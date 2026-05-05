Minh Tú bị "tấn công" giữa ồn ào nghi nói xấu cộng sự

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú bị réo tên sau khi M.U.A Tee Le đăng tải bài viết dài, ẩn ý về một người từng thân thiết nhưng bị cho là có thái độ không tốt. Dù không nhắc đích danh, loạt chi tiết được đưa ra khiến cư dân mạng nhanh chóng gọi tên Minh Tú. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, cô vẫn giữ im lặng, chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Trong buổi livestream mới nhất trên fanpage cá nhân, Minh Tú xuất hiện gần như xuyên suốt để tương tác và bán hàng. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, nhiều khán giả nhận ra biểu cảm của cô không còn thoải mái, vui vẻ như thường thấy. Thỉnh thoảng, nữ siêu mẫu lộ rõ sự khựng lại khi vừa trò chuyện, vừa đọc bình luận từ người xem. Trong một vài khoảnh khắc, Minh Tú để lộ vẻ “sượng trân” nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp, tiếp tục dẫn dắt nội dung và tư vấn cho người xem.

Minh Tú xuất hiện trên livestream giữa những ồn ào

Cô chỉ tập trung vào việc bán hàng, không nhắc đến những bàn tán đời tư

Đáng chú ý, phần bình luận dưới livestream, số lượng câu hỏi xoay quanh ồn ào cá nhân của Minh Tú áp đảo hoàn toàn so với những bình luận liên quan đến sản phẩm. Không ít người liên tục nhắc lại nghi vấn "nói xấu", yêu cầu cô lên tiếng làm rõ, khiến không khí buổi livestream trở nên gượng gạo.

Hiện tại, toàn bộ những thông tin xoay quanh ồn ào vẫn chủ yếu xuất phát từ một phía và chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ Minh Tú hay các bên liên quan. Chính vì vậy, câu chuyện vẫn dừng lại ở mức nghi vấn, chưa đủ cơ sở để đưa ra kết luận rõ ràng. Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ nhanh, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể bị thổi phồng thành câu chuyện lớn, kéo theo hàng loạt tranh luận trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng nếu không được kiểm chứng, những thông tin một chiều rất dễ tạo nên làn sóng hiểu lầm, thậm chí gây áp lực không đáng có cho người trong cuộc.

Vì vậy, nhiều khán giả bày tỏ quan điểm rằng cộng đồng mạng cần giữ sự tỉnh táo, tiếp nhận thông tin có chọn lọc và tránh suy diễn quá đà. Việc chờ đợi phát ngôn chính thức từ người trong cuộc là điều cần thiết để có cái nhìn đa chiều và công bằng hơn. Đồng thời, những bình luận mang tính công kích cá nhân, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng cũng nên được hạn chế, nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực đến công việc, hình ảnh và đời sống riêng của những người liên quan.

Minh Tú sượng trân trước sự "tấn công" của cộng đồng mạng

Chuyện gì xảy ra với siêu mẫu Minh Tú?

Nguồn cơn ồn ào bắt đầu từ bài đăng của Tee Le khi anh cho biết thời gian gần đây liên tục nhận được nhiều tin nhắn kể lại việc bị một người từng thân thiết nói xấu, chê bai và có những phát ngôn mang tính xem thường. Trong chia sẻ này, Tee Le cũng nhắc đến chi tiết người đó từng nhờ anh hướng dẫn make-up để có thể tự chuẩn bị khi tham gia cuộc thi Miss Supranational. Chính chi tiết này khiến cư dân mạng nhanh chóng liên tưởng và gọi tên Minh Tú.

Đáng chú ý, chỉ sau đó ít giờ, chính Tee Le tiếp tục có động thái mới gây xôn xao khi trực tiếp tag (gắn thẻ) tài khoản mạng xã hội của Minh Tú ngay dưới bài đăng. Đồng thời, anh viết: “Nếu em còn quan tâm đến mối quan hệ này thì cho anh một lời xác nhận rõ ràng ở đây nhé, để tránh những thông tin sai lệch từ các tài khoản lạ làm ảnh hưởng đến niềm tin giữa anh và em, Minh Tú Nguyễn. Cám ơn em.”

Động thái gọi tên trực diện này nhanh chóng khiến dư luận chú ý, nhiều người cho rằng đây gần như là lời xác nhận Minh Tú chính là nhân vật nữ siêu mẫu được nhắc đến trong loạt chia sẻ trước đó.

Minh Tú bị một chuyên gia trang điểm tag thẳng vào bài đăng siêu mẫu nói xấu cộng sự

Chưa dừng lại ở đó, Chung Thanh Phong - người có nhiều năm làm việc cùng Minh Tú cũng bất ngờ để lại bình luận dài, khiến câu chuyện càng thêm “nóng”. Nhà thiết kế cho biết bản thân hiểu khá rõ mối quan hệ giữa các bên, đồng thời cho rằng những tranh cãi, lời đồn đoán tiêu cực thực chất đã xuất hiện từ nhiều năm trước chứ không phải mới đây. Anh cũng đặt vấn đề về khả năng có sự “seeding” nhằm công kích, nhấn mạnh cần làm rõ để tránh những hiểu lầm kéo dài.

Ngoài ra, Chung Thanh Phong cũng bày tỏ quan điểm rằng nếu những chia sẻ từ phía Tee Le chưa hoàn toàn chính xác, người trong cuộc nên thẳng thắn lên tiếng để làm rõ sự việc, qua đó bảo vệ danh dự cho cả hai phía. Những phát ngôn mang tính trung lập nhưng ẩn chứa nhiều thông tin này càng khiến cư dân mạng thêm tò mò về câu chuyện phía sau.

NTK Chung Thanh Phong từng có quan hệ thân thiết với Minh Tú

Ảnh: FBNV