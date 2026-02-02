Cặp đôi hỏi cưới lại sau 3 năm ly hôn ở Thanh Hóa: Câu chuyện đầy bất ngờ phía sau

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một người đàn ông ở Thanh Hóa mang sính lễ sang hỏi cưới lại vợ cũ sau 3 năm ly hôn.

Nhân vật chính là anh Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm 1994) và chị Lê Thị Thương (sinh năm 1997), cùng quê Thanh Hóa. Cuối tháng 1 vừa qua, anh Hoàng cùng gia đình đã mang lễ sang nhà chị Thương, chính thức thưa chuyện xin cưới lại người phụ nữ từng là vợ mình.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Thương cho biết hai người kết hôn năm 2017. Sau 5 năm chung sống, cuộc hôn nhân khép lại vào năm 2022, đúng lúc chị đang mang thai con thứ hai. Nguyên nhân đến từ những mâu thuẫn tích tụ trong đời sống thường nhật. Sự khác biệt về lối sống, cách nghĩ, đặc biệt là việc anh Hoàng quá mê câu cá, đến quên vợ con, khiến chị Thương phải một mình xoay xở trong những lúc ốm đau, bầu bí.

Cặp đôi Hoàng và Thương. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Ly hôn xong, chị Thương đưa con về sống cùng gia đình bên ngoại. Thời gian đầu, mối quan hệ giữa hai người khá căng thẳng, gần như không liên lạc. Anh Hoàng chỉ thỉnh thoảng sang thăm con.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một lần tình cờ, khi chở con đi ngang nhà chồng cũ, chị Thương bắt gặp anh Hoàng đang chuẩn bị đi câu. Người phụ nữ cũng kịp nhìn thấy ánh mắt thoáng xấu hổ của chồng cũ. Tối hôm đó, anh Hoàng sang nhà, nói một câu ngắn gọn nhưng dứt khoát: anh đã bẻ cần câu, từ nay sẽ đi làm, chăm lo cho 3 mẹ con.

Không chỉ nói suông, anh Hoàng bắt đầu thay đổi bằng hành động. Anh xin việc làm, lúc rảnh lại sang phụ giúp bố mẹ vợ trên đồi. Mỗi sáng, anh qua đón con đi học; mỗi chiều, tự tay nấu nướng rồi mang sang cho vợ cũ, kiên trì và nghiêm túc. Dù vậy, chị Thương không vội vàng. Nhiều lần anh Hoàng ngỏ ý quay lại đều bị từ chối vì chị chưa đủ niềm tin.

Đặt niềm tin một lần nữa

Kể thêm trên Tri thức - Znews, chị Thương cho biết, trong quãng thời gian thử thách ấy, cả hai cùng thống nhất tập trung làm ăn, tích góp để xây một căn nhà mới – coi đó như một phép thử cho sự thay đổi.

Anh Hoàng cùng gia đình sang xin hỏi cưới lại vợ cũ. (Ảnh: VietNamNet)

Đầu năm 2026, mục tiêu hoàn thành. Nhìn thấy chồng cũ bỏ hẳn thú vui cá nhân, sống có trách nhiệm và biết nghĩ cho gia đình, chị Thương quyết định cho cả hai thêm một cơ hội. Với chị, điều mong mỏi nhất vẫn là các con được lớn lên trong một mái ấm đủ đầy tình thương của cả cha lẫn mẹ. Các con của anh chị cũng rất vui khi bố mẹ về bên nhau.

Trong thời gian ly hôn, hai người vẫn cùng nhau chăm sóc con cái, không có người thứ ba xen vào. Trước đây, họ chia tay vì tuổi trẻ còn bồng bột, chưa biết lo cho gia đình chứ không phải vì lý do nào khác. Có lẽ nhờ vậy nên 2 bên gia đình vẫn tôn trọng và ủng hộ các con tái hợp. Để thể hiện sự trân trọng, bố mẹ anh Hoàng đề nghị tổ chức một lễ ăn hỏi nhỏ, trang trọng như lần đầu tiên.

Câu chuyện khép lại không phải bằng một cái kết cổ tích, mà bằng một sự thật giản dị: đôi khi, hạnh phúc không đến từ việc gặp đúng người ngay từ đầu, mà từ việc dám thay đổi để trở thành người xứng đáng ở lại đến cuối cùng.