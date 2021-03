Mở cửa vào nhà, tôi hốt hoảng khi thấy một người đàn ông lạ mặc mỗi chiếc quần đùi đi lại ngang nhiên trong nhà mình

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Xin chào chị Hướng Dương,

Tôi đang lâm vào cảnh rắc rối và khó giải quyết quá chị ơi. Chẳng là hai tháng nay, em chồng tôi đến ở nhờ nhà tôi với lý do muốn tìm việc làm mới phù hợp hơn. Tôi cũng thương cô ấy đi lại từ phố về quê xa xôi nên đồng ý mà chẳng nghĩ đến những rắc rối mình sẽ gặp.

Em chồng tôi tính hiền lành, nhu mì, gọi dạ nói vâng nhưng lại là người bảo thủ, lười biếng. Cô ấy chỉ biết sai tôi nấu món này món nọ, dù lời lẽ ngọt ngào nhưng lại chưa từng phụ tôi việc gì. Tôi góp ý về cách ăn mặc, trang điểm có hơi "lố lăng" nhưng cô ấy không chấp nhận mà còn cho rằng tôi cổ hủ, không am hiểu thời trang. Đã thế, cô ấy còn thích mượn váy vóc, giày dép của tôi dùng mà không hỏi ý kiến của tôi. Lý do tôi là chị, là người nhà thì không nên so đo với em chồng.

Ảnh minh họa.

Mới đây, tôi về nhà lúc giữa buổi vì để quên tài liệu quan trọng ở nhà. Vừa mở cửa, tôi đã hốt hoảng khi thấy một người đàn ông lạ ngang nhiên đi lại trong nhà mình. Anh ta còn ở trần, mặc mỗi cái quần đùi. Thấy tôi, anh ta còn hỏi: "Tìm ai thế?". Sau đó, em chồng tôi mới chạy từ phòng ngủ ra, quần áo vẫn còn xộc xệch mà giải thích tôi là chủ nhà.

Hướng Dương ơi, tôi bực bội quá. Tình trạng này cứ tiếp diễn thì tôi chịu không nổi mà buông những lời lẽ không hay mất. Có cách nào để em chồng về quê hoặc ra ngoài thuê trọ không? (thanhnhien...@gmail.com)

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Việc chị em trong nhà đến ở nhờ đã không còn xa lạ. Nhưng em chồng bạn lại thiếu ý tứ và vô trách nhiệm nên khiến bạn và cô ấy bắt đầu xuất hiện rạn nứt, mâu thuẫn. Để hóa giải những mâu thuẫn, đồng thời hạn chế những hành động, lời nói gây tổn thương lẫn nhau, Hướng Dương mong bạn hãy bình tĩnh và tâm sự với chồng. Anh ấy là người đứng giữa, là cầu nối quan trọng giữa bạn và em chồng.

Bạn có thể nhẹ nhàng, khéo léo, tinh tế, tìm cách nói dễ tiếp nhận nhất để kể về những rắc rối với em chồng cho chồng nghe. Bạn nên giữ bình tĩnh, tránh tỏ thái độ gay gắt hoặc khó chịu ra mặt vì sẽ khiến chồng cảm thấy khó chịu theo hoặc bầu không khí trở nên căng thẳng. Hơn nữa, khi đó, chính bạn sẽ đánh mất điểm trong mắt chồng. Vì thế, khéo léo, bình tĩnh là điều kiện cần và đủ.

Sau khi tâm sự mọi chuyện, bạn và chồng cùng thống nhất cách giải quyết. Có thể để em chồng ở lại với điều kiện cô ấy tự thay đổi, biết phụ chị dâu, giữ ý tứ hơn. Nếu không, cô ấy có thể ra ngoài thuê trọ, vợ chồng bạn sẽ giúp đỡ trong thời gian đầu. Và dù thực hiện biện pháp nào, hãy để chồng bạn là người lên tiếng để tránh dẫn đến mâu thuẫn nội bộ trong gia đình.

Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề. Thân gửi.

Hướng Dương.