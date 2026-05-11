Chiều 11/5, Miu Lê bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm khắp mạng xã hội. Từ Threads, Facebook cho đến nhiều diễn đàn khác đăng tải hàng loạt bài đăng với nội dung liên quan đến nữ ca sĩ, khiến cái tên Miu Lê leo hot search, thu hút lượng tương tác lớn.

Theo dõi mạng xã hội của Miu Lê, cư dân mạng cũng bất ngờ vì gần nửa tháng qua nữ ca sĩ không có động thái mới. Trên trang cá nhân hơn 80 nghìn theo dõi và Fanpage 2,5 triệu người theo dõi của Miu Lê, bài đăng gần nhất vào ngày 28/4, là hình ảnh trong buổi phỏng vấn. Trên kênh TikTok có 2 triệu follows, clip gần nhất được đăng tải là vào ngày 27/4, hình ảnh trong chuyến cine tour. Còn trên Instagram và Threads của nữ ca sĩ đã hơn 1 tháng không có cập nhật mới.

Trong tháng 4 vừa qua, Miu Lê cũng hoạt động khá năng nổ khi tham gia quảng bá cho dự án điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8. Nữ ca sĩ - diễn viên liên tục xuất hiện tại các sự kiện giao lưu, chia sẻ hình ảnh hậu trường và đồng hành cùng ê-kíp trong nhiều hoạt động truyền thông của bộ phim. Trên mạng xã hội, Miu Lê còn thường xuyên cập nhật lịch trình làm việc, đăng tải clip vui nhộn cùng dàn cast, cho thấy cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi thời gian gần đây.

Hiện tại, phía Miu Lê chưa có phản hồi trực tiếp về những tin đồn đang lan truyền.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ đa năng quen thuộc của Vbiz suốt hơn 1 thập kỷ qua. Sở hữu tính cách hài hước, hoạt ngôn cùng hình tượng gần gũi, Miu Lê xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội.

Miu Lê cũng có sự nghiệp âm nhạc khá thành công. Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay,.. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc dễ nghe giúp Miu Lê duy trì sức hút riêng trên thị trường Vpop. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.

Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong Em là bà nội của anh bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó. Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như Bạn gái tôi là sếp , Cô gái đến từ hôm qua , Nắng 2 , Anh thầy ngôi sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim Đại tiệc trăng máu 8 .

