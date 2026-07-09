Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 9/7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đã tiếp tục công việc đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Đây cũng là buổi đầu tiên các lực lượng chức năng tiến hành mở rộng khu vực đào để có thể tìm kiếm, quy tập thêm các hài cốt liệt sĩ và di vật.

Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Video: Ngô Tùng

Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đội K), Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, qua quá trình gặp gỡ nhân chứng, khảo sát và đào thăm dò tại khu vực rãnh mộ, cơ quan chức năng đã phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ. Hiện nay, các lực lượng bắt đầu mở rộng khu vực tìm kiếm, với quyết tâm cố gắng đưa các bác, các chú về với gia đình, với quê hương.

“Các lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục tập trung cao nhất nhằm tìm kiếm được hết các bác, các chú ở khu vực này đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang. Chúng tôi xác định không được bỏ sót những di vật hoặc những vật thể nhỏ nhất”, Trung tá Hà chia sẻ.

Tình nguyện đăng ký tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm, Trung sĩ Vũ Đức Tâm - Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) bày tỏ mong muốn được góp sức để giúp các liệt sĩ về với quê hương.

Công việc của Trung sĩ Tâm là phụ giúp các chú, các anh em đào tìm, sắp xếp và quản lý vật chất. Tất cả đều nỗ lực để cùng nhau tìm kiếm được bằng hết những gì còn sót lại tại đây.

Anh cho biết, ban đầu cũng lạ lẫm vì đây là công việc mới lần đầu tiên được làm nhưng cũng rất sốt sắng, hăng hái để chung tay cho công cuộc thiêng liêng này. Những nỗ lực của đội đã được đền đáp khi các thành viên tìm thấy những hài cốt liệt sĩ đầu tiên.

“Tôi rất xúc động khi thấy được hài cốt đầu tiên của các chú, các anh trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Lúc đó tôi cũng run run khi lần đầu tiên thấy những di vật, mẫu vật, những tấm tăng, tấm áo phòng hóa bảo bọc các chú, các anh”, chàng thanh niên bộc bạch.

Theo dõi suốt buổi tìm kiếm, ông Nguyễn Thành Phước (70 tuổi, ngụ ở xã Xuân Thới Sơn) nói khi còn là cậu bé 12 tuổi, ông đã chứng kiến cảnh lính Việt Nam Cộng hòa đào rãnh dài rồi bỏ xác các liệt sĩ xuống rãnh để chôn vào mùa Xuân năm 1968. Mỗi hầm chôn khoảng 300 người, hai hầm khoảng 600 người.

“Tôi vui và xúc động khi đã đã chỉ được vị trí chính xác để có thể đưa các bác, các chú, các anh về với quê hương, đồng đội, gia đình, để có nơi hương khói”, ông Phước bày tỏ.

Nhiều cuộc gọi cung cấp thông tin tìm kiếm liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đào tìm, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TPHCM, đánh giá cao vai trò của báo chí và cộng đồng mạng đã đồng hành, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ông khẳng định nếu không có sự đồng hành thiết thực trên thì công cuộc này sẽ rất khó khăn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, từ công tác truyền thông, báo chí, các nhân chứng đã tham gia đồng hành xuyên suốt với Bộ Tư lệnh TPHCM từ những ngày đầu trong công tác phối hợp xác minh, khảo sát và mang lại kết quả hiện nay.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cũng thông tin, cơ quan này đang tiến hành thu thập thông tin các nhân chứng và thân nhân liệt sĩ trong các trận đánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 30, rạng sáng 31/1/1968. “Sau một ngày được các cơ quan báo chí, truyền thông lan tỏa trên các phương tiện, chúng tôi đã thu nhận trên 50 tin nhắn và cuộc gọi có giá trị, phục vụ cho việc tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất về sau”, Thiếu tướng Trung cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh: Sau Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Tư lệnh TPHCM vẫn sẽ tiếp tục các công việc tìm kiếm với sự quyết tâm cao. Hành trình này vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi nào đưa tất cả các anh trở về với gia đình, với đồng đội.