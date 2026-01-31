Miss Multicultural World lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Năm 2026 đánh dấu một dấu mốc đáng chú ý của lĩnh vực tổ chức các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, khi loạt sân chơi nhan sắc quy mô lớn được triển khai theo định hướng lấy văn hóa làm giá trị trung tâm. Nổi bật trong đó là hai cuộc thi lớn dự kiến tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) – một không gian văn hóa, nghệ thuật mang tính biểu tượng của Thủ đô.

Theo kế hoạch, chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 (Miss Multicultural Vietnam) sẽ diễn ra vào ngày 5/4/2026, trong khi chung kết Miss Multicultural World 2026 được tổ chức vào ngày 28/6/2026. Việc lựa chọn Nhà hát Hồ Gươm làm địa điểm đăng cai cho thấy định hướng đưa các cuộc thi sắc đẹp trở về với những giá trị cốt lõi, nơi vẻ đẹp hình thể song hành cùng chiều sâu văn hóa, tri thức và tinh thần nghệ thuật đương đại.

Đáng chú ý, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là cuộc thi lần đầu tiên tại Việt Nam đặt yếu tố văn hóa làm trục giá trị xuyên suốt. Thông qua các phần thi gắn với bản sắc dân tộc, nghệ thuật và tri thức, sân chơi này kỳ vọng góp phần định hình một chuẩn mực mới cho các cuộc thi sắc đẹp trong nước, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: đẹp về ngoại hình, sâu sắc về tâm hồn và có trách nhiệm với cộng đồng.

Cuộc thi đồng thời là vòng tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự các đấu trường nhan sắc quốc tế. Theo đó, Hoa hậu sẽ dự thi Miss Multicultural World 2026, trong khi Á hậu 1 đại diện Việt Nam tham gia Miss Eco International 2026 tại Ai Cập.

Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do người Việt sáng lập và nắm giữ bản quyền. Tính đến nay, cuộc thi đã có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền tổ chức. Dự kiến mùa giải 2026 sẽ quy tụ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có nhiều quốc gia châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Việc Việt Nam đăng cai không chỉ mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới, mà còn cho thấy năng lực tổ chức các sự kiện sắc đẹp mang tầm vóc quốc tế.

Song song với các cuộc thi dành cho thí sinh trẻ, các sân chơi nhan sắc dành cho phụ nữ từ 20 đến 45 tuổi như Mrs Grand Vietnam và Mrs Earth Vietnam cũng tiếp tục được duy trì. Những cuộc thi này hướng tới việc tôn vinh vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và những đóng góp tích cực của người phụ nữ trong gia đình và xã hội hiện đại.

Chuỗi cuộc thi trong năm 2026 có sự tham gia của hội đồng giám khảo, cố vấn chuyên môn là nhiều nghệ sĩ, nhà chuyên môn uy tín trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, cùng sự cố vấn của nguyên lãnh đạo ngành văn hóa. Đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Ban Giám khảo là Hoa hậu Phan Kim Oanh – người từng đăng quang Mrs Grand International 2022 và được biết đến với định hướng xây dựng các sân chơi sắc đẹp gắn với giá trị bền vững.

Với định hướng rõ ràng và cách tiếp cận đề cao yếu tố văn hóa, các cuộc thi sắc đẹp tổ chức trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần làm mới tư duy về các sân chơi nhan sắc tại Việt Nam, đồng thời tạo dấu ấn tích cực trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.