Sao hết thời 9 tuổi đã là mỹ nhân, 7 năm biến mất được phát hiện đóng phim chiếu mạng

Nữ idol xinh đẹp một thời nay làm diễn viên phim ngắn, netizen sốc vì nội dung nhạy cảm

Nếu như là 1 fan Kpop lâu năm, Siyeon (hay Xiyeon) từng là gương mặt trẻ nhận được sự quan tâm lớn. Bước chân vào làng giải trí từ năm 9 tuổi, Siyeon lúc đó đã nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh xắn, dễ thương như cô công chúa. Với lợi thế ngoại hình cùng tài nguyên quảng cáo và phim ảnh ở tuổi đời còn trẻ, nhiều người mong đợi vào cô nàng sẽ trở thành một mỹ nhân đình đám của showbiz Hàn. Sau khi tham gia Produce 101 và debut với PRISTIN, Siyeon gần như biến mất khi cả nhóm đóng băng sự nghiệp vào năm 2018.

Siyeon từng là cái tên quen thuộc đối với cộng đồng yêu Kpop (Ảnh: Wikipedia)

Bẵng đi một khoảng thời gian dài, netizen vô tình bắt gặp Siyeon đóng phim ngắn chiếu mạng trên TikTok. Những series này thường xoay quanh chủ đề tình yêu, dạng kịch bản “mì ăn liền” dễ thu hút giới trẻ thời nay. Được phát sóng trên nền tảng iQIYI, Siyeon gây bất ngờ khi khuôn mặt đã mất đi nét trẻ trung, đáng yêu ngày nào, thay vào đó là sự sắc sảo, già dặn hơn. Nữ idol sinh năm 2000 đã giảm cân nhiều, thân hình mảnh mai hơn nhưng không còn toát lên vẻ năng động, tươi tắn.

Netizen vô tình bắt gặp Siyeon đóng phim ngắn chiếu mạng trên TikTok

Siyeon gây bất ngờ khi khuôn mặt đã mất đi nét trẻ trung, đáng yêu ngày nào, thay vào đó là sự sắc sảo, già dặn hơn

Không chỉ vậy, Siyeon còn tham gia vào những dạng phim “người lớn”, với kịch bản “giường chiếu” khiến khán giả ngượng ngùng. Cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình tương tác ngắn Sharehouse . Dự án nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ mô hình sản xuất mới lạ với 47 tập chính cùng 15 tập tương tác, cho phép khán giả trực tiếp lựa chọn hướng phát triển của câu chuyện. Mỗi quyết định của người xem sẽ dẫn đến những kết thúc khác nhau, tạo trải nghiệm mang tính cá nhân hóa hiếm thấy ở dòng phim ngắn.

Một trong những nhân cảnh trong bộ phim chiếu mạng mới đây của Siyeon

Tuy nhiên, có phân cảnh Siyeon bất ngờ nhận câu hỏi về “tư thế yêu thích”, được cho là mang hàm ý nhạy cảm liên quan đến tình dục. Nữ thần tượng tỏ ra lúng túng trước tình huống này. Sau đó, các diễn viên nam trong chương trình cũng tiếp tục chia sẻ thêm nhiều nội dung riêng tư, khiến đoạn clip vấp phải phản ứng trái chiều từ công chúng.

Siyeon gây tranh cãi thì tham gia phim "nóng" (Ảnh: Koreaboo)

Nhiều netizen bày tỏ cảm giác tiếc nuối khi nhìn thấy Siyeon xuất hiện trong những dự án phim 3 xu thay vì tiếp tục hoạt động trên sân khấu âm nhạc. Không ít người cho rằng cô từng là một trong những “viên ngọc sáng” của thế hệ idol Gen 3, sở hữu visual nổi bật, tiềm năng trở thành ngôi sao và từng được kỳ vọng trở thành gương mặt đại diện của lứa thần tượng mới. Vì thế, việc hiện tại cô loay hoay với các dự án web drama quy mô nhỏ khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc cho tài năng trẻ bị lãng quên. Một số ý kiến cho rằng nếu PRISTIN không tan rã quá sớm hoặc được công ty quản lý đúng hướng, Xiyeon hoàn toàn có thể trở thành idol nổi tiếng.

Từng là “công chúa nhí” của showbiz, chưa bùng nổ được bao lâu thì đã hết thời

Siyeon, tên thật Park Junghyun, sinh năm 2000, là một trong những trường hợp đặc biệt của Kpop khi bước vào showbiz từ rất sớm và trải qua gần như trọn tuổi thơ trong ngành giải trí. Cô bắt đầu hoạt động với tư cách mẫu nhí, đóng quảng cáo và xuất hiện trong một số phim truyền hình, điện ảnh từ khi mới 5-6 tuổi. Cô từng góp mặt trong các tác phẩm như The Cut (2007), chương trình thiếu nhi và nhiều quảng cáo trước khi nổi tiếng với công chúng. Chính năm tháng hoạt động sớm này giúp cô được đánh giá là người có kinh nghiệm sân khấu từ nhỏ, thần thái tự nhiên trước máy quay.

Cô bắt đầu hoạt động với tư cách mẫu nhí, đóng quảng cáo và xuất hiện trong một số phim truyền hình, điện ảnh từ khi mới 5-6 tuổi (Ảnh: Nate)

Năm 2009, Siyeon gia nhập Pledis Entertainment sau một đợt tuyển chọn thực tập sinh. Đây là bước ngoặt lớn bởi cô gắn bó với công ty suốt khoảng 9 năm đào tạo, giúp cô trở thành một trong những thực tập sinh có khoảng thời gian training dài nhất thế hệ của mình. Siyeon từng xuất hiện trong MV của đàn anh đàn chị cùng công ty như After School, Orange Caramel hay dự án Happy Pledis Love Letter , từ đó được fan Kpop biết đến như “công chúa nhí của Pledis”. Cô cũng được nhận xét có năng khiếu đa dạng: hát, nhảy, chơi violin, piano và tham gia sáng tác.

Siyeon đã được tham gia hoạt động nghệ thuật cùng Afterschool ở tuổi đời còn rất trẻ (Ảnh: Nate)

Tên tuổi Siyeon bật lên mạnh mẽ vào năm 2016 khi tham gia Produce 101. Khi đó cô mới 15 tuổi nhưng gây chú ý nhờ visual trong trẻo, phong thái tự tin và câu chuyện đã dành nhiều năm làm thực tập sinh. Dù không lọt đội hình cuối cùng và dừng chân ở hạng 25, chương trình đã giúp cô có lượng fan riêng đáng kể tại Hàn Quốc lẫn quốc tế. Nhiều trang tin thời điểm ấy gọi Siyeon là “viên ngọc thô” của làng giải trí.

Tên tuổi Siyeon bật lên mạnh mẽ vào năm 2016 khi tham gia Produce 101 (Ảnh: Kpop Profiles)

Tháng 3/2017, cô chính thức debut trong nhóm nữ PRISTIN với mini album Hi! Pristin và ca khúc Wee Woo. Trong đội hình nhóm, Siyeon giữ vị trí center, visual, lead vocalist, lead dancer, cho thấy vai trò nòng cốt cả về hình ảnh lẫn trình diễn. Giai đoạn PRISTIN mới ra mắt, cô được truyền thông Hàn chú ý vì sở hữu nét đẹp vừa thanh thuần vừa ngọt ngào, cùng khí chất idol rõ nét. Nhóm nhanh chóng giành các giải Tân binh xuất sắc, khiến nhiều người tin rằng Siyeon sẽ là gương mặt nổi bật của Gen 3.

Cũng trong năm 2017, Siyeon được chọn làm MC chương trình âm nhạc Show! Music Core cùng Cha Eun Woo. Nhiều fan Hàn đánh giá đây là thời kỳ visual của Siyeon đạt độ nhận diện cao nhất, liên tục xuất hiện trong các bài viết khen nhan sắc trên diễn đàn Nate, Pann và Instiz.

Năm 2017, Siyeon cuối cùng cũng debut cùng PRISTIN (ẢnhL Pinterest)

Tuy nhiên, sự nghiệp idol của cô rẽ sang hướng tiếc nuối khi PRISTIN bất ngờ đóng băng hoạt động sau năm 2018 rồi tan rã vào tháng 5/2019. Siyeon trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất vì đã dành hơn nửa cuộc đời gắn bó với Pledis nhưng chỉ có thời gian quảng bá ngắn ngủi. Cô nàng rời khỏi Pledis sau gần 1 thập kỷ gắn bó, nhưng không đạt được thành công tương xứng với tiềm năng.

Sau khi rời Pledis, Siyeon tạm rút khỏi ánh đèn một thời gian. Đến năm 2020, cô thông báo trở lại với định hướng làm diễn viên nhưng chỉ xuất hiện trong một vài web drama kém nổi, chỉ đóng vai phụ mờ nhạt. Suốt nhiều năm liền, Siyeon gần như không được nhắc tên trên MXH.

Tính đến hiện tại năm 2026, Siyeon chưa có sự bứt phá trong sự nghiệp, vẫn loay hoay với những bộ phim chiếu mạng bị đánh giá kém chất lượng. Nhìn lại một chặng đường dài đã qua, Siyeon là ví dụ tiêu biểu cho việc một gương mặt tài năng bị ảnh hưởng bởi sự quản lý yếu kém từ công ty quản lý. Dù tiếc nuối, phần đông khán giả vẫn gửi lời động viên và hy vọng Siyeon sớm tìm được dự án đủ lớn để khẳng định lại tên tuổi.