Minh Tú vướng tranh cãi vì status nhạy cảm

Mới đây, Minh Tú bất ngờ trở thành cái tên gây bàn tán trên mạng xã hội. Nguyên do vì người đẹp sinh năm 1991 đăng tải dòng trạng thái nhạy cảm, bị cho rằng không phù hợp trên trang cá nhân: “Ổng đi công tác, còn tôi lấy *** **** ** *** *** *** ** nãy giờ chưa ngủ được. Ủa alooo”.

Ngay sau đó, cư dân mạng đã phản ứng trái chiều trước bài viết này của cô. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Minh Tú kém duyên khi chia sẻ chuyện cá nhân trên mạng xã hội. Hiện tại, dòng trạng thái này của người đẹp sinh năm 1991 không còn trên trang cá nhân.

Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ với phía Minh Tú để làm rõ thêm thông tin này. Phía người mẫu sinh năm 1991 cho biết cô đăng tải nhầm nên đã chủ động xoá bài viết.

Minh Tú vướng tranh cãi vì bài viết nhạy cảm trên trang cá nhân

Người đẹp sinh năm 1991 sau đó đã nhanh chóng xoá bài đăng

Trước đó, Minh Tú cũng từng vướng lùm xùm phải lên tiếng xin lỗi vì những ồn ào xoay quanh series thực tế về đám cưới của mình. Cụ thể trong tập Cầu hôn, Minh Tú vướng tranh cãi khi la ó, lớn tiếng và khó chịu trước sự sắp xếp bất ngờ của ekip. Bên cạnh đó, những diễn biến hậu trường khi nữ siêu mẫu chuẩn bị cho đám cưới được khán giả nhận xét là bị drama hóa.



Trước phản ứng trái chiều của công chúng, Minh Tú chia sẻ với chúng tôi: "Minh Tú tôn trọng những cảm xúc của khán giả, bởi khi mình mang một show công chiếu đến công chúng thì phải chấp nhận những luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Minh Tú cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã mang đến những cảm xúc tiêu cực đến. Minh Tú làm show này có thể tô hồng cuộc đời mình, lựa chọn cái nào đẹp đẽ để nói cũng được, nhưng Minh Tú muốn có sao thì kể vậy. Thời điểm đó, Minh Tú có những suy nghĩ bốc đồng, tranh cãi thì Minh Tú kể lại đầy đủ hết. Nhưng xin hiểu rằng, đây là những chuyện đã cũ, được kể lại tường tận, còn hiện tại sau nhiều cung bậc, phong ba bão táp, Minh Tú của 2024 đã khác phiên bản của trước đây rất nhiều", Minh Tú chia sẻ nỗi lòng và không quên xin lỗi khán giả.

Minh Tú cũng từng vướng lùm xùm phải lên tiếng xin lỗi vì những ồn ào xoay quanh series thực tế về đám cưới của mình

Nữ siêu mẫu cho biết thêm: "Minh Tú không phủ nhận sự nóng tính của mình, những chương trình Minh Tú đã tham gia trước đó thì mọi người đã biết rồi đó. Thứ hai, Minh Tú rất xem trọng công việc kiếm cơm của mình, rất tôn trọng nghề, và nghiêm túc với nghề nghiệp. Thực sự, nếu như không có sự nghiêm túc, có phần hơi khắt khe với chính bản thân Minh Tú thì chưa chắc Minh Tú có được chút thành quả như hiện nay sau bao nhiêu năm miệt mài phấn đấu. Thứ ba, Minh Tú rất quý trọng gia đình, nên mọi điều gì ý nghĩa, Minh Tú rất mong muốn có sự chứng kiến của gia đình. Đó là 3 vấn đề mà dẫn tới Minh Tú gắt gỏng với các bạn trong ê-kíp.

Sau khi nhìn lại, bản thân Minh Tú cũng có hối hận vì giá như mình có thể chia sẻ rõ ràng như như lúc này thì sẽ có được sự cảm thông và chia sẻ nhiều hơn. Nên qua câu chuyện của Minh Tú, Minh Tú mong muốn gửi đến thông điệp trong cuộc sống, phải lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn thì chúng ta sẽ yêu thương nhau, hiểu nhau nhiều hơn, trong bất kì mối quan hệ nào cũng vậy. Còn sự việc đã diễn ra rồi, không thể thay đổi được quá khứ, nhưng tới giờ này từng gương mặt, từng thành viên trong màn tranh cãi đó vẫn đồng hành, yêu thương và chứng kiến những khoảnh khắc ý nghĩa nhất cuộc đời Minh Tú thì các bạn đủ hiểu Minh Tú trân trọng và yêu thương các bạn ấy như thế nào".

Sau đó, cô cho biết hối hận vì chưa chia sẻ mọi chuyện rõ ràng

Minh Tú từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Minh Tú từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp

Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc. Minh Tú và Chris quen biết từ năm 2013 và bắt đầu tìm hiểu nhau nhưng sau đó chia tay. Đến 2019, cả hai cho nhau thêm cơ hội để đồng hành cùng nhau. Sau thời gian thăng trầm, Minh Tú và Chris chính thức về chung một nhà.



Đám cưới của cả hai được tổ chức vào ngày 14/4 vừa qua với sự hiện diện của gia đình cùng bạn bè thân thiết nhất. Ông xã của Minh Tú tên là Christopher sinh năm 1981 tại Đức, hơn nữ siêu mẫu 10 tuổi, sinh sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm nay. Anh là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia.