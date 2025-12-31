Mở camera xem giúp việc pha sữa cho con, người mẹ ngã quỵ trước sự thật kinh hoàng

Ngày 26/12, một phụ nữ Thái Lan đã đăng tải cảnh báo trên mạng xã hội, kêu gọi các bậc phụ huynh nâng cao cảnh giác sau khi phát hiện người giúp việc tạm thời bị nghi đã đổ dung dịch khử trùng vào bình sữa của con trai cô, theo The Thaiger.

Chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân Yokey R., người phụ nữ cho biết gia đình cô thường thuê hai người giúp việc: một người phụ trách việc nhà và một người chuyên chăm sóc con trai nhỏ tên Kirin. Tuy nhiên, do người giúp việc thường xuyên nghỉ phép, gia đình buộc phải thuê một người giúp việc theo ngày, chỉ làm việc trong một hôm.

Người giúp việc này được tìm qua một nhóm Facebook và tự giới thiệu là Usanee Palang-usa. Người mẹ khẳng định Usanee chỉ được giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa, bởi Kirin đã có người khác chăm sóc.

Đến chiều cùng ngày, khi Kirin uống sữa từ bình bú, bà của bé bất ngờ ngửi thấy mùi hóa chất nồng nặc bốc ra từ sữa. Nghi ngờ có điều bất thường, bà lập tức lấy bình sữa nếm thử và phát hiện mùi thuốc sát trùng Dettol rất gắt, kèm theo vị đắng rõ rệt.

Nhận được tin báo, người mẹ vội vàng trở về nhà, đưa con trai đến bệnh viện để kiểm tra. Trong khi đó, người bố đã thẩm vấn người giúp việc mới vì có nhiều dấu hiệu khả nghi. Ban đầu, Usanee nói không nhớ đã làm gì với bình sữa, sau đó lại giải thích rằng chỉ lau bình bằng chiếc khăn lau nhà. Ít lâu sau, người giúp việc này được cho là đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn và mất liên lạc.

Người mẹ cho biết tình trạng của Kirin hiện ổn định, song các bác sĩ khuyến cáo nên để bé ở lại bệnh viện qua đêm nhằm theo dõi sát các phản ứng phụ có thể xảy ra.

Sau sự việc, gia đình kiểm tra lại camera an ninh và không khỏi bàng hoàng trước những hình ảnh ghi nhận được. Đoạn video cho thấy Usanee mang bình sữa của Kirin từ tầng 3 xuống tầng trệt, đổ dung dịch sát khuẩn Dettol vào trong rồi đặt lại vị trí cũ. Camera cũng ghi lại việc người này hầu như không dọn dẹp, mà đi quanh nhà chụp ảnh nhiều đồ đạc và khu vực khác nhau.

Người phụ nữ cho biết đã gửi mẫu sữa bị nhiễm bẩn đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm, phục vụ việc thu thập chứng cứ và khởi kiện Usanee. Đáng chú ý, sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, một phụ nữ khác cũng lên tiếng cho rằng gia đình cô từng trở thành mục tiêu của người giúp việc này.