Mổ xẻ mánh khóe "thao túng tâm lý" trong Straight To Hell, ai rồi cũng dễ dàng trở thành “con mồi”

Vừa ra mắt vào cuối tháng 4/2026, series Straight To Hell (Thẳng Tiến Địa Ngục) của Netflix đã lập tức gây bão toàn cầu. Bên cạnh diễn xuất "như lên đồng" của nữ thần Erika Toda, bộ phim còn khiến người xem lạnh gáy khi bóc trần cuộc đời thật của Kazuko Hosoki - nữ tỷ phú, nhà tiên tri quyền lực và cũng là bậc thầy thao túng tâm lý khét tiếng nhất Nhật Bản. Đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng, "chị đại" này đã giăng ra một mạng lưới thao túng rợn người, từng bước thâu tóm tâm trí của hàng triệu người nhẹ dạ mà họ không hề hay biết.

Thương mại hóa nỗi sợ hãi

Điểm yếu lớn nhất của con người chính là nỗi sợ hãi về tương lai và bệnh tật. Kazuko hiểu quá rõ điều này. Lớn lên từ nghèo khó sau Thế chiến II và từng bị lừa gạt vô số lần, bà nhận ra một triết lý cay đắng: "Lỗi không nằm ở kẻ nói dối, mà nằm ở những kẻ cả tin". Khác với những thầy bói thường vuốt ve, nói lời đường mật, phong cách của Kazuko là dồn ép nạn nhân đến chân tường. Bà thường phủ đầu bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tăm tối nhất, gia đình ly tán, sự nghiệp tiêu tan hay bạo bệnh, chủ động tước đi lớp khiên bảo vệ tâm lý của người đối diện. Kỹ thuật tiêm nhiễm sự hoảng loạn khiến ngay cả những người lý trí nhất cũng phải dao động.

Bà luôn đưa ra những lời cảnh báo mang tính điềm gở, tột độ như "Thời kỳ Đại Hạn" (Great Calamity Period). Đặc biệt, câu cửa miệng sắc lạnh "Mày sẽ xuống địa ngục" (Jigoku ni Ochiru wa yo) đã trở thành thương hiệu, là đòn đánh sập hàng rào phòng vệ tâm lý của bất cứ ai.

Khi khách hàng rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, não bộ họ sẽ tự động ngắt kết nối với tư duy logic. Lúc này, Kazuko sẽ chìa chiếc ra phao cứu sinh, những lời khuyên giải hạn, mua vật phẩm phong thủy và tất nhiên, con mồi sẽ tự nguyện dâng hiến tiền bạc mà không mảy may nghi ngờ.

Kỹ thuật "Cold Reading" (Đọc vị nguội) đỉnh cao

Nhiều khán giả thắc mắc: "Tại sao bà ta lại phán chuẩn đến thế?". Bí mật nằm ở kỹ thuật Cold Reading – một thủ thuật tâm lý học kinh điển được các nhà ảo thuật và "nhà ngoại cảm" rởm thường xuyên sử dụng. Về bản chất, đây là nghệ thuật đưa ra những phỏng đoán chung chung nhưng có xác suất trúng cao, kết hợp với việc quan sát cực kỳ tỉ mỉ các vi biểu cảm (micro-expressions) và ngôn ngữ cơ thể của đối phương để liên tục điều chỉnh câu chuyện sao cho "trúng phóc" tâm lý người nghe.

Trong phim, Kazuko không bao giờ phán ngay. Bà dành vài giây quan sát cực nhanh trang phục, cử chỉ, sự lo âu trong ánh mắt của người đối diện. Bằng cách đưa ra những câu nhận định chung chung nhưng có vẻ rất cá nhân, bà khiến đối phương giật mình tự ái: "Sao bà ấy biết?". Thực chất, chính phản ứng vô thức của nạn nhân đã cung cấp thông tin cho Kazuko.

Tạo ra "Lục tinh Chiêm tinh thuật" để hợp thức hóa trò lừa đảo

Để những lời chém gió có sức nặng, bạn cần một "hệ thống" nghe có vẻ khoa học. Kazuko đã tự sáng tạo ra "Lục tinh Chiêm tinh thuật" (Six-Star Divination) - một bộ môn bói toán kết hợp "hổ lốn" giữa lịch vạn niên phương Đông, tử vi can chi và chiêm tinh học. Hệ thống này vẽ ra một chu kỳ vận mệnh kéo dài 12 năm cho mỗi người, trong đó nhấn mạnh mạnh mẽ vào chuỗi 3 năm xui xẻo tột đỉnh được gọi là "Thời kỳ Đại Hạn".

Bằng cách phân loại con người vào 6 ngôi sao và vẽ ra những biểu đồ sinh tử phức tạp, bà đã hợp thức hóa các mánh khóe của mình. Khi Kazuko chỉ vào biểu đồ và nói: "Năm nay sao của anh rơi vào vùng tối", sự trực quan đó đã đánh lừa lý trí của con mồi, khiến họ tin rằng đây là vận mệnh đã được an bài bởi vũ trụ.

Straight To Hell thực sự là một cuốn cẩm nang tâm lý học tối tăm. Xem phim để thấy, khi lòng tham, sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi bị nắm thóp, ngay cả những cái đầu lạnh lùng, thông minh nhất cũng có thể ngoan ngoãn chui vào bẫy. Bộ phim hiện đang chiếu trọn bộ 9 tập trên nền tảng Netflix!

nguồn: Prestige