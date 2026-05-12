Tối 11/5, xác nhận với PV Báo VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an vừa bắt giữ Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều ngày 11/5, Công an TP Hải Phòng cũng đã thông tin, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt giữ 6 người để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép ma túy.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải, Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Cơ quan Công an làm việc với nhóm đối tượng, trong đó có ca sĩ Miu Lê. Ảnh: Cơ quan Công an

Công an đặc khu Cát Hải đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Vũ Khương An (sinh năm 1995, ở phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); Trần Đức Phong (sinh năm 1991, ở phường Ngọc Hà, TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (sinh năm 1990, ở đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng); Trần Minh Trang (sinh năm 1996, ở phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (sinh năm 1991, tức ca sĩ Miu Lê, ở phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (sinh năm 2002, ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an đã đưa những người trên về trụ sở để làm rõ. Quá trình làm việc cả 6 người đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, qua test nước tiểu của Trần Đức Phong, Vũ Tài Nam, Vũ Khương An, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA).

Còn Đoàn Thị Thúy An cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine) và Trần Minh Trang cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine).

Thuốc lắc phá hoại hệ thần kinh trung ương thế nào?

Thuốc lắc có tên gọi là MDMA đây là một loại ma túy tổng hợp bao gồm cả các chất dạng amphetamine và một số các chất gây ảo giác. Khi đi vào cơ thể tác động hệ thần kinh sẽ bị kích động cuồng nhiệt và có những hành vi kỳ lạ như lắc lư quay cuồng, la hét, đập phá đồ đạc, cởi bỏ quần áo và quan hệ tình dục tập thể... khi đã say thuốc người nghiện không làm chủ được bản thân có thể gây ra những tội ác tày trời.

Thuốc lắc thường được sản xuất dưới dạng viên nén, viên nang

Việc sử dụng thuốc lắc lâu dài không đưa đến cái chết tức khắc, nhưng từ từ cũng dẫn đến các bệnh tâm thần, từ lo sợ vô cớ, trầm cảm đến loạn thần thật sự, hoang tưởng. Các tế bào não bị tổn thương và dần dần sẽ chết não.

Chất ma túy ketamine là gì?

Ketamine là một loại ma túy có tác dụng gây mê, làm giảm đau và gây mất trí nhớ ngắn hạn. Đây là một chất gây hoang tưởng rất mạnh với triệu chứng rối loạn thị giác, mất định hướng về không gian và thời gian, không nhận biết mình là ai, đang làm gì.

Ketamine được dân chơi gọi với tên lóng là "ke" và hay sử dụng sau khi phê "đá" hoặc "lắc" để giảm bớt tác động kích thích của ma túy đá (methamphetamine) và ngăn ngừa tình trạng loạn thần cấp do sử dụng ma túy đá (ngáo đá).

Ketamine thường ở dạng bột dùng đường hít, thường sử dụng nó kèm chung với các thuốc khác như Ecstasy (thuốc lắc) hoặc cocaine hoặc rắc chúng lên cần sa.

Khi sử dụng Ketamine người dùng có thể bị mê sảng, bị ảo giác, và mất cảm giác. Với liều cao, ketamine có thể gây ra những vấn đề về khả năng vận động, gây tê liệt, và khó thở,chảy máu ở mũi. Dùng quá liều có thể gây ngừng thở và bị chết.

Và tất nhiên đây là một hợp chất có tính gây nghiện khá cao và cũng rất khó cai nghiện.

Ma túy đá (Methamphetamine) là gì?

Ma túy đá (Methamphetamine) là tên gọi chung cho các loại ma túy tổng hợp như hàng đá, chấm đá… Đây là loại ma tuý nguyên chất, không pha trộn như các loại ma tuý khác. Methamphetamine có nhiều dạng khác nhau trên thị trường như dạng bột trắng, vàng hoặc nâu đỏ; dạng muối dễ hòa tan trong nước và tiêm vào người; dạng tinh thể màu trắng hay còn gọi là hàng đá.

Ma túy đá dạng tinh thể trắng

Một gói ma túy đá thường sử dụng cho từ 7 đến 8 người. Sau khi sử dụng trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút, ma tuý đá sẽ tác động tức thì đến cơ thể. Người sử dụng ma túy đá lúc này sẽ có cảm giác mình vô cùng khỏe mạnh với năng lượng tràn trề và có thể làm những điều phi thường. Mọi hoạt động, cử chỉ đều được thực hiện nhanh chóng và gấp gáp.

Người nghiện khi sử dụng ma tuý sẽ có tác dụng trực tiếp vào bộ não giải phóng ra rất nhiều dopamine gây kích thích lên hệ thần kinh trung ương, khiến cho người dùng trở nên hưng phấn, sung mãn có cảm giác "phê", sung sướng, phấn khích, vô cùng sảng khoái và có những hành động mất kiểm soát như nhảy từ trên cao xuống, quan hệ tình dục tập thể, chạy xe tốc độ cao hoặc họ có thể tự cầm dao lam rạch vào chính da thịt của mình…

Hệ thần kinh trung ương bị kích thích sinh ra ảo giác có thể kéo dài từ 3 đến 4 ngày sau khi dùng. Những cảm giác sung sướng, hưng phấn và khỏe khoắn sẽ biến mất sau đó nếu như não bộ không còn giải phóng dopamine nữa, điều này khiến cho các hoạt động bình thường bị giảm sút, rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy nhược về thể xác và tinh thần.

Tùy vào mức độ dung nạp khác nhau, tuỳ thuộc cơ địa cá nhân, liều lượng, thời gian, tần suất và đường dùng mà cơ thể rơi vào trạng thái trầm cảm, ảo giác, suy kiệt và lên cơn thèm thuốc. Lâu dần, người dùng sẽ bị lệ thuộc vào ma tuý, vì cơ thể cảm thấy không thể thiếu ma tuý. Những cảm giác bốc đồng, sung sướng nói trên không thấy xuất hiện nữa và mỗi ngày phải tăng liều lượng sử dụng. Khi càng tăng liều, ma tuý càng gây độc.