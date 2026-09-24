Một cặp vợ chồng Maroc chọn Việt Nam để sinh con, bác sĩ Việt xử trí cùng lúc tiền sản giật và khối u buồng trứng 7cm

Từ hành trình du lịch đến quyết định sinh con tại Việt Nam

Quyết định thực hiện hành trình sinh nở tại Việt Nam không phải một lựa chọn tình cờ. Xuyên suốt chuyến đi cho tới gần thời điểm sinh, hai vợ chồng đã chủ động tìm hiểu thông tin về hệ thống y tế, đặc biệt là các cơ sở sản khoa chuyên sâu trong khu vực Châu Á nói chung và Đông Nam Á riêng. Hai vợ chồng cho biết họ tin tưởng vào năng lực chuyên môn của y tế Việt Nam và mong muốn được thăm khám, theo dõi tại một cơ sở sản khoa chuyên sâu tại đây trước khi sinh.

1h30 sáng ngày 20/9/2026, sản phụ sinh năm 1992 có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi thai đã 39 tuần 3 ngày. Được biết, trong suốt hơn 9 tháng thai kỳ, chị chỉ khám thai vỏn vẹn 4 lần. Do đó, các mốc sàng lọc trước sinh chưa được theo dõi đầy đủ. Tại thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận huyết áp tăng cao tới 170/110 mmHg.

ThS.BSNT Nguyễn Đức Hà thực hiện ca phẫu thuật mổ lấy thai kết hợp cắt u buồng trứng (P) cho bệnh nhân người Maroc (Ảnh: BV)

Phát hiện tiền sản giật và quyết định can thiệp kịp thời

Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của protein niệu. Sự kết hợp giữa tăng huyết áp và protein niệu là những tiêu chuẩn vàng cảnh báo tiền sản giật - một biến chứng sản khoa nguy hiểm, có nguy cơ tiến triển nhanh chóng thành các hình thái nặng, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định nhập viện theo dõi sát sao và điều trị nội khoa tích cực bằng phác đồ phối hợp hai loại thuốc hạ áp.

Tuy nhiên, dù đã tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ, huyết áp của sản phụ vẫn duy trì ở mức cao 150/100 mmHg. Đứng trước tình trạng huyết áp chưa được kiểm soát tối ưu trong bối cảnh thai đã đủ tháng, ê-kíp trực đã tiến hành hội chẩn chuyên môn khẩn cấp.

Dựa trên nguyên tắc đặt sự an toàn của người mẹ lên hàng đầu, hội đồng chuyên môn thống nhất chỉ định mổ lấy thai chủ động, nhằm chấm dứt thai kỳ kịp thời, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ biến chứng nặng nề có thể xảy ra.

Bé trai nặng 3300gr chào đời, hồng hào, khóc to được thực hiện da kề da với mẹ ngay sau sinh (Ảnh: BV)

"Nhiệm vụ kép" trên bàn mổ và cái kết trọn vẹn

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương dưới sự thực hiện của đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Tiếng khóc vang khỏe mạnh của bé trai nặng 3300gr chào đời chính là dấu hiệu đầu tiên khẳng định sự thành công của cuộc phẫu thuật.

Bên cạnh đó, trong quá trình mổ lấy thai, ê-kíp tiếp tục phát hiện một tổn thương tiềm ẩn đi kèm: khối u buồng trứng phải có kích thước lớn khoảng 7cm. Ngay trên bàn mổ, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng bản chất khối u, bóc tách triệt để nhưng vẫn khéo léo bảo tồn toàn vẹn cấu trúc và chức năng buồng trứng phải cho người bệnh.

Khép lại hành trình xuyên quốc gia đầy bất ngờ, điểm dừng chân tại Việt Nam đã mang lại một cái kết an toàn và viên mãn. Em bé cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, người mẹ vượt cạn thành công qua cơn nguy kịch và được bảo vệ trọn vẹn các cơ quan sinh sản - minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn sâu và khả năng xử trí nhạy bén trước các ca bệnh phức tạp của y tế Việt Nam.