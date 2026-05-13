Từ vụ Miu Lê dương tính 3 chất ma túy: Đã đến lúc khắt khe hơn với hình ảnh người nổi tiếng vì một thế hệ trẻ không "lạc lối"!

Trưa 10/5, Công an đặc khu Cát Hải (TP. Hải Phòng) kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu ở thôn 2 Cát Bà, đưa 6 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở làm việc. Trong nhóm này có ca sĩ - diễn viên Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật, SN 1991). Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cô dương tính cùng lúc với 3 chất: Methamphetamine (ma túy đá), ketamine và MDMA (thuốc lắc) đều là các chất tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương, có khả năng gây ảo giác và nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Một "danh sách buồn" cứ dài thêm mãi

Cú sốc này không đến một mình. Nó đến giữa một chuỗi dài những cái tên từng được khán giả yêu mến, rồi tự tay xé đi hình ảnh của chính mình:

- Châu Việt Cường (2018) sử dụng ma túy đá, trong cơn ảo giác đã nhét tỏi vào miệng một cô gái khiến cô tử vong, lĩnh án 13 năm tù (giảm còn 11 năm).

- Hữu Tín (2022) - diễn viên hài quán quân "Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội 2016" lĩnh 7 năm 6 tháng tù vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thừa nhận đã nghiện 3 năm.

- Lệ Hằng (2023) - nữ diễn viên từng nổi tiếng với phim Xin hãy tin em bị khởi tố vì mua bán trái phép chất ma túy.

- Chu Bin, Nhikolai Đinh (2024) tiếp tục bổ sung vào danh sách.

- Chi Dân, An Tây (Andrea Aybar) (11/2024) - vụ án ma túy lớn với 227 bị can bị truy tố, trong đó có nhiều người nổi tiếng.

- NTK Nguyễn Công Trí (6/2025) - "anh cả làng mốt Việt", người từng thiết kế cho Beyoncé, Rihanna, Katy Perry bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại nhà riêng.

- Và mới nhất là Miu Lê vào tháng 5/2026.

Gần hai thập kỷ, từ Hiệp Gà đến Miu Lê, "danh sách buồn" này cứ dài thêm. Điểm chung đáng lo nhất: Hầu hết đều đang ở giai đoạn sự nghiệp tốt, có tên tuổi nhất định, có lượng người hâm mộ và tầm ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt với khán giả trẻ. Chưa kể, tiêu biểu như Miu Lê còn có rất nhiều fan thiếu nhi.

Ca sĩ - diễn viên Miu Lê.

"Nghệ sĩ cũng là người trần mắt thịt"... nhưng họ không sống một mình

Mỗi khi một vụ việc nổ ra, ta lại nghe lập luận quen thuộc: "Nghệ sĩ cũng là con người, cũng có những lỗi lầm, cũng có những khoảnh khắc yếu lòng". Lập luận ấy không sai. Nhưng nó chưa đủ.

Bởi nghệ sĩ không kiếm sống bằng một công việc ẩn danh sau bàn giấy. Họ kiếm sống và làm giàu trên chính sự yêu thích, sự đón nhận, sự tin tưởng của công chúng. Khi một khán giả chi tiền mua vé concert, đặt vé xem phim, theo dõi quảng cáo, click vào một bài đăng có gắn nhãn hợp tác, họ đang trao đi không chỉ tiền bạc mà cả niềm tin và một phần thẩm mỹ sống. Sự nổi tiếng ấy có giá. Và cái giá đi kèm là một mức độ giữ gìn hình ảnh tương xứng.

Một nhân viên văn phòng làm sai có thể chỉ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình họ. Một nghệ sĩ làm sai và cái sai đó liên quan đến ma túy có thể trở thành "tài liệu tham khảo" lệch chuẩn cho hàng trăm nghìn người trẻ đang nhìn vào họ.

Theo Tri Thức - Znews, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đã chỉ rõ điều đáng lo nhất: Nếu những hành vi liên quan đến ma túy bị xem nhẹ, được 'tẩy trắng' quá nhanh hoặc người vi phạm vẫn dễ dàng trở lại như chưa có gì xảy ra, xã hội sẽ gửi đi một tín hiệu rất nguy hiểm: Rằng chỉ cần nổi tiếng, có tài, còn khả năng kiếm tiền, người ta có thể được tha thứ dễ dãi trước những sai phạm nghiêm trọng.

“Vì vậy, tôi cho rằng những vụ việc này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với văn hóa, nghệ thuật nước nhà. Chúng ta cần phát triển lĩnh vực văn hóa, nhưng đó phải có đạo đức, trách nhiệm, khả năng lan tỏa những giá trị tích cực. Văn hóa không thể chỉ là sản phẩm để bán, mà trước hết phải là môi trường nuôi dưỡng con người, nâng đỡ cái đẹp, cái thiện và trách nhiệm công dân”, ông nói.

Đó mới là vấn đề lớn nhất chứ không phải bản thân một cá nhân.

Ca sĩ Chi Dân.

Khi chất kích thích bị ngộ nhận thành "phụ kiện" của đời sống nghệ thuật

Một câu hỏi nhói lòng được đặt ra sau vụ Miu Lê: Vì sao chất kích thích lại len lỏi sâu đến vậy vào đời sống giải trí?

Trong nhiều năm, hình ảnh nghệ sĩ sử dụng chất kích thích từng được một bộ phận công chúng nhìn bằng ánh mắt nửa tò mò, nửa lãng mạn hóa. Từ đó xuất hiện một kiểu ngộ nhận nguy hiểm: Muốn sáng tạo phải sống cực đoan; muốn "phiêu" phải dùng chất kích thích; muốn khác biệt phải bất cần chuẩn mực. Bóng cười, vape pha chất cấm, cần sa, rồi ma túy tổng hợp,... tất cả được khoác lên cái vỏ "trải nghiệm văn hóa", "chất nghệ", "sành điệu".

Sự thật trần trụi thì khắc nghiệt hơn nhiều. Không có tác phẩm lớn nào được tạo ra chỉ nhờ chất kích thích. Nghệ thuật được hình thành từ trải nghiệm, tri thức, lao động sáng tạo và chiều sâu tư duy. Cái gọi là "thăng hoa" mà ma túy mang lại thực chất chỉ là sự kích thích thần kinh tạm thời, đổi lại bằng tổn thương thể chất, tinh thần và cuối cùng là sự sụp đổ nghề nghiệp.

Tệ hại hơn, hỗn hợp 3 chất Miu Lê dương tính gồm methamphetamine, ketamine, MDMA chính là kiểu "ma túy cocktail" hoặc "nước vui" đang phổ biến trong các buổi tiệc. Khi sử dụng đồng thời, MDMA tạo cảm giác hưng phấn, ketamine gây ảo giác và tách rời cơ thể, còn các thành phần khác làm giảm cảnh giác với rủi ro. Sự kết hợp này khiến cơ thể vừa bị kích thích cực độ, vừa bị ức chế và phân ly thần kinh, làm tăng nguy cơ suy hô hấp, tăng thân nhiệt đột biến, loạn nhịp tim, suy đa tạng hoặc rối loạn ý thức.

Đáng sợ nhất là tính chất "âm thầm" của các chất này. Chúng không phá hủy cơ thể ngay lập tức mà âm thầm làm suy giảm giấc ngủ, cảm xúc, khả năng học tập, nhân cách và các mối quan hệ xã hội. Nhiều gia đình chỉ nhận ra mức độ nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu mất kiểu soát hành vi, xuất hiện trầm cảm nặng, hoang tưởng hoặc thay đổi hoàn toàn tính cách.

Khi một thần tượng dù chưa từng cố ý cổ xúy vẫn vô tình truyền đi thông điệp rằng "đây chỉ là cuộc vui", "ai cũng dùng", "nổi tiếng rồi vẫn xinh đẹp, hào nhoáng thế kia", thì hậu quả đối với một bộ phận khán giả trẻ là khôn lường.

Người mẫu An Tây.

Việt Nam chưa có văn hóa thần tượng cực đoan nhưng hình tượng người nổi tiếng vẫn ám ảnh giới trẻ

Có thể bạn sẽ phản biện: Việt Nam đâu phải Hàn Quốc, đâu có văn hóa fandom cuồng nhiệt đến mức "sống chết vì idol". Đúng. Nhưng phủ nhận hoàn toàn ảnh hưởng của người nổi tiếng đối với người trẻ Việt là một sự ngây thơ.

Một thiếu nữ 16 tuổi có thể không thuộc tên đầy đủ ban nhạc thần tượng của mình, nhưng cô bé biết rất rõ chiếc túi nữ ca sĩ X cầm trên phim trường, biết cách trang điểm theo nữ diễn viên Y trong MV mới, biết câu nói "thả thính" của anh chàng rapper Z đang viral trên TikTok. Đó chính là hình tượng hóa - một dạng noi theo nhẹ nhàng hơn fandom Á Đông nhưng vẫn rất sâu.

Trong kỷ nguyên số, đứa trẻ 10 tuổi đã có điện thoại, 13 tuổi đã có TikTok, 15 tuổi đã có thể livestream. Truyền hình, mạng xã hội, các nền tảng video ngắn đẩy hình ảnh nghệ sĩ vào tầm mắt người trẻ ngày càng sớm và ngày càng dày đặc. Một hình tượng lành mạnh chăm chỉ, tử tế, kỷ luật có thể truyền cảm hứng cho cả một thế hệ. Ngược lại, một hình tượng thác loạn, một đời sống "bay lắc" được lãng mạn hóa, cũng đủ sức bào mòn ranh giới đúng sai trong nhận thức của không ít đứa trẻ.

Đáng lo hơn nữa, nhiều người trẻ hiện nay sống trong trạng thái cô đơn, áp lực thành tích, thiếu kết nối cảm xúc và thiếu kỹ năng ứng phó với stress. Trong bối cảnh đó, ma túy tổng hợp không chỉ tấn công não bộ mà còn khai thác chính những khoảng trống tinh thần của con người. Khi thần tượng của họ - những người sống "trong mơ" cũng tìm đến ma túy như một lối thoát, thông điệp ngầm gửi đi sẽ là gì? Là kể cả người có tất cả cũng dùng nó, thế thì mình thử một lần đã sao.

Diễn viên hài Hữu Tín.

Sự "tha thứ dễ dãi" - một kiểu đồng lõa âm thầm

Đây có lẽ là chỗ đáng nói nhất và cũng là chỗ mỗi người trong chúng ta đều có phần trách nhiệm.

Sau mỗi scandal, ta lại nghe những lập luận quen thuộc trên mạng xã hội:

- "Mình nghe nhạc xem diễn chứ không nghe đời tư"

- "Người ta cũng đã trả giá rồi, cho người ta cơ hội đi"

- "Ai mà chưa từng sai lầm"

- "Anh ấy vẫn hát hay mà, sao phải khắt khe thế?"

Mỗi câu đều có lý nửa vời. Nhưng cộng lại, chúng tạo nên một thông điệp tập thể: Vi phạm pháp luật về ma túy không phải chuyện lớn. Và một khi xã hội đã đồng thuận như vậy qua những lượt stream tăng vọt trở lại sau scandal, những concert vẫn cháy vé, những hợp đồng quảng cáo vẫn ký lại thì cái răn đe cuối cùng cũng tan biến.

Cần phân biệt rạch ròi hai chuyện. Tha thứ một con người - đúng, ai cũng xứng đáng có cơ hội sửa sai, không ai có quyền hủy hoại vĩnh viễn một sinh mệnh. Nhưng tiếp tục trao cho người đó đặc quyền của một hình mẫu công cộng đó là chuyện khác. Sau khi trả giá trước pháp luật, một nghệ sĩ hoàn toàn có thể quay lại sống cuộc sống bình thường, làm những công việc khác. Nhưng việc họ tự động được khôi phục nguyên vẹn vị trí "người ảnh hưởng" với hàng triệu người trẻ, đó không phải là điều xã hội phải mặc nhiên chấp nhận.

Hãy nhìn sang Hàn Quốc. Công chúng Hàn Quốc rất khắt khe với người nổi tiếng. Họ cho rằng, nghệ sĩ phải sống khuôn phép, làm gương cho khán giả trẻ. Nếu vướng bê bối, nghệ sĩ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Sự khắt khe ấy đôi khi quá đà, đôi khi tàn nhẫn nhưng cốt lõi của nó phản ánh một nhận thức xã hội rằng: Vị trí công chúng đi kèm trách nhiệm công chúng.

Việt Nam không áp dụng cơ chế "phong sát" cực đoan kiểu Trung Quốc, và điều đó là phù hợp với khuôn khổ pháp lý. Sử dụng biện pháp mềm, không cổ vũ, không khuyến khích, không mời những nghệ sĩ có vi phạm về đạo đức, có lối sống lệch chuẩn theo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tinh thần này đúng đắn. Vấn đề chỉ là nó cần được thực thi rõ ràng, nhất quán và kiên định hơn nữa.

Cần một sự đồng thuận không phải để vùi dập mà để hệ thống truyền thông, nhà sản xuất, nhãn hàng, các nền tảng số cùng nói "không" trong một khoảng thời gian đủ dài với những nghệ sĩ liên quan đến ma túy:

Truyền thông không "tẩy trắng" nhanh, không tô vẽ những lần "tái xuất hào nhoáng" như thể chưa từng có gì xảy ra.

Nhãn hàng xem trách nhiệm xã hội là một phần của ROI không chỉ tính lượt tương tác, mà còn tính hậu quả dài hạn với khách hàng trẻ.

Các nhà tổ chức biểu diễn, nhà sản xuất phim, gameshow thật sự coi sạch sẽ về pháp lý và đạo đức như một tiêu chí casting cơ bản.

Khán giả mỗi người tỉnh táo hơn khi quyết định sẽ stream cái gì, mua vé concert nào, theo dõi ai trên mạng xã hội.

Và quan trọng nhất, không ai phủ nhận quyền sống tiếp và làm lại của những người đã sai. Họ có thể trở lại nhưng theo lộ trình tương xứng với mức độ sai phạm, với những hành động cụ thể chứng minh sự thay đổi, không phải bằng một vài bài đăng xin lỗi rồi mọi thứ về như cũ.

Ca sĩ Châu Việt Cường.

Lan tỏa cái đẹp, đừng dung túng cái xấu

Ở thời điểm mà một đứa trẻ tiểu học đã có thể vô tình lướt qua hình ảnh thần tượng của mình trong một bản tin scandal ma túy, thì câu chuyện không còn là chuyện của riêng ai. Đó là câu chuyện của cả một thế hệ đang được nuôi dạy bởi thuật toán nhiều khi không kém gì bởi cha mẹ và thầy cô.

Trong dòng chảy thông tin ngồn ngộn ấy, nhiệm vụ của xã hội, của truyền thông, của nhà quản lý văn hóa, của khán giả, và đặc biệt của chính những người làm nghệ thuật là chắt lọc cái tốt đẹp để lan tỏa, không dung túng cho sự tha hóa được khoác lên mình tấm áo "cá tính nghệ sĩ".

Một hình tượng lành mạnh, một nghệ sĩ sống tử tế, làm việc kỷ luật, biết trân trọng tài năng và khán giả có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người trẻ vươn lên. Một hình tượng tha hóa dù tài năng đến đâu cũng có thể kéo theo nhiều cuộc đời đi xuống mà chúng ta không bao giờ đếm được.

Đã đến lúc chúng ta cần thẳng thắn đặt câu hỏi với chính mình: Chúng ta muốn con em mình lớn lên với những hình mẫu nào? Câu trả lời sẽ quyết định việc một danh sách như "danh sách buồn" kể trên có tiếp tục dài thêm hay sẽ dừng lại.

Vụ Miu Lê, vì thế, không nên chỉ được nhìn như một scandal showbiz. Nó nên là một điểm dừng để chúng ta cùng suy nghĩ nghiêm túc về nghệ sĩ, về khán giả, về truyền thông, và về chính cách xã hội này đang dạy lớp trẻ phân biệt đúng sai trong kỷ nguyên số.