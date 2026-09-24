Cấp cứu lúc nửa đêm sau 2 năm lệ thuộc vào 'viên thuốc màu xanh'

Bà N.T.H (63 tuổi, giáo viên nghỉ hưu tại Hà Nội) bị mất ngủ hành hạ từ thời kỳ tiền mãn kinh. Cơ thể lơ mơ, cáu gắt và lo âu vì những đêm thức trắng, bà được người quen chỉ cho “thần dược”: viên thuốc ngủ màu xanh zopiclone 7,5mg. Không cần đơn của bác sĩ, bà dễ dàng mua được thuốc ngoài thị trường.

Đêm đầu tiên, nửa viên thuốc đã đưa bà vào giấc ngủ nhanh chóng. Sáng hôm sau tỉnh dậy với cảm giác đắng ngắt vị kim loại trong miệng, bà H. vẫn tặc lưỡi bỏ qua: “Đắng miệng một chút còn hơn thức cả đêm”.

Từ đó, viên thuốc màu xanh trở thành “vật phòng thân” không thể thiếu trên đầu giường. Nửa viên không còn tác dụng, bà tự nâng lên 1 viên, rồi 1,5 viên (11,25mg) mỗi đêm.

Liều cao hơn không đồng nghĩa với ngủ ngon. Bà H. thường giật mình lúc 2-3 giờ sáng, hay gặp ác mộng, ban ngày lờ đờ, chếnh choáng và giảm nhớ. Đỉnh điểm, trong một lần dậy đi vệ sinh lúc 3h sáng, tác dụng an thần tồn dư khiến bà mất thăng bằng, trượt ngã gục xuống nền nhà và phải cấp cứu khẩn cấp vì chấn thương vùng xương chậu.

Bác sĩ Quân tư vấn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Quân (Khoa Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện E) cho biết, khi hội chẩn chuyên khoa tâm thần, các bác sĩ phát hiện nữ bệnh nhân sử dụng thuốc ngủ khoảng 2 năm đến mức lệ thuộc thuốc nên phải có kế hoạch “cai nghiện” thuốc ngủ phù hợp.

Sau khi được điều chỉnh phác đồ, sức khỏe người bệnh chuyển biến tích cực. Bà ngủ tốt hơn, tâm trạng dần ổn định và những triệu chứng trên cơ thể cũng giảm.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Quân khẳng định các dòng thuốc hỗ trợ giấc ngủ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dùng đúng chỉ định, đúng liều và đúng thời điểm. Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi người dân tự ý biến thuốc kê đơn thành thói quen lạm dụng hàng ngày.

“Tự ý mua và dùng thuốc ngủ kéo dài sẽ tạo thành vòng lặp độc hại: dung nạp thuốc, tăng liều, lệ thuộc và mất hoàn toàn khả năng ngủ tự nhiên. Khi đó, việc điều trị tốn rất nhiều thời gian và phức tạp hơn gấp nhiều lần”, Bác sĩ Quân nhấn mạnh.

Cũng theo chuyên gia Bệnh viện E, điều trị mất ngủ mãn tính không đơn thuần là tìm một viên thuốc ép cơ thể đi ngủ, mà phải gỡ rối từ gốc rễ. Mất ngủ có thể là “bề nổi” của các rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm, hoặc là hệ lụy từ bệnh lý nền, tác dụng phụ của thuốc điều trị và lối sống thiếu khoa học.

Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo người bệnh không nên tự dán nhãn mất ngủ là do “căng thẳng” hay “suy nghĩ nhiều”. Việc thăm khám toàn diện giúp loại trừ các tổn thương thực thể nguy hiểm trước khi can thiệp chuyên khoa tâm thần.

Chuyên gia khuyến cáo, khi tình trạng mất ngủ kéo dài, mức độ tăng dần hoặc bắt đầu bào mòn sức khỏe và chất lượng sống, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế. Đặc biệt, nếu khó ngủ đi kèm các dấu hiệu báo động như lo âu dai dẳng, tâm trạng u ủ, mất hết hứng thú sống, suy kiệt hoặc biến đổi cảm xúc bất thường, việc can thiệp y khoa sớm là bắt buộc để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra.