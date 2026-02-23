Cỡ ngôi sao hay nam thần thì về quê vợ vẫn phải nhập gia tùy tục, nhìn màn biến hình của "hoàng tử" mới hài hước làm sao!

Những hình ảnh hậu Tết vừa bấm nút leo thẳng top trending MXH, không phải vì drama hay scandal, mà vì biểu tượng "đồ ngủ bông hoa" đã trở thành meme khó quên của cộng đồng mạng. Đặc biệt, nó được mặc bởi 1 nam thần vốn rất ngầu với đa phong cách.

Màn biến hình ngã ngửa của chàng rể ngôi sao

Trong clip, nam nghệ sĩ Hoàng Tử Thao – người vừa kết hôn với nữ diễn viên Từ Nghệ Dương xuất hiện ung dung trong căn bếp nhà vợ, diện nguyên bộ "đồng phục tỉnh" hoa lá to đùng giống dân quê bản xứ, khiến netizen cười không ngớt.

Nhiều người tinh ý còn phát hiện đây không phải đồ mua mới để chúc Tết, mà chính là bộ đồ ngủ của bố vợ - người đã trao lại cho Thao như một cách "nhập gia tùy tục". Dân mạng hài hước bình luận rằng:

"Con rể Tứ Xuyên Hoàng Tử Thao về nhà vợ cũng phải nhập gia tùy tục, mặc 'đồng phục tỉnh' thôi!".

Vậy chuyện gì đang xảy ra phía sau nụ cười và chiếc áo hoa lạ lẫm đó?

Từ EXO đến… bếp nhà vợ: Hành trình tình yêu giản dị mà ấm áp

Hoàng Tử Thao từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám EXO/EXO-M trước khi trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp solo.

Tình yêu của Thao với Từ Nghệ Dương bắt đầu từ những mối quan hệ nghề nghiệp. Nghệ Dương cũng là nghệ sĩ, từng là thực tập sinh tại công ty SM Entertainment, nơi Thao từng hoạt động.

Tin đồn hẹn hò xuất phát từ năm 2020, nhưng tới 14/7/2024 cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Tháng 8 cùng năm, Thao gây sốt khi cầu hôn Nghệ Dương trên chương trình thực tế, và cuối cùng họ đăng ký kết hôn vào 2/12/2024 với dòng thông báo đơn giản của nam ca sĩ: "Goal achieved (Mục tiêu đạt được rồi)".

Chưa đầy một năm sau, vào 16/10/2025, hai người tổ chức đám cưới nhiều màu sắc như cổ tích tại Hainan, Trung Quốc, với phong thái vừa lãng mạn vừa thân mật, livestream cho người hâm mộ khắp nơi theo dõi.

Và hình ảnh Thao diện đồ ngủ… hoa lá um tùm của nhà vợ chính là một khoảnh khắc ngọt ngào, không bàn cãi sau đám cưới đẹp như cổ tích.

Một câu chuyện Tết ấm hơn cả bánh chưng và pháo hoa

Điều khiến dân tình không chỉ cười vì bộ đồ "tỉnh lẻ", mà còn cảm thấy ấm lòng, chính là cảm giác "đoàn viên". Ở đó, không phải là hình ảnh hoàn hảo của người nổi tiếng, mà là sự giản dị khi một người chồng dù là ngôi sao quay về với nguồn cội của vợ, vui vẻ hoà vào không khí gia đình.

Netizen vui tính đặt ra nhận định: "Tăng cân là dấu hiệu của hôn nhân hạnh phúc".

Vì khi về nhà vợ ăn Tết, ăn ngon – ngủ sướng – thoải mái như ở nhà mình, cũng là lúc thân hình có thêm vài kg… cũng là chuyện bình thường. Đây vừa là meme nhẹ nhàng, vừa là lời ngầm nói lên tinh thần Tết "sum vầy" không phân biệt ai là người nổi tiếng hay không.

Không chỉ vậy, chính sự hài hước của khoảnh khắc này lại khiến nhiều người ngẫm lại rằng: Trong hôn nhân, đôi khi điều tuyệt nhất không phải là váy cưới lộng lẫy, mà là được ngồi với gia đình người mình yêu, mặc bộ đồ bình dân, cười nói trong bếp và cảm thấy mình thuộc về nơi đó.

Từ câu chuyện của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, có thể rút ra một thông điệp khá nhân văn và rất phù hợp với không khí ngày đầu năm:

Tình yêu không phải lúc nào cũng cần hào nhoáng. Đôi khi, nó là một bộ đồ ngủ "đồng phục tỉnh" và những tiếng cười giữa mâm cơm gia đình.

Năm mới, giữa những lời chúc phúc, quà tặng và phong bao lì xì, chúng ta quên mất một điều: Gia đình và những khoảnh khắc giản dị… chính là tài sản quý nhất của hôn nhân.

Và có lẽ đó cũng là lý do fan hâm mộ vừa cười vừa chúc cho cặp đôi này không chỉ vì họ nổi tiếng, mà vì họ đã cho chúng ta một biểu tượng hạnh phúc: Khi người đàn ông không ngại rũ bỏ hình ảnh kiểu mẫu, xuề xòa ở nhà vợ, thì chắc chắn anh ấy đã tìm được bình yên trong cuộc sống gia đình.