế kỷ qua giữa Việt Nam và Pháp.