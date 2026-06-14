Các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem nghi phạm có hành động một mình hay không (Ảnh: PAP)

Ông Krzysztof Ciechanowski - người phát ngôn của Văn phòng Công tố khu vực Rzeszów (Ba Lan) - cho biết trong một tuyên bố: "Ngày 10/6/2026, Văn phòng Công tố khu vực Rzeszów đã được thông báo rằng một lượng lớn vật phẩm cấu thành chất thải y tế, chủ yếu là các khối parafin và lam kính hiển vi, đã được phát hiện trên một khu đất ở làng Lutoryż".

"Theo nhiều phát hiện cho đến nay, những vật phẩm này được tìm thấy trong quá trình đào bới được thực hiện trên khu đất. Trong số chất thải được phát hiện có một thai nhi người và các hài cốt khác được cho là của thai nhi giai đoạn đầu thai kỳ hoặc các mảnh của thai nhi" - ông Ciechanowski nói thêm - "Các chuyên gia giám định y tế đã được cử đến hiện trường và xác nhận rằng những hài cốt được thu giữ là di hài thai nhi người".

Truyền thông địa phương đưa tin hàng chục di hài thai nhi được tìm thấy. Các báo cáo ban đầu nói về việc tìm thấy khoảng 10 hài cốt thai nhi. Sau đó, truyền thông Ba Lan trích dẫn các phát hiện không chính thức đưa tin rằng có thể đã phát hiện từ 50 đến 100 di hài thai nhi, cùng với một lượng lớn chất thải y tế. Tuy nhiên, các công tố viên hôm 13/6 cho biết rằng đã phát hiện hài cốt của 32 thai nhi người.

Các nhà điều tra nhấn mạnh rằng việc xác định số lượng di hài thai nhi được thu giữ cuối cùng cần phải có các xét nghiệm chuyên môn và xác định vật liệu được tìm thấy trên khu đất.

Theo truyền thông Ba Lan, có thể đã tìm thấy từ 50 đến 100 hài cốt thai nhi (Ảnh: PAP)

Công việc tại khu đất sẽ tiếp tục cho đến tuần sau. Và Văn phòng Công tố khu vực Rzeszów sẽ không công bố thêm thông tin nào vào lúc này.

Văn phòng công tố khu vực Rzeszów đang tiến hành các thủ tục tố tụng, trong đó có tội xúc phạm thi thể và lưu trữ trái phép chất thải nguy hại. Những tội danh này có mức án tù từ 2 năm đến 12 năm. Các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem nghi phạm có hành động một mình hay không, cũng như liệu có thêm địa điểm chôn cất nào khác và có người khác tham gia vào việc di chuyển, xử lý hoặc phi tang hài cốt hay không.

Trong quá trình tố tụng, cơ quan chức năng Ba Lan xác định được rằng chủ sở hữu hiện tại của khu đất đã mua mảnh đất từ một nhà bệnh lý học. Hôm 12/6, Viện Kiểm sát Ba Lan đã ra lệnh tạm giam bà Magdalena H., 57 tuổi. Người phụ nữ này bị tạm giữ tại Zamość và sẽ được các nhà điều tra thẩm vấn.

Theo thông tin được truyền thông tiết lộ, người phụ nữ này khai rằng những di vật đó đến từ vật liệu y tế được sử dụng cho các xét nghiệm bệnh lý. Các nguồn tin không chính thức cũng cho rằng một phần vật liệu có thể đã được lấy từ một bệnh viện trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Những tình tiết này hiện đang được điều tra.

Bà Magdalena H. dự kiến sẽ xuất hiện trước Viện Kiểm sát Ba Lan để khai báo về nguồn gốc của các di vật và cách chúng được lưu trữ. Tuy nhiên, cuộc thẩm vấn đã không diễn ra.