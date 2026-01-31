Lee Jong Suk hẹn hò Hoa hậu Trái Đất, còn IU thì sao đây?

Chiều 30/1, công chúng châu Á xôn xao trước 1 bài báo của Koreaboo với dòng tít gây tò mò: "Lee Jong Suk đi hẹn hò với 1 ngôi sao của chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5... và đã xóa số cô ấy 1 cách nhanh chóng". Được biết, nhân vật nữ chính xuất hiện trên dòng tít gây bão chính là Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi.

1 bộ phận khán giả không khỏi hoang mang sau khi chỉ đọc mỗi phần tít của bài báo nêu trên, thậm chí còn tưởng Lee Jong Suk - IU đã toang và tài tử họ Lee vừa đi hẹn hò với tình mới.

Công chúng xôn xao trước 1 bài báo có dòng tít: "Lee Jong Suk đi hẹn hò với 1 ngôi sao của chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5... và đã xóa số cô ấy 1 cách nhanh chóng". Cô gái xuất hiện trong dòng tít này là Hoa hậu Mina Sue Choi. Ảnh: X

Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng hoang mang về tình trạng mối quan hệ của Lee Jong Suk - IU ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Nate

Thế nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Trên thực tế, cảnh tượng hẹn hò của Lee Jong Suk - Mina Sue Choi xuất hiện trong bài báo mới đây thực ra chỉ là 1 cảnh trên phim và không hề xuất hiện ngoài đời thật. Cụ thể, trong tập 1 của bộ phim Law and the City (2025), nhân vật nam chính do Lee Jong Suk đảm nhận đã tận hưởng 1 buổi hẹn hò với nhân vật nữ phụ (Mina Sue Choi thủ vai). Nhưng buổi hẹn hò đã kết thúc không mấy vui vẻ bằng việc nam chính ngay lập tức phũ phàng xóa số điện thoại của đối phương.

Nói tóm lại, không hề có chuyện Lee Jong Suk đã trải qua buổi hẹn hò với Hoa hậu Trái Đất Mina Sue Choi ngoài đời thật. Và đương nhiên, người hâm mộ có thể yên tâm vì tài tử họ Lee vẫn chưa chia tay "em gái quốc dân" IU.

Được biết, đoạn clip ghi lại cảnh phim của Lee Jong Suk và nàng Hậu Mina Sue Choi bỗng dưng được chia sẻ rầm rộ trở lại xuất phát từ việc mỹ nhân này hiện đang trở thành tâm điểm tranh cãi trong show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân mùa 5.

Thì ra Lee Jong Suk và Mina Sue Choi chỉ hẹn hò... ở trên phim. Ảnh: Naver

Về phần Lee Jong Suk - IU, cặp đôi vẫn đang hẹn hò hạnh phúc sau 3 năm công khai mối quan hệ tình cảm. Gần đây, 2 ngôi sao vừa lộ bằng chứng hẹn hò mới nhất, cho thấy họ vẫn đang đắm chìm trong tình yêu. Theo đó, Lee Jong Suk cách đây không lâu đã chia sẻ loạt hình ảnh và clip mới về bản thân lên trang Instagram cá nhân có 26 triệu người theo dõi. Đáng chú ý, công chúng đổ dồn sự chú ý vào đoạn video ngắn ghi lại cảnh nam tài tử điển trai tạo dáng selfie bằng điện thoại. Trong clip này, anh khoe ra phụ kiện griptok có hình chú chim màu vàng dán phía sau smartphone.

Đáng nói, IU hiện đang sử dụng hình chú chim màu vàng có tên Tweety làm ảnh đại diện cho tài khoản Instagram có hơn 33 triệu người theo dõi của mình. Từ đây, Koreaboo nhận định, cặp đôi công khai khoe lovestagram trên mạng xã hội và ngầm khẳng định họ vẫn đang hẹn hò hạnh phúc.

Lee Jong Suk gây chú ý khi để lộ phụ kiện griptok có hình chú chim màu vàng dán phía sau điện thoại. Ảnh: Koreaboo