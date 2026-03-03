Minh Tú cập nhật diễn biến mới nhất vụ mắc kẹt ở Oman

Những ngày qua, tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông được nhiều người quan tâm. Đáng nói, ngay thời điểm có những diễn biến phức tạp, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ tiết lộ vợ chồng cô đang có mặt ở Oman - một trong những quốc gia thuộc Trung Đông. Sau đó, Minh Tú tiếp tục thông báo cả hai đã rời khỏi Oman và đáp chuyến bay an toàn tại Thái Lan.

Đến sáng 3/3, Minh Tú tiếp tục có chia sẻ mới liên quan đến sự việc này. Nữ siêu mẫu gửi lời cảm ơn vì được quan tâm, hỏi thăm trong những ngày qua. Về lý do sang Oman, cô cho biết nhân dịp Tết chồng đi công tác nên muốn đi cùng để đồng hành, sát cánh cùng anh. Những ngày đầu ở Oman với cô rất yên bình, thoải mái thế nhưng sau đó bàng hoàng khi nghe tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Minh Tú cho biết thời gian còn lưu trú lại Oman, cô không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Cụ thể, Minh Tú nói: "Cuộc đời có những chuyện trên Trời rơi xuống mình đâu thể không đón nhận. Đầu tiên, Minh Tú xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm và hỏi thăm Minh Tú. Qua sự việc lần này tôi mới biết còn rất nhiều người yêu thương mình. Sự việc là thế này, chồng tôi phải qua Oman để công tác. Tết thì tôi có quan điểm chồng ở đâu thì mình ở đó, nên tôi mới lật đật mang đồ đi theo ổng chứ tôi cũng không biết Oman là nước nào, mình sẽ làm gì ở đó... Thế là tôi bay qua từ mùng 5 Tết, tôi còn quay seris của 2 vợ chồng, mấy ngày đầu ok lắm. Nhưng ai dè chưa gì hết phải lên tin cầu bình an. Cũng may Oman là vùng trung lập nên không bị ảnh hưởng quá nhiều".

Minh Tú chia sẻ về việc bị mắc kẹt ở Oman vào những ngày đầu năm

Lý do Minh Tú đến Oman là vì không muốn chồng đi công tác một mình vào những ngày Tết Việt Nam (ảnh: FBNV)

Minh Tú cho biết vị trí cô ở thì các chuyến bay vẫn hoạt động, cả hai nhanh chóng sắp xếp trở về vì lo sợ việc bị mắc kẹt 4 tháng tại Bali sẽ lặp lại. Minh Tú chia sẻ về tình hình hiện tại: "Tôi vô cùng lo lắng sợ lịch sử mắc kẹt ở Bali sẽ lặp lại nên 2 vợ chồng gấp rút ra sân bay về liền. Nhưng thực ra cũng đã xác định vé hôm đó là sẽ về Việt Nam rồi. Cũng may tôi ở rìa biển nên có thể bay từ Oman qua Bangkok - Thái Lan, chỉ bị delay chứ không bị hủy.

Giờ này vợ chồng tôi ổn rồi, chúng tôi đã về Việt Nam an toàn rồi. Tôi mong mọi người ngoài kia đều được bình an, ai muốn được về nhà thì sẽ về nhà sớm nhất có thể".

Vợ chồng Minh Tú may mắn đã trở về Việt Nam an toàn (ảnh: FBNV)

Hiện tại, sau khi đã trở về Việt Nam an toàn, Minh Tú vẫn nhận được hàng loạt lời hỏi thăm, động viên từ bạn bè và công chúng. Nhiều người cho rằng đây là một chuyến đi “nhớ đời” đầu năm, nhưng may mắn cả hai đều đã bình an.