Lou Hoàng bị huỷ show giữa ồn ào tiệc tùng tại Đà Nẵng

Trưa 8/5, BTC SẠP SHOW 2026 chính thức đưa ra thông báo liên quan đến ca sĩ Lou Hoàng. Theo nội dung đăng tải, chương trình xác nhận nam ca sĩ sẽ không tiếp tục đồng hành và biểu diễn tại đêm diễn diễn ra vào ngày 30/5/2026 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Bến Thành, TP.HCM. Trong thông báo, BTC cho biết: “Sau quá trình trao đổi và làm việc cùng đại diện nghệ sĩ Lou Hoàng, vì lý do cá nhân từ phía nghệ sĩ, BTC và Lou Hoàng đã đi đến thống nhất dừng hợp tác biểu diễn tại SAP SHOW 2026”.

Phía chương trình cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã quan tâm, đồng hành suốt thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện chất lượng tổng thể của đêm diễn để mang đến sân khấu chỉn chu, cảm xúc và trọn vẹn nhất cho khán giả tham dự.

Thông tin Lou Hoàng rút khỏi SẠP SHOW 2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nam ca sĩ đang trở thành tâm điểm bàn tán vì những ồn ào đời tư những ngày gần đây.

Thời gian qua, cái tên Lou Hoàng bất ngờ phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội sau một bài đăng từ tài khoản của một cô gái, trong đó nhắc trực tiếp đến Hải Đăng Doo. Trong hình ảnh được đăng tải, cư dân mạng soi ra vật thể bị nghi là bóng cười, đồng thời xuất hiện hình ảnh một người đàn ông có hình xăm được cho là giống với Lou Hoàng.

Sau khi tranh cãi bùng nổ, cô gái đăng tải bài viết đã xóa nội dung và lên tiếng cho biết hình ảnh nói trên là sản phẩm do AI tạo ra. Phía Hải Đăng Doo cũng nhanh chóng phản hồi, phủ nhận liên quan và khẳng định không biết người đăng tải bài viết là ai. Dù vậy, những lời giải thích này vẫn chưa đủ sức xoa dịu dư luận. Nhiều netizen tiếp tục soi ra loạt chi tiết được cho là trùng khớp với các bài đăng check-in trước đó của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng tại một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. Đến hiện tại, Lou Hoàng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự việc. Các tài khoản mạng xã hội của nam ca sĩ hiện cũng đã trong trạng thái khóa hoặc không thể truy cập.

Giữa làn sóng tranh cãi, không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Lou Hoàng - nghệ sĩ từng được đánh giá là một trong những giọng ca sở hữu màu sắc riêng biệt của Vpop. Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ ghi dấu ấn với nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng âm nhạc của Lou Hoàng luôn giữ được độ bắt tai, chỉn chu và hiếm khi gây thất vọng về chất lượng. Động thái dừng biểu diễn tại SẠP SHOW của Lou Hoàng càng khiến đồn đoán bùng nổ. Sự nghiệp vừa có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau quãng thời gian dài vắng bóng, những ồn ào đời tư hiện tại đang khiến tương lai Lou Hoàng đứng trước nhiều áp lực và thách thức lớn.

