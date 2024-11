Minh Triệu an ủi Hoa hậu Kỳ Duyên khi gặp sự cố tại Miss Universe 2024?

Hoa hậu Kỳ Duyên và Minh Triệu từng gắn bó như hình với suốt bóng 5 năm. Tuy nhiên cả hai đã đường ai nấy đi và không còn xuất hiện bên cạnh nhau. Mới đây, người đẹp sinh năm 1996 đã thông báo bị thất lạc trang phục dân tộc tại cuộc thi Miss Universe 2024. Là 1 trong những hành lý phục vụ cho phần thi quan trọng nên người hâm mộ đã vô cùng lo lắng cho đại diện Việt Nam.

Đáng chú ý, giữa lúc Kỳ Duyên gặp sự cố tại cuộc thi nhan sắc quốc tế thì Minh Triệu có động thái trên mạng xã hội. Theo đó, nữ siêu mẫu viết: "Your people will find you" (Tạm dịch: Người của bạn sẽ tìm thấy bạn). Dưới bài đăng này, đông đảo cư dân mạng liền cho rằng Minh Triệu đã nhắn nhủ ẩn ý cổ vũ động viên tới Kỳ Duyên tại cuộc thi.

Hoa hậu Kỳ Duyên gây lo lắng khi thông báo bị thất lạc trang phục dân tộc tại cuộc thi Miss Universe 2024

Minh Triệu liền có động thái ẩn ý trên mạng xã hội khiến cư dân mạng cho rằng cô đang động viên người đẹp sinh năm 1996

Sau đó, Minh Triệu đã gấp rút lên tiếng làm rõ về bài đăng của mình. Nữ siêu mẫu cho biết không hiểu bình luận mà netizen nhắm tới là gì và đó chỉ là 1 câu trích dẫn hay mà cô muốn chia sẻ trên mạng xã hội mà thôi.

"Tôi không hiểu gì cả với các bình luận cổ vũ an ủi. Là cuộc sống mọi người đang bất ổn hay sao bình luận chả hiểu gì. Thôi tôi đi ăn trưa vì đói quá rồi, tối rảnh quay lại hy vọng tôi hiểu hơn nha. Tóm lại vẫn là 1 câu trích dẫn hay tôi sẽ không xóa đi", Minh Triệu cho hay.

Minh Triệu sau đó lên tiếng đính chính cho biết đó chỉ là câu trích dẫn hay mà cô muốn chia sẻ mà thôi

Đến trưa 10/11, Hoa hậu Kỳ Duyên thông báo đã tìm được đồ thất lạc. Nàng hậu cho biết một người trong ekip hỗ trợ đã tìm thấy và cất giữ giúp cô. Sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt và ăn tối xong thì Hoa hậu Kỳ Duyên đến lấy lại đồ, nàng hậu hứa cập nhật tình hình để người hâm mộ yên tâm. Sau khi Kỳ Duyên thông báo tin mừng, ngoài những lời động viên, thở phào khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì một bộ phận cư dân mạng bắt đầu đặt ra những nghi vấn cho rằng vụ mất đồ này là chiêu trò để thu hút sự chú ý.

Khi được hỏi về việc đánh lạc hướng, tung chiêu phút chót tại các cuộc thi nhan sắc, Kỳ Duyên từng thẳng thắn nói với chúng tôi: "Tôi đã hoạt động nhiều năm trong nghề rồi, tôi biết lúc nào mình cần sử dụng chiến thuật. Trong một cuộc thi, nếu không có chiến thuật riêng thì sẽ khó trong việc thể hiện 100% nội lực của mình trước công chúng, ban giám khảo. Tôi thật sự muốn dành sự tập trung cao độ cho đêm chung kết, bản thân tôi hoàn toàn tự tin và tin vào lý tưởng của mình mang đến chương trình, tôi thể hiện hết để cho khán giả thấy khi Kỳ Duyên cố gắng hết sức sẽ như thế nào".

Kỳ Duyên thông báo đã tìm được đồ thất lạc vào trưa 10/11

Người đẹp đang đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2024

Vừa qua, cư dân mạng phát hiện Kỳ Duyên đã hủy theo dõi Minh Triệu trên Threads. Minh Triệu cũng đã có hành động tương tự với người đẹp sinh năm 1996 trên Instagram trước đó. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng việc Kỳ Duyên hủy follow Minh Triệu như dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa 2 mỹ nhân.

Sau khi bị soi hủy theo dõi, Minh Triệu gây chú ý vì một động thái gây tò mò trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ siêu mẫu đã chia sẻ lại bài đăng bán hàng của thương hiệu mà cô và Kỳ Duyên cùng kinh doanh. Bài đăng sử dụng hình ảnh Kỳ Duyên và Nam vương Tuấn Ngọc để quảng bá: "20/10 nhất định có quà. Nếu không ai tặng chị em thì có ở đây tặng nhé".

Kỳ Duyên và Minh Triệu trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia chung một chương trình thực tế. Trong 5 năm đồng hành, cả hai luôn xuất hiện như hình với bóng ở các sự kiện giải trí lớn nhỏ. Không chỉ trên phương diện công việc, cả hai còn gắn bó với nhau trong cuộc sống, thậm chí còn có mối quan hệ thân thiết với gia đình 2 bên. Tuy nhiên đến tháng 2/2024, xuất hiện thông tin cả hai "đường ai nấy đi" sau 5 năm đồng hành. Một nguồn tin thân cận của chúng tôi cho biết cặp đôi đã không còn nhận những công việc liên quan đến nhau.

Kỳ Duyên và Minh Triệu đã đường ai nấy đi sau 5 năm gắn bó