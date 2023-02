Minh tinh Welcome to Waikiki bị ung thư: Bật khóc vì cơ thể tàn tạ và tạm thời không thể làm mẹ, nghỉ đóng phim 6 năm điều trị

Vào ngày 21/2, nữ diễn viên Min Ji Young và chồng Kim Hyung Kyun đã xuất hiện trong chương trình Healthy House của đài TV Chosun với câu chuyện gây xôn xao dư luận. Trong chương trình, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ rằng, lý do cô không đóng phim trong 6 năm qua là để tập trung cho gia đình và điều trị bệnh ung thư tuyến giáp. Min Ji Young đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và hiện tại đang trong quá trình hồi phục.

Nữ diễn viên Welcome to Waikiki bộc bạch: "Tôi kết hôn ở độ tuổi 40 và luôn chăm chỉ làm việc. Trong 1 lần kiểm tra sức khỏe, tôi phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Sau khi phẫu thuật, tôi phải vật lộn với tình trạng chóng mặt, hôn mê và buồn nôn trong 6 tháng". Tác dụng phụ của thuốc và các ca phẫu thuật cũng khiến ngoại hình Min Ji Young ngày càng tàn tạ, nhiều lần cô bật khóc khi đứng trước gương.

Bệnh ung thư tuyến giáp khiến ngoại hình Min Ji Young tụt dốc, cô phải nghỉ đóng phim trong 6 năm

Căn bệnh ung thư tuyến giáp cũng làm ảnh hưởng tới khả năng mang thai của Min Ji Young: "Tôi từng mang thai nhưng không giữ được em bé. Càng lúc thì khả năng có con càng giảm đi. Tôi vẫn luôn mong ước được làm mẹ". Chồng nữ diễn viên ngồi bên cạnh không ngừng động viên cô cần vui vẻ, khỏe mạnh hơn trước khi làm mẹ. Hiện tại, cặp đôi đang trữ phôi đông lạnh.

Min Ji Young sinh năm 1979, là gương mặt quen thuộc qua nhiều bộ phim như Will It Snow On Christmas, Ladies of the Palace, War of Money, Welcome to Waikiki, Gangnam Scandal... Năm 2017, cô lên xe hoa cùng ông xã MC Kim Hyung Kyun.

Min Ji Young từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng

Nguồn: Osen