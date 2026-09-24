Mổ lấy thai cho sản phụ nặng 130 kg mắc tiền sản giật nặng

Ảnh: Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Ngày 22/9, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tiếp nhận sản phụ mang thai 37 tuần 2 ngày, cân nặng 130 kg, mắc tiền sản giật nặng và tăng huyết áp. Đây là lần mang thai thứ ba của sản phụ.

Các bác sĩ đánh giá thai kỳ thuộc nhóm nguy cơ cao do sản phụ béo phì mức độ nặng, đồng thời có tiền sản giật. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và thai nhi, cần được theo dõi và xử trí chặt chẽ.

Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, việc kiểm soát đường thở và gây mê hồi sức được đặc biệt lưu ý do cân nặng của sản phụ và tình trạng tiền sản giật. Ekip gây mê thực hiện gây tê tủy sống, sau đó kiểm soát đường thở bằng đặt nội khí quản để hỗ trợ cuộc phẫu thuật.

Ca mổ lấy thai diễn ra thuận lợi. Bé trai nặng 2.550 g chào đời, được nhân viên y tế Khoa Sơ sinh theo dõi sau sinh. Hiện sức khỏe của mẹ và bé ổn định.

Theo các bác sĩ, béo phì trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, huyết khối tĩnh mạch, nhiễm trùng sau phẫu thuật và một số biến chứng sản khoa khác.

Thai phụ thừa cân, béo phì cần được quản lý thai kỳ phù hợp, kiểm soát huyết áp và các yếu tố nguy cơ. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc được chẩn đoán tiền sản giật, cần tuân thủ lịch khám và hướng dẫn của bác sĩ để được theo dõi, xử trí kịp thời.