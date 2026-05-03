Mốc son mới của phim Trung: Nữ chính gây “bão” nhờ nhan sắc nổi bật

Mới đây, Thế Giới Vạn Hoa đã lập kỷ lục lần đầu tiên có trong lịch sử phim Trung Quốc. Cụ thể, đây là dự án nữ tần đầu tiên phá mốc 1 triệu lượt đặt trước dù phim thậm chí còn chưa khai máy. Đáng nói hơn, cho đến lúc này thì chỉ mới có duy nhất một thành viên trong dàn cast được công bố, đó là nữ chính Cúc Tịnh Y. Điều này cho thấy sức hút lớn của dự án này nói chung, cũng như là của cá nhân mỹ nhân sinh năm 1994 nói riêng.

Thế Giới Vạn Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết Vạn Tra Triêu Hoàng của tác giác giả Thời Đại Mạn Vương. Nội dung tác phẩm nói về Tô Lục Hạ, người bước vào hệ thống Vạn Hoa, xuyên qua rất nhiều thời không để trừng trị những kẻ nam nữ xấu xa. Rõ ràng với nội dung như vậy, Tô Lục Hạ sẽ là một vai diễn hứa hẹn sẽ giúp Cúc Tịnh Y tỏa sáng.

Nói thêm về Cúc Tịnh Y, cô là gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Trung Quốc đương đại, được mệnh danh là "thần tượng 4000 năm có một". Nổi lên nhờ với tư cách thần tượng, thế nhưng Cúc Tịnh Y đã tiến rất xa trong vai trò diễn viên.

Cúc Tịnh Y được biết đến qua các bộ phim như Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân, Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Phi, Hoa Gian Lệnh, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ... Thực tế, Cúc Tịnh Y từng nhận những ý kiến trái chiều, thế nhưng không thể phủ nhận rằng so với thời kỳ mới theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ 7, cô nàng đã tiến bộ nhiều về diễn xuất cũng như thăng hạng mạnh mẽ về nhan sắc. Đây là điều mà khán giả thấy được qua vai diễn trong Hoa Gian Lệnh hay trong bộ phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ phát sóng cách đây không lâu. Ở 2 bộ phim này, Cúc Tịnh Y đều mang đến dáng vẻ đủ sức "mê muội chúng sinh", khiến khán giả không thể không mê.

Thượng Quan Chỉ trong Hoa Gian Lệnh là vai diễn cực kỳ ấn tượng, khiến nhiều khán giả phải nhìn Cúc Tịnh Y bằng con mắt khác.

Cúc Tịnh Y trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đẹp đến mức mê muội chúng sinh.

Dĩ nhiên, những gì Cúc Tịnh Y thể hiện đã đem đến sự cộng hưởng, giúp cho Thế Giới Vạn Hoa chưa kịp khai máy đã có tới 1 triệu lượt đặt trước. Điều này cho thấy công chúng rất mong chờ với vai đại nữ chủ mới nhất của Cúc Tịnh Y. Nếu có thể làm tốt, cô sẽ có thêm một bước tiến rất dài.