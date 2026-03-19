Chiều ngày 19/3, showcase ra mắt Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã diễn ra thành công, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và giới báo chí. Bộ phim được mong chờ bởi là sản phẩm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng khuấy đảo phòng vé năm 2020 với dự án phim Tiệc Trăng Máu. Sự kiện quy tụ đông đảo dàn diễn viên nổi tiếng như Hồng Ánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lâm Thanh Mỹ, Hứa Vĩ Văn, Tuấn Khải...

Trong buổi showcase, bên cạnh những chia sẻ về bộ phim sắp ra mắt thì Miu Lê cũng là tâm điểm chú ý bởi những chia sẻ khó hiểu của cô. Cụ thể, trong phim có một phân đoạn hát cải lương, Miu Lê cho biết dù là ca sĩ nhưng cô vẫn gặp không ít khó khăn khi tập luyện. Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát vốn nền tảng là diễn viên nên lại càng vất vả hơn khi phải mất tới 2 buổi để học từ làn điệu đến động tác.

Lúc này, có lời mời cả hai thị phạm thì Miu Lê quay sang Liên Bỉnh Phát và nói với biểu cảm khá nghiêm trọng: "Hồi nãy chị nói nếu em làm thì anh cũng phải làm, nếu mà không làm thì cùng không làm...". Chưa dứt lời nhưng Miu Lê đã bị bạn diễn cắt ngang, Liên Bỉnh Phát vừa cười vừa nói: "Nói chuyện với thái độ đàng hoàng coi chứ không có kiểu đó. Mình phải yêu thương nhau, mình cùng team với nhau".

Sau đó, Miu Lê thẳng thừng nói Liên Bỉnh Phát "có vấn đề về tâm lý". Rồi nữ diễn viên chuyển sang kể sự cố bị Liên Bỉnh Phát va chạm làm cô đau mắt. "Miu đang ngồi make up, người make up cầm cọ đánh phấn lên mặt. Ổng từ đằng sau vỗ cái đốp, cái cọ cắm vô mắt Miu, Miu tưởng 'đui' luôn. Ngày đó không phải vì khóc đâu mà vì mắt quá đau, cứ chảy nước mắt liên tục nên Miu không đi lên. Mọi người tưởng là Miu giận anh Phát khóc. Không phải vì khóc mà vì đau", cô trình bày tiếp.

Sự dài dòng và không liên quan của Miu Lê khiến Liên Bỉnh Phát phải cắt ngang để quay lại câu hỏi ban đầu là biểu diễn phân đoạn cải lương. Lúc này, cô chia sẻ bản thân hiện không làm được vì chưa chuẩn bị, rồi chuyển hướng sang khen Liên Bỉnh Phát có thể làm tốt hơn và "mời" anh thực hiện. Màn "đẩy bóng" của Miu Lê khiến tình huống trở nên lúng túng, buộc Liên Bỉnh Phát phải khéo léo hẹn lại vào dịp khác.

"Cho Miu xin, không phải sĩ diện nhưng thật ra là ngoài khả năng để làm cho tốt ngay tại đây. Miu nghĩ là Miu sẽ làm không tốt. Nó là 1 cái văn hóa, 1 cái gì đó 'trên', kiểu level cao lắm. Nên nếu Miu làm không tốt thì cho Miu xin phép hoãn lại vào lần sau để chuẩn bị. Còn Miu nghĩ là vì anh ấy (Liên Bỉnh Phát) vừa mới tham gia một cái show và ca hát liên tục, nên cái sự diễn viên của anh ấy không như anh nói đâu. Hát rất nhiều và hát rất hay nên Miu nghĩ là anh thừa sức làm chuyện đó ngay tại đây. Mời anh Phát" - Miu Lê nói một hồi khiến người nghe nhiều lúc không hiểu cô đang muốn nói gì.

Quay trở lại với bộ phim, trước đó, trailer Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã hé lộ hé lộ một buổi tụ họp tưởng chừng quen thuộc nhưng nhanh chóng trở nên căng thẳng khi các nhân vật bị cuốn vào trò chơi. Mọi người được cảnh cáo rằng: “Đây không còn là một trò chơi mà là một cuộc chiến sinh tử”. Những hình ảnh bạo lực bắt đầu xuất hiện, đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Đáng chú ý là một phân đoạn Hồng Ánh nhuốm máu gây ám ảnh cho người xem. Tất cả gợi mở một câu chuyện kịch tính, khó lường hơn hẳn so với những gì khán giả thấy.

Trong phim, Miu Lê trong vai một TikToker, còn Liên Bỉnh Phát đóng vai một Ảnh đế quốc tế, họ là thành viên trong một nhóm bạn thân. Sự xuất hiện của 2 cái tên này càng tăng sự tò mò cho cốt truyện cũng như thu hút thêm một lượng fan lớn cho bộ phim.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 dự kiến khởi chiếu vào ngày 24.4.2026, dự kiến sẽ là một bom tấn nối tiếp thành công của Tiệc Trăng Máu trong dịp lễ sắp tới.

Một số hình ảnh khác tại buổi showcase:

