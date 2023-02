Mô tô nước "đại náo" các tuyến sông Sài Gòn

Tại buổi họp báo do UBND TPHCM tổ chức chiều 16/2, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, qua nắm thông tin lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng hơn 10 phương tiện mô tô nước thường xuyên hoạt động tại vị trí sông Lòng Tàu - sông Ngã Bảy, Thiềng Liềng thuộc huyện Cần Giờ, gây mất an toàn giao thông.

Từ thông tin trên, các đơn vị đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện triển khai ngăn chặn.

Sau quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ tại chỗ 3 phương tiện do 3 đối tượng điều khiển. Các phương tiện còn lại chạy về hướng rạch Giồng Ông Tố, qua cầu Giồng Ông Tố 2, neo 6 phương tiện vào vị trí cầu tạm (phía trên bờ có địa chỉ 327 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức).

Các đối tượng đã bỏ lại phương tiện và tẩu thoát. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khẳng định, thành phố chưa cấp phép cho loại hình vui chơi giải trí trên đường thủy

Sau vụ việc trên, cơ quan công an đã tiến hành rà soát và lập danh sách 33 phương tiện mô tô nước các loại trên địa bàn thành phố. Công an thành phố cũng đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra phương tiện máy chủ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn đường thủy và chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện thể thao, giải trí dưới nước (mô tô nước, thuyền SUP, thuyền Kayak, phương tiện chở khách, du thuyền...) hoạt động trái phép trên đường thủy.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, theo quy định hiện nay, các loại hình vui chơi giải trí dưới nước chỉ được phép hoạt động trong vùng nước được cấp phép. Đường thủy trên địa bàn thành phố chưa có khu vực nào được cấp phép cho loại hình vui chơi giải trí. Do đó, hầu hết các phương tiện mô tô nước hoạt động sai vùng nước quy định.

Được biết, trong năm 2022 và tháng đầu năm 2023, công an thành phố đã kiểm tra, xử lý 5 trường hợp vi phạm với số tiền 67,5 triệu đồng, đang xác minh để xử lý 6 trường hợp khác.

Vì an toàn của bản thân và cộng đồng, công an thành phố khuyến cáo các cá nhân, tổ chức không sử dụng mô tô nước trái phép.