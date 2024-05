Trong tập đầu tiên của series "Minh Tú mau mau tính" được chiếu trên kênh Youtube của Minh Tú, nàng siêu mẫu đã hé lộ về quá trình chuẩn bị lễ ăn hỏi đặc biệt ngay trước khi cha cô qua đời.

Được biết, lễ ăn hỏi này được lên kế hoạch và chuẩn bị chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày. Nguyên nhân khiến Minh Tú đưa ra quyết định gấp gáp này là do tình hình sức khỏe của cha cô không thể đợi tới khi đám cưới diễn ra.

Đám hỏi đặc biệt Minh Tú tổ chức để cha cô yên tâm trước khi ra đi

Nàng siêu mẫu gấp rút tổ chức lễ ăn hỏi để cha cô có thể an tâm nhìn con gái đi lấy chồng. Minh Tú tiết lộ, khi chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, cô đã kêu thợ may một bộ đồ vest mới để cha cô mặc trong ngày trọng đại của con gái. Thế nhưng cha Minh Tú đã nói một câu khiến ai nghe xong cũng nghẹn ngào: "Cha sắp mất rồi, lấy đồ cũ bận được rồi, may chi tốn tiền".

Lễ ăn hỏi đặc biệt giữa Minh Tú và ông xã ngoại quốc diễn ra trong căn nhà của cha mẹ nàng siêu mẫu ở xóm lao động chỉ sau 10 ngày chuẩn bị. Sau lễ ăn hỏi, Minh Tú cũng nói với cha cô rằng: "Cha ráng đợi con nha, qua Tết con cưới rồi ba dắt con lên lễ đường", thế nhưng ông đã nói: "Chắc không kịp rồi Tú ơi".

Cha Minh Tú qua đời vào tháng 9/2023 khi chưa kịp dắt tay con gái bước vào lễ đường. Trong đám cưới vào giữa tháng 4/2024 vừa qua, Minh Tú đã gắn di ảnh của cha lên bó hoa cưới và từng bước tiến vào lễ đường. Khoảnh khắc này khiến khách mời và công chúng rất xúc động.

Minh Tú và ông xã mời cha uống trà trong lễ ăn hỏi