Gương mặt gây sốc của Miu Lê khiến 2,4 triệu người không thể nhận ra

Ngày 26/4, Miu Lê và ê-kíp làm phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã có màn gặp gỡ và giao lưu với khán giả xem phim. Tâm điểm chú ý của khán giả là ngoại hình khác lạ của Miu Lê.

Nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1991 khiến công chúng không nhận ra vì đôi môi ngày càng sưng phồng. Nhiều khán giả đặt câu hỏi có phải cô đã động chạm vào gương mặt, khiến nhan sắc trở nên thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng do trong rạp ánh sáng không tốt cộng thêm cách trang điểm khiến Miu Lê "bị hại".

Trước đó, cũng trong một buổi gặp mặt khán giả cho bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8, Miu Lê gây sốc khi rũ bỏ hình tượng cũ để theo đuổi phong cách Latin đầy nóng bỏng. Điểm chiếm trọn spotlight chính là làn da nâu bóng khỏe lạ lẫm, kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo và kiểu tóc búi sang trọng.

Trong bộ váy đen ôm sát xẻ cao ngút ngàn, Miu Lê khoe khéo đường cong săn chắc cùng thần thái quyền lực như một ngôi sao quốc tế. Visual "độc lạ" này của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi vì sự phá cách. Sau đó, Miu Lê hài hước chia sẻ: "Tôi có một lá gan khỏe mạnh", để đáp lại những bình luận da của cô quá vàng giống như đang mang bệnh.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 là bản làm lại từ tác phẩm One Cut of the Dead (2017) của Nhật bản với sự thay đổi phù hợp với văn hóa Việt Nam. Phim xoay quanh một đoàn làm phim kinh dị đang ghi hình thì bất ngờ gặp phải xác sống. Sau nhiều biến cố kinh hoàng, chỉ còn duy nhất một người sống sót. Song, hóa ra tất cả chỉ là diễn biến một "bộ phim trong phim" được quay bằng định dạng one-shot (một cú máy duy nhất) mà thôi. Hiện phim đã thu về 15 tỷ đồng.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Vân Sơn, Quang Minh, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát... Trong đó, Miu Lê thủ vai TikToker Chin Chin. Cô nàng có tính cách tinh nghịch nhí nhảnh, thường làm người xem khó chịu vì sự vô tư ngây ngô tới vô duyên của mình. Nhưng sau những biến cố bất ngờ, cô dần thay đổi tính cách. Có thể nói, nhân vật được xây dựng khá chỉn chu.

Miu Lê từng nổi tiếng với bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng . Năm 2011, cô xuất hiện dày đặc trên màn ảnh với hàng loạt dự án như Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Gia Đình Dấu Yêu và Tối Nay, 8 Giờ!.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Miu Lê là vai nữ chính trong phim Em Là Bà Nội Của Anh . Khi ấy mới 24 tuổi, nhưng cô lại phải hóa thân thành một cô gái mang linh hồn của người phụ nữ ngoài 70. Từ dáng đi, cử chỉ, ánh mắt cho đến cách nói chuyện đều được Miu Lê thể hiện một cách thuyết phục như một bà lão 70 tuổi thật sự, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Em Là Bà Nội Của Anh cán mốc hơn 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành hiện tượng phòng vé, đồng thời mở ra trào lưu remake phim ngoại trong nhiều năm sau.

Sau đó, Miu Lê liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh quy mô hơn như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay Nắng 2. .. và dần khẳng định khả năng biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau.