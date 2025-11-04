Bắt gặp Angela Phương Trinh sánh đôi bên Phạm Văn Mách, ngoại hình đàng gái có "cuồn cuộn" như trên mạng?

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh trở thành cái tên được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội khi bất ngờ chuyển hướng hình tượng từ một mỹ nhân dịu dàng, nữ tính sang phong cách mạnh mẽ, cơ bắp và kỷ luật. Angela Phương Trinh thường xuyên chia sẻ video tập luyện cùng Phạm Văn Mách - vận động viên thể hình nổi tiếng của Việt Nam. Những hình ảnh cô đăng tải khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng vì thân hình săn chắc, bắp tay rõ nét, vai lưng nở rộng và cơ bụng nổi múi rõ ràng, đây là một diện mạo hoàn toàn khác với "bà mẹ nhí" ngày nào.

Mới đây, chúng tôi bắt gặp Angela Phương Trinh và Phạm Văn Mách rời phòng tập thể hình tại TP.HCM sau một buổi luyện tập kéo dài. Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục thể thao đơn giản, mái tóc buộc gọn, gương mặt ít son phấn. So với hình ảnh lung linh trên mạng, Angela Phương Trinh ngoài đời có sự khác biệt. Dù cơ bắp ở tay không cuồn cuộn như ảnh "sống ảo" nhưng Angela Phương Trinh gây chú ý bởi dáng đi khỏe khoắn, toát ra phong thái mạnh mẽ, dứt khoát. Khuôn mặt của nữ diễn cũng đã có sự thay đổi, không còn mang thần sắc dịu dàng, nữ tính như trước.

Angela Phương Trinh bị bắt gặp xuất hiện bên huấn luyện viên thể hình Phạm Văn Mách

Phạm Văn Mách đi trước và mở cửa chờ Angela Phương Trinh

Cả hai cũng thoải mái trò chuyện với nhau sau buổi tập luyện

Phần cơ bắp ở tay của Angela Phương Trinh khi bị bắt gặp qua camera thường không quá "cuồn cuộn" như trên MXH

Những hình ảnh bị bắt gặp của Angela Phương Trinh đã tạo nên luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả bày tỏ tiếc nuối, cho rằng Angela Phương Trinh đã đánh mất nét mềm mại, nữ tính từng là thương hiệu của mình.

Dẫu vậy, bên cạnh những tranh cãi, vẫn có rất nhiều người ủng hộ và khen ngợi sự thay đổi của Angela Phương Trinh. Họ cho rằng đây là bước chuyển mình tích cực, phản ánh tinh thần sống lành mạnh, tự chủ và yêu bản thân theo cách riêng. Trong thời điểm hiện tại, khi khái niệm vẻ đẹp chuẩn mực ngày càng mở rộng, lựa chọn của Angela Phương Trinh cũng đáng được tôn trọng.

Một số hình ảnh do Angela Phương Trinh tự đăng tải trên MXH

Angela Phương Trinh từng là hiện tượng diễn xuất hiếm có của màn ảnh Việt. Bén duyên nghệ thuật từ khi mới 7 tuổi, cô nhanh chóng ghi điểm với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Kính Vạn Hoa, Mùi Ngò Gai, Bông Hồng Cỏ Dại… Tuy nhiên, vai diễn "bà mẹ nhí" mới chính là cột mốc đưa cô lên hàng sao nhí nổi bật nhất Vbiz lúc bấy giờ. Không chỉ có gương mặt sáng, khả năng thoại tốt, biểu cảm giàu cảm xúc, Angela Phương Trinh còn thể hiện sự chững chạc, trưởng thành khi hoá thân vào những vai diễn. Nhiều đạo diễn kỳ cựu từng dành lời khen ngợi cho cô, xem Phương Trinh là "viên ngọc quý" cần được mài giũa cẩn thận.

Nhưng đáng tiếc, ánh hào quang đến quá sớm cũng khiến Angela Phương Trinh bước vào một quỹ đạo lệch hướng. Khi mới ở độ tuổi đôi mươi, thay vì tiếp tục khẳng định bản thân bằng các vai diễn lớn, cô lại chọn hướng đi nhiều rủi ro, ăn mặc táo bạo, phát ngôn sốc, liên tiếp dính scandal tình ái và đánh mất hình ảnh một diễn viên trẻ tài năng. Có giai đoạn, cái tên Angela Phương Trinh gần như biến mất khỏi các dự án phim ảnh. Thay vào đó, cô liên tục xuất hiện trong những tin tức xoay quanh chuyện đời tư, phong cách thời trang phản cảm và chuỗi phát ngôn kỳ lạ về chuyện ăn chay, nói chuyện với côn trùng, chữa bệnh...

Từ một nghệ sĩ được khán giả yêu mến, cô dần trở thành cái tên quen thuộc với thị phi hơn là vai diễn. Tài năng là điều không ai phủ nhận, nhưng rõ ràng Angela Phương Trinh đã để vuột mất cơ hội phát triển sự nghiệp một cách bền vững. Từ ngôi sao triển vọng, cô tự tay biến mình thành một nghệ sĩ lạc hướng, không định vị, không sản phẩm, và đang loay hoay tìm lại hào quang bằng những cách thức khó hiểu.