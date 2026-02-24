Mở bát đầu năm: Một cặp đôi nổi tiếng công khai, nhan sắc nhà trai với kiểu "yêu em" khiến dân tình quắn quéo!

Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, TikToker đình đám Lê Thụy một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên bạn trai trên trang cá nhân. Khoảnh khắc ngọt ngào này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khắp các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh ngọt ngào "tay trong tay" gây bão MXH

Trong bức ảnh được chia sẻ, Lê Thụy và bạn trai khoác tay nhau tại một nhà ga ở Nhật Bản, thể hiện sự gần gũi và thoải mái trước ống kính. Hình ảnh này thu hút lượng lớn tương tác chỉ trong thời gian ngắn, với đông đảo người dùng mạng để lại lời chúc phúc cho cặp đôi.

Phần bình luận không chỉ tràn ngập lời khen mà nhiều người còn đùa vui xin "via" để sớm có nửa kia như họ – một nét văn hóa lan tỏa trong cộng đồng mạng khi thấy một cặp đôi đáng yêu. Một số cư dân mạng còn trêu rằng có lẽ phải tập uống nước dừa hay ăn cá tuyết - những món gắn liền với hai nhân vật trên mạng xã hội để sớm gặp được người thương.

Những người theo dõi cũng nhận ra bạn trai của Lê Thụy trong ảnh chính là TikToker nổi tiếng Phan Sanh, từng gây chú ý với các video review ẩm thực và cuộc sống tại Nhật Bản. Cặp đôi đã được gọi tên "đẹp đôi", "có nét phu thê" dưới phần bình luận.

Chuyện tình tưởng không thật mà thật không tưởng

Trước khi có bức ảnh tay trong tay gây chú ý, Lê Thụy và Phan Sanh đã nhiều lần tương tác công khai trên mạng xã hội với phong cách hài hước đặc trưng.

Trong một bài đăng, Phan Sanh từng chia sẻ câu chuyện lần đầu gặp mặt: "Lần đầu gặp mà em Lê Thụy hỏi tôi có vũ phu không. Tôi đã lấy vợ đâu mà biết".

Trong khi đó, Lê Thụy lại có phần táo bạo hơn. Trước Tết, cô từng đùa vui mời cư dân mạng ba tháng nữa ăn hỏi, dù cả hai mới gặp nhau không lâu. Màn “chốt lịch tương lai” nhanh gọn của nhà gái khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thích thú.

Ngỡ tưởng content nhưng không, từ đầu tháng 2, cả Lê Thụy và Phan Sanh đã đăng tải nhiều khoảnh khắc đi chơi chung, dạo phố và quay video "đu trend" với nhau trên nền tảng TikTok. Những video này không chỉ khiến fan thích thú vì sự tự nhiên, hài hước mà còn tạo cảm giác hài hòa và tương tác ăn ý giữa hai người, từ đó khiến nhiều người tin rằng họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nghiêm túc.

Lê Thụy vốn được biết đến với những nội dung đời thường, hài hước xoay quanh cuộc sống ở Nhật và từng gây chú ý với video "uống nước dừa quên đi muộn phiền". Cô cũng từng chia sẻ rằng trước đây mình chưa từng có mối tình chính thức, thậm chí từng xuất hiện trên một chương trình hẹn hò để tìm kiếm nửa kia.

Phan Sanh ngoài vai trò là bạn trai xuất hiện bên cô cũng là một gương mặt được yêu mến nhờ các video khám phá ẩm thực, những trải nghiệm đời sống ở nước ngoài. Anh từng viral với video kể lại kỷ niệm dị ứng khi ăn cá tuyết, và từ đó được cộng đồng mạng đặt biệt danh thú vị "Phan Sanh Cá Tuyết".

Không chỉ vậy, Phan Sanh từng rời quê hương sang Nhật từ năm 19 tuổi, làm nhiều công việc khác nhau để vừa sinh sống vừa phát triển nội dung mạng xã hội, được nhiều người xem đánh giá là sự nỗ lực vươn lên thay vì chỉ dựa vào mạng xã hội để câu view.

Dân tình quắn quéo với style "khoe" độ hạnh phúc của người đang yêu: "Anh về", "Kem vị co co nớt", "Với em"...

Netizen phản ứng tích cực và triển vọng "couple Gen Z"

Sau khi bức ảnh được đăng tải, nhiều tài khoản bình luận rằng họ cảm nhận được "năng lượng tích cực" từ những khoảnh khắc giản dị nhưng ý nghĩa giữa hai người từ việc đi chơi, ăn uống cho đến cách họ tương tác trước ống kính. Điều này khiến không ít người nhận xét rằng câu chuyện của Lê Thụy và Phan Sanh không chỉ là một khoảnh khắc đẹp mắt trên mạng xã hội mà còn truyền cảm hứng lạc quan cho người xem.

Mặc dù vậy, hiện tại cả hai vẫn giữ thái độ kín kẽ về chuyện riêng tư và không có tuyên bố chính thức nào khác ngoài những hình ảnh và video được chia sẻ trên trang cá nhân. Nhưng với lượng tương tác tích cực của cộng đồng mạng, câu chuyện tình cảm này hứa hẹn sẽ tiếp tục được quan tâm trong những ngày tới.

Tóm lại, việc Lê Thụy khoe ảnh tình tứ bên bạn trai giữa dịp Tết không chỉ khiến fan vui mừng mà còn tạo thêm một chủ đề giải trí tích cực trên mạng xã hội, khi những bình luận chúc phúc xen lẫn lời xin "vía" lãng xẹt trở thành một phần thú vị của trải nghiệm người dùng.