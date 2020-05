Mơ sẽ là bà bầu xinh đẹp nhưng đến lúc chửa đẻ suýt "vỡ mộng", team bỉm sữa vẫn không hối hận bởi làm mẹ mới là điều tuyệt vời nhất trên đời

Hoàng Khánh Linh - mẹ Sue

Lấy chồng khi đã 27 tuổi, bị cả gia đình lẫn bạn bè giục suốt ngày, cuối cùng vì thương bố nên Khánh Linh mới chịu kết hôn. Bà mẹ trẻ còn cười lăn khi khoe rằng may mà cưới người mình yêu nên cũng không thấy sợ hãi gì. Vừa cưới xong thì sinh con gái đầu lòng, Khánh Linh rất bỡ ngỡ, chưa chuẩn bị tinh thần và cũng chưa có điều kiện để chụp nhiều ảnh lưu giữ kỉ niệm như bây giờ.

Bé Sue khiến Linh lên chức mẹ khá bất ngờ, vì khi đó chị vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Đến khi Sue lớn, vết sẹo mổ trên bụng Khánh Linh vẫn còn nguyên, nhưng chị không ngại khoe ra bởi đó là vết tích ý nghĩa nhất đối với bà mẹ U40.

"Hồi còn trẻ thì mình không nghĩ sẽ có bầu ngay đâu, vì đến chuyện cưới còn chưa nghĩ tới. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, mọi chuyện đến rất tự nhiên như hơi thở nên không để ý gì cả. 2 vợ chồng tự lo chuẩn bị đám cưới nên vất vả gầy rộc đi như 2 cái xác ve, quyết định dành 3 tháng sau cưới để tẩm bổ rồi mới có bầu. Nhưng lúc ấy vẫn còn mải chơi quá nên có em bé rồi vẫn không biết, vẫn hồn nhiên đi quẩy đến nỗi về bị dọa sẩy, mình phải nằm gác chân 1 tuần trời.

May mắn là con gái có duyên ở lại với bố mẹ nên giờ con thật sự là đứa trẻ tuyệt vời, vì con đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến với bố mẹ như vậy. Cảm ơn ông trời đã giúp con ở lại với bố mẹ!".

So với ngày xưa thì nhan sắc của Khánh Linh đã "biến hình" đáng ngưỡng mộ khi ngày càng trẻ đẹp hơn, body cũng đầy đặn với 3 vòng quyến rũ.

Sau khi lên chức mẹ thì chị Linh thấy hoang mang vô cùng vì body tăng vùn vụt, nhưng chị chọn... vẫn ăn cật lực để có sữa cho con. Bé Sue được bú 100% sữa mẹ đến tận 18 tháng tuổi nên rất khoẻ mạnh, không ốm đau gì, chưa từng đi cấp cứu suốt 11 năm qua.

"Lúc mổ đẻ Sue mình còn nói với bác sĩ khâu vết mổ đẹp đẹp cho em còn mặc bikini. Đến giờ vẫn còn nguyên vết mổ ngang bụng đó, nhưng mình tự hào vô cùng và thường xuyên sờ vào đó để nhớ lại ngày Sue ra đời. Thú thật việc sinh con là thành công lớn nhất cuộc đời mình chứ không phải sự nghiệp hay tiền bạc. Mình tự hào vì tài sản lớn nhất cuộc đời chính là con gái ngoan ngoãn, tình cảm và biết yêu thương ông bà bố mẹ như thế".



Nguyễn Ly Ly - mẹ Cherry

Cũng kết hôn muộn như Khánh Linh, 27 tuổi Ly Ly mới mặc áo cưới. Mải chơi mãi mới mang bầu con gái đầu lòng, Ly Ly từng nghĩ mình sẽ là một mẹ bỉm vừa mập vừa xấu xí. Từ một cô gái "mi nhon" 42-43kg, lúc mang thai Cherry chị tăng 26kg vì ngày nào cũng thèm cơm, 1 bữa ăn 3 bát cơm mà vẫn muốn ăn tiếp.

"Thực sự thì mình may mắn lúc chửa lẫn đẻ đều không bị xổ dáng. Trộm vía tăng cân nhiều mà không bị rạn gì cả, chắc do cơ địa. Sinh xong thì mình có hơi mập hơn so với thời con gái, và cũng thấy cơ thẻ yếu đi một chút, có ốm vặt linh tinh, sợ lạnh rồi đủ thứ khác nữa.

Hành trình thay đổi ngoại hình của bà mẹ 8X Nguyễn Ly Ly trước và sau khi thành mẹ bỉm sữa.

Lần đầu làm mẹ nhiều bỡ ngỡ, Ly Ly tăng cân không kiểm soát, chân tay mặt mũi phù nề.

Ôm con trong tay, bà mẹ trẻ chẳng còn nghĩ đến vết mổ đau hay bất kỳ điều gì khác.

Lúc lên bàn đẻ tâm lý mình rất thoải mái vì tin tưởng bác sĩ, và quan trọng nhất luôn có bố Cherry bên cạnh. Khi đang làm thủ thuật đẻ mổ nghe thấy tiếng con khóc, bác sĩ chúc mừng con trộm vía được 3,7kg mình vui lắm, chỉ mong về phòng riêng để được gặp con và cả gia đình, chẳng hề nghĩ đến đau đớn hay là việc mình sẽ xấu đi".

Nhiều chị em thay đổi ngoại hình khá đáng kể sau khi chuyển từ cuộc sống nhàn rỗi sang tay bồng tay bế thức khuya chăm con, song với Ly Ly thì khác biệt lớn nhất chính là suy nghĩ của chị.

Cherry được khen càng lớn càng giống mẹ, còn Ly Ly thì "hack tuổi" đến mức nhiều người tưởng nhầm 2 mẹ con là 2 chị em!

"Được làm mẹ là điều may mắn và hạnh phúc nhất. Mẹ nào cũng cố gắng dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, không gì quý giá bằng tình mẫu tử ruột thịt. Cherry bây giờ mới 3 tuổi nhưng đã rất ngoan, hiểu chuyện và yêu thương ông bà bố mẹ, nên mình chẳng mong gì hơn là con lớn lên thật khỏe mạnh, an nhiên như chính cái tên của con. Nhờ có con mà mình cũng học được rất nhiều điều, sống có trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn. Dù xấu đi yếu đi thì mình vẫn chấp nhận vì con.

Nhân ngày của mẹ 10/5, mình cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bà mẹ khác, và đặc biệt là cảm ơn 2 bà nội ngoại đã sinh ra chúng con và nuôi nấng các con nên người. Mong 2 mẹ của con luôn mạnh khỏe để sống vui vẻ cùng con cháu".

Nhữ Thị Thảo - mẹ Bin Bột

"Mình nghĩ là chửa thì sẽ xấu lắm, ai ngờ tăng cân nên lại thành xinh!".

Đó là suy nghĩ của chị Nhữ Thảo (33 tuổi), mẹ của 2 cậu con trai Bin - Bột vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Có vô vàn kỉ niệm về 2 lần mang bầu, song thật đáng ghen tị khi càng ngày chị Thảo càng trẻ ra. Chị không hề tủi thân khi sờ lại những vết tích thiêng liêng của 2 lần sinh nở, chỉ thấy khổ nhất là trí nhớ suy giảm khá nhiều, bụng rạn suốt gần chục năm vẫn còn.

Thảo vẫn còn lưu giữ khá nhiều ảnh cũ từ gần 10 năm trước khi lần lượt sinh 2 bé trai.

"Lúc sinh Bin ra mình buồn cười lắm vì lần đầu thấy em bé sao mà ướt nhẹp thế. rồi ngạc nhiên sao trong cơ thể mình lại có 1 con người sống trong đó được. Nói chung cảm giác lần đầu lạ lắm. Con thì bé tí, khóc oe oe như con mèo. Còn em Bột thì ra khỏi bụng mẹ thấy mặt nhăn nheo như ông cụ. Lần 2 thì chủ động và bình tĩnh hơn vì có kinh nghiệm rồi, cười xong lại khóc vì thấy mình siêu quá".

2 lần bầu bí thì 9 tháng 10 ngày giữ bé Bột trong bụng chính là quãng thời gian đặc biệt nhất trong cuộc đời chị Thảo, với muôn vàn đau đớn khó khăn và gặp bác sĩ còn nhiều hơn cả gặp chồng.

"Mình nghén rất nặng nề. Không thể ăn uống bất kỳ thứ gì. Cố cho vào là lúc sau đều ra bằng hết, suy kiệt cơ thể, sụt 4 cân trong 1 tuần, gần như không còn sức sống: Không thể thở nổi chứ đừng nói là đi lại. Lúc nào cũng ngồi gục ở xó giường bên cái chậu.

Dù đối mặt với nguy hiểm liên tục trong suốt thai kỳ, song may mắn chị Thảo vẫn mẹ tròn con vuông.

Cả 2 bé Bin - Bột đều đã lớn, tinh nghịch và rất hiếu động.

Rồi sau đấy khi thai được 4 tuần thì mình bị tụ dịch dưới màng nuôi, bong rau non, dọa sẩy, tiên lượng xấu, bác sĩ bảo rất khó giữ được thai. Nghe tin ấy mình như bị sét đánh, đau khổ vô cùng, chồng cũng lo lắng.

Mình suy sụp, bỏ hết mọi công việc chỉ nằm một chỗ. Sau đó tình hình chuyển xấu nên mình phải đi từ Phú Thọ xuống Hà Nội để nhập viện. Mình lâm vào trầm cảm vì xa chồng xa con, tâm lý lo sợ, cáu giận đủ thứ. Không biết các mẹ nghén thế nào, mình nghén như chết dần chết mòn luôn ấy. Hết bị bong rau, rồi dọa sẩy, sinh non, rau tiền đạo, gần đẻ thì phải nằm 1 chỗ không đi đâu để cố gắng giữ con. Mình biết có nhiều người xung quanh xì xào là "con này chửa sướng chỉ ăn với nằm", nhưng họ chẳng biết mình đã phải gánh chịu 9 tháng 10 ngày đau đớn thuốc men và sống trong sợ hãi như thế nào.

Lên bàn mổ lần 2 thì thực sự ám ảnh, đau chết đi sống lại. Nhưng vì con mình chịu đựng được hết, giờ Bột đã 5 tuổi rồi, trộm vía khỏe mạnh, lanh lợi và nói nhiều vô cùng".

Đã là mẹ 2 con nhưng chị Thảo rất chịu khó chăm sóc body lẫn nhan sắc, ngày càng trẻ đẹp, là hình mẫu mẹ bỉm sữa lý tưởng của nhiều chị em.

Không riêng gì chị Thảo mà vô số bà mẹ khác vượt qua "cửa tử" an toàn rồi đều nghĩ rằng sinh con chính là điều vĩ đại nhất họ làm được trong đời. Nếu hỏi các mẹ rằng có thấy hối hận hay muốn thời gian quay trở lại để hoãn việc sinh con không, chắc chắn câu trả lời sẽ là "Không". Tại sao phải chối bỏ thiên chức cao cả đầy thiên tính nữ ấy khi chúng ta hoàn toàn có thể mang những thiên thần nhỏ đến với thế giới xinh đẹp này? Cho dù mang nặng đẻ đau sẽ khiến phụ nữ thiệt thòi cả về sức khỏe lẫn nhan sắc, nhưng mọi sự hi sinh cho con đều xứng đáng, phải không các mẹ?