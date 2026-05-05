Dàn sao 'Tây Du Ký 1986' ngoài đời là triệu phú, tỷ phú giàu có nức tiếng

Từng là những gương mặt quen thuộc với khán giả qua bộ phim kinh điển Tây Du Ký 1986, nhiều diễn viên sau ánh hào quang màn ảnh lại rẽ sang những con đường ít ai ngờ tới. Không ít người trong số đó giờ đây trở thành doanh nhân thành đạt, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ.

"Hằng Nga" Khâu Bội Ninh

Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bà theo học múa tại Học viện Nghệ thuật Trung ương và sau khi tốt nghiệp, gia nhập Đoàn ca múa Chiến hữu thuộc Quân khu Bắc Kinh.

Năm 1983, khi làm thư ký trường quay cho dự án Hồng Lâu Mộng, Khâu Bội Ninh bất ngờ lọt vào mắt xanh của đạo diễn huyền thoại Dương Khiết. Khi ấy, đạo diễn Dương đang tìm gương mặt phù hợp cho vai Hằng Nga trong Tây Du Ký. Bà muốn người có nét đẹp thanh tú, khí chất cổ điển, biết múa và Khâu Bội Ninh là sự lựa chọn hoàn hảo.

"Hằng Nga" Khâu Bội Ninh xây dựng đế chế kinh doanh.

Gia nhập dự án khi mới 28 tuổi, bà gần như “đóng một vai để đời”. Sau đó, thay vì tiếp tục diễn xuất, Khâu Bội Ninh rút lui hoàn toàn khỏi showbiz, lựa chọn con đường kinh doanh.

Lý giải về quyết định rời xa màn ảnh, Khâu Bội Ninh từng giải thích, bà cảm động trước tình cảm của người hâm mộ nhưng chưa bao giờ hối hận. Bà luôn mong muốn cuộc sống yên ả, không thích sự ồn ào và thị phi của làng giải trí.

Theo truyền thông Trung Quốc, bà hiện là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất từng tham gia Tây Du Ký 1986, điều hành tập đoàn có doanh thu hàng trăm triệu Nhân dân tệ mỗi năm. Không chỉ thành công trên thương trường, bà còn gây chú ý bởi các hoạt động thiện nguyện, xây dựng hơn 100 trường học, giúp hàng trăm nghìn trẻ em có cơ hội đến lớp.

Ở tuổi ngoài 60, “Hằng Nga” năm nào chọn cuộc sống kín tiếng tại Hong Kong bên gia đình, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

"Vạn Thánh công chúa” Trương Thanh

Cũng chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng vai Vạn Thánh công chúa của Trương Thanh lại khiến khán giả nhớ mãi bởi vẻ đẹp kiều diễm. Từng được ví như “Tây Thi thời hiện đại”, bà trở thành gương mặt sáng giá sau bộ phim.

Thế nhưng, khi sự nghiệp diễn xuất đang rộng mở, Trương Thanh lại rẽ hướng sang kinh doanh. Bà bước vào lĩnh vực quảng cáo, thời trang, rồi dần mở rộng sang nhiều ngành công nghiệp khác.

Trương Thanh chuyển hướng kinh doanh, giờ là “bà hoàng truyền thông”.

Từ cuối những năm 1990, nữ diễn viên thành lập công ty riêng, xây dựng thương hiệu thời trang và phát triển thành tập đoàn đa ngành. Doanh nghiệp của bà từng hợp tác với các liên hoan phim quốc tế lớn như Cannes, Venice hay Oscar.

Giới truyền thông gọi bà là “bà hoàng truyền thông”, đồng thời ghi nhận bà trong danh sách những nữ doanh nhân tiêu biểu châu Á. Hiện tại, Trương Thanh sống kín tiếng ở nước ngoài cùng gia đình, sở hữu khối tài sản đáng kể.

“Hồng Hài Nhi” Triệu Hân Bồi

Sau thành công của Tây du ký, Triệu Hân Bồi trở thành sao nhí sáng giá, nhận được hàng loạt lời mời đóng phim, quảng cáo và chương trình truyền hình. Thậm chí, anh còn đứng đầu trong danh sách các sao nhí triển vọng được đài SCTV bình chọn năm 1987. Nhiều người tin chắc cậu sẽ trở thành ngôi sao lớn của làng giải trí Trung Quốc.

Tuy nhiên Triệu Hân Bồi lại rẽ hướng. Nếu như nhiều diễn viên chọn kinh doanh theo hướng truyền thống, thì Triệu Hân Bồi- người thủ vai Hồng Hài Nhi – lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Triệu Hân Bồi tập trung cho học vấn và tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Viện Khoa học Trung Quốc, một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu.

"Hồng Hài Nhi" Triệu Hân Bồi trở thành tỷ phú công nghệ.

Năm 2014, anh đồng sáng lập công ty công nghệ trong lĩnh vực máy móc nông nghiệp. Nhờ nền tảng học thuật vững chắc và tư duy nhạy bén, Triệu Hân Bồi nhanh chóng trở thành CEO nổi bật trong giới công nghệ.

Nói về lý do từ bỏ diễn xuất, Triệu Hân Bồi khẳng định tự thấy bản thân không phải người có thể thành công ở showbiz.

"Muốn nổi tiếng cần nhiều yếu tố, trong đó có cả ngoại hình và sự may mắn. Trong khi đó, nghiên cứu công nghệ là đam mê của tôi và công việc này có thể mang lại sự đảm bảo chắc chắn hơn.

Thế giới giải trí không phù hợp với tôi. Thuở nhỏ được đóng phim rất vui, nhưng khi đó với tôi đó chỉ giống như một cuộc dạo chơi. Tôi vốn thuộc về máy tính và công nghệ" , anh từng nói.

Từ cậu bé bụ bẫm ngày nào, anh giờ đây mang dáng dấp của một doanh nhân thành đạt, gần như không còn liên quan đến hình ảnh Hồng Hài Nhi năm xưa.

"Tiểu Đường Tăng" Thái Viễn Hàng

Một gương mặt khác cũng gây bất ngờ là Thái Viễn Hàng - người từng đảm nhận vai tiểu Đường Tăng.

Diễn viên Thái Viễn Hàng sinh năm 1975. Khi tham gia ghi hình Tây Du Ký, anh chỉ mới 8 tuổi. Nam diễn viên khi đó sở hữu gương mặt tròn, nước da hồng hào, tai to - những nét tướng mạo được cho là rất hợp với hình tượng Đường Tăng.

Không chỉ có ngoại hình phù hợp, Thái Viễn Hàng còn thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên, ánh mắt trong sáng và nụ cười phúc hậu.

"Tiểu Đường Tăng" Thái Viễn Hàng trở thành doanh nhân giàu có tại Trung Quốc.

Dù chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn, hình ảnh cậu bé hiền lành, nhân hậu vẫn để lại ấn tượng sâu đậm. Sau thành công ban đầu, Thái Viễn Hàng tiếp tục tham gia nhiều bộ phim trước khi quyết định rẽ hướng.

Anh từng thi đỗ Học viện Hí kịch Trung ương là cái nôi đào tạo diễn viên danh tiếng nhưng cuối cùng lại lựa chọn con đường kinh doanh. Hiện tại, anh là tổng giám đốc một tập đoàn lớn tại Trung Quốc, sở hữu tài sản hơn 100 triệu Nhân dân tệ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Thái Viễn Hàng hiện sở hữu tài sản khá lớn, hơn 100 triệu tệ (khoảng hơn 343 tỷ đồng). Cuộc sống giàu có, sự nghiệp vững chắc của anh làm nhiều người ngưỡng mộ.

Đời tư của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm khi anh kết hôn với nữ diễn viên Tôn Thiến (phim Chân Hoàn truyện) và có một gia đình hạnh phúc.