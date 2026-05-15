Ngày 14/5, Viện KSND khu vực 4 TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Các bị can gồm: Trần Đức Phong, 35 tuổi, trú tại Hà Nội; Vũ Thái Nam, 24 tuổi, trú tại Bắc Ninh, bị khởi tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đoàn Thị Thúy An, 36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố - Ảnh: CA Hải Phòng

Ba người liên quan còn lại là Trần Minh Trang, 30 tuổi, trú tại Hà Nội; Lê Ánh Nhật, 35 tuổi, trú tại TP.HCM, tức ca sĩ có nghệ danh Miu Lê; và Vũ Khương An, 31 tuổi, trú tại TP.HCM, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa đủ căn cứ. Những người này, theo công an, là những “đối tượng được thụ hưởng”.

Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, nhiều độc giả bày tỏ thắc mắc vì sao cùng sử dụng ma túy nhưng Miu Lê lại "thoát án".

Dưới góc độ pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là người tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể người khác.

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rất đa dạng, có thể bao gồm các hành vi như: chuẩn bị ma túy cho người khác sử dụng, chuẩn bị dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy, cho thuê, cho mượn hoặc đi thuê địa điểm để cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy, hoặc có những hành vi khác tạo điều kiện thuận lợi để những người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Tất cả những người thực hiện các hành vi liên quan đến việc tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra được xác định là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho từ 2 người sử dụng trở lên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm theo quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tới 2 triệu đồng

Đối với những người được mời đến để sử dụng ma túy nhưng bản thân họ không góp tiền vào việc mua ma túy, không mang theo dụng cụ, công cụ để hòa tan, xào xáo, pha trộn cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì không được xác định là đồng phạm trong tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Những người này nếu chỉ đơn thuần là sử dụng, người hưởng thụ, thì không bị khởi tố hình sự nhưng bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu là người nghiện sẽ bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 282/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tới 2 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có thể bị bắt buộc đi cai nghiện ma túy hoặc tự nguyện cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Từ phân tích trên, ông Cường cho biết, trong vụ việc này, có thể ca sĩ Miu Lê không bị xử lý hình sự do chưa đủ cơ sở để xác định người này đã thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, ca sĩ Miu Lê chắc chắn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu đủ điều kiện còn bị áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện theo quy định của pháp luật.

“Hiện nay, tài liệu điều tra ban đầu xác định ca sĩ Miu Lê là người được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ, nếu đủ căn cứ xác định nữ ca sĩ có các hành vi như tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan điều tra sẽ xử lý hình sự”, ông Cường nêu quan điểm.