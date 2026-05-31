Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Người ta vẫn nghĩ thu nhập cao thì cuộc sống sẽ sung túc hơn, nhà cửa khang trang hơn, đồ đạc hiện đại hơn. Nhưng thực tế có những gia đình kiếm được rất nhiều tiền mà cuối tháng vẫn luôn có cảm giác thiếu trước hụt sau. Đôi khi nguyên nhân không nằm ở thu nhập mà nằm ở những khoản chi tiêu âm thầm mỗi ngày. Câu chuyện của một độc giả tên Th. dưới đây là một ví dụ điển hình.

Đầu tư quá mức vào ăn uống

Anh trai và chị dâu tôi đều có công việc ổn định. Anh làm quản lý ở một công ty sản xuất, chị làm kế toán trưởng cho một doanh nghiệp tư nhân. Tổng thu nhập của hai người mỗi tháng phải hơn 60 triệu đồng. Thế nhưng nhiều năm nay, mỗi lần sang nhà anh chị, tôi đều có cảm giác rất lạ.

Bộ sofa trong phòng khách đã cũ đến mức lớp da bong tróc từng mảng. Chiếc tivi vẫn là loại mua từ gần chục năm trước. Điều hòa phòng khách kêu ù ù mỗi khi bật. Tủ quần áo của các cháu cũng đã dùng từ hồi còn học mẫu giáo. Tôi từng nghĩ chắc anh chị đang dành dụm tiền để mua nhà mới hoặc đầu tư việc gì đó.

Đợt nghỉ hè này, tôi sang chơi với các cháu vài ngày. Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Chiếc tủ lạnh loại lớn (đồ điện tử điện lạnh hiện đại nhất trong nhà) kín đặc thực phẩm. Ngăn trên chất đầy sữa, nước ngọt, xúc xích, phô mai, bánh pudding. Ngăn dưới là thịt bò, thịt lợn, cá hồi, hải sản đông lạnh. Cánh tủ bên hông xếp kín các loại sốt, gia vị, đồ ăn vặt.

Tôi tò mò nhìn kỹ hơn thì phát hiện nhiều món vẫn còn nguyên tem siêu thị, chưa từng mở ra sử dụng. Những tảng thịt bò nhập khẩu đóng gói ngăn nắp, mỗi tảng 500g xếp chồng lên nhau, cảm tưởng có thể mở tiệc 20 người ăn được.

Chị dâu cười bảo: "Đầu tư ăn uống là đầu tư tốt nhất trong thời buổi này, chị phải mua siêu thị hàng nhập khẩu chứ không mua ở chợ đâu".

Hỏi thăm kỹ hơn tôi mới biết, mỗi lần đi siêu thị tốn thời gian lắm nên chị thường mua cho cả tháng, thực phẩm ê chề. Tôi kiểm tra qua thì thấy mấy hộp phô mai đã hết hạn gần 4 tháng, hai chai nước trái cây cũng quá hạn 2 tháng, xúc xích hun khói quá hạn nửa năm... Ở đáy ngăn đông còn có mấy khay thịt được bọc kín từ lúc nào không ai nhớ nổi.

Chị dâu ngượng ngùng bảo nhiều khi mua về rồi quên mất.

Buổi chiều hôm đó, tôi dọn riêng được gần hai túi rác toàn thực phẩm hết hạn sử dụng, có những túi thịt cả triệu bạc, tôi tiếc nhưng chị bảo hết hạn là không được ăn kẻo sinh bệnh. Nhìn đống đồ bị bỏ đi, tôi mới hiểu tại sao nhà anh chị lúc nào cũng trong tình trạng tiền kiếm được khá nhưng chẳng thấy dư.

Chị dâu có thói quen thấy khuyến mãi là mua. Đi siêu thị một lần thường mua gấp đôi, gấp ba nhu cầu thực tế. Thịt cá chất đầy tủ đông. Bánh kẹo, sữa chua, đồ ăn vặt luôn mua theo lốc lớn.

Nhưng gia đình chỉ có 4 người, hai đứa trẻ lại ăn uống thất thường. Kết quả là rất nhiều thực phẩm bị bỏ quên rồi hết hạn.

Tôi chợt nhận ra có những khoản lãng phí không tạo cảm giác đau ví ngay lập tức. Chúng tích tụ từng chút một, đến cuối cùng, số tiền bị vứt vào thùng rác có khi đủ để thay một chiếc tivi hay điều hòa mới.

Làm sao để chi tiêu ăn đúng và đủ

Nhiều gia đình hiện nay mắc sai lầm giống anh chị của Th, để tránh lãng phí thực phẩm, điều đầu tiên là lập thực đơn ngắn hạn trước khi đi mua sắm. Chỉ cần dự kiến bữa ăn cho 3-5 ngày tới là đã có thể kiểm soát được số lượng cần mua.

Thứ hai, nên kiểm tra tủ lạnh trước khi đi siêu thị. Rất nhiều người mua thêm chỉ vì không nhớ trong nhà còn gì. Kết quả là thực phẩm mới chồng lên thực phẩm cũ, đồ cũ nằm sâu bên trong rồi bị quên lãng.

Thứ ba, áp dụng nguyên tắc "nhập trước dùng trước". Thực phẩm mua mới nên đặt phía sau, thực phẩm cũ đưa ra phía trước để sử dụng trước.

Thứ tư, định kỳ mỗi tuần dành 10 phút kiểm tra hạn sử dụng của các loại sữa, nước uống, đồ đông lạnh và gia vị. Việc này giúp phát hiện sớm những món sắp hết hạn để ưu tiên sử dụng.

Cuối cùng, đừng nhầm lẫn giữa tích trữ và tiết kiệm. Tiết kiệm là chi đúng nhu cầu, còn tích trữ quá mức thường dẫn đến lãng phí. Một chiếc tủ lạnh đầy ắp chưa chắc phản ánh cuộc sống dư dả. Nhiều khi một chiếc tủ lạnh gọn gàng, chỉ chứa những thứ chắc chắn sẽ được sử dụng mới là dấu hiệu của một gia đình biết quản lý tài chính hiệu quả.

"Sau chuyến sang chơi nhà anh trai, điều khiến tôi nhớ nhất không phải chiếc sofa cũ hay chiếc tivi lỗi thời, mà là hai túi thực phẩm hết hạn được mang đi bỏ. Nhìn chúng, tôi cứ nghĩ nếu số tiền ấy được giữ lại mỗi tháng, có lẽ cuộc sống của anh chị đã khác đi rất nhiều", Th chia sẻ.