Minh tinh Kbiz vừa công khai bạn trai: 2 lần dính phốt làm "tiểu tam", đời tư hỗn loạn toàn tai tiếng

Ngày 21/3, Wikitree đưa tin công ty quản lý Project Hosoo thông báo nữ diễn viên Jung Eun Chae đang hẹn hò với nhà thiết kế kiêm phát thanh viên Kim Chung Jae. Truyền thông Hàn Quốc cho biết cặp đôi đều sinh năm 1986. Họ gặp gỡ và phát triển mối quan hệ tình cảm từ năm 2023.

Sau khi chính thức hẹn hò, Jung Eun Chae và bạn trai Kim Chung Jae không có ý định giấu giếm chuyện tình cảm. Họ thoải mái tương tác trên mạng xã hội và giới thiệu đối phương với bạn bè thân thiết của mình. Tháng 7/2023, minh tinh Quân Vương Bất Diệt gây chú ý đăng tải hình ảnh ghé thăm studio của Kim Chung Jae lên trang cá nhân.

Jung Eun Chae xác nhận hẹn hò với Kim Chung Jae

Cặp đôi không che giấu chuyện tình cảm, thường xuyên tương tác với nửa kia của mình trên mạng xã hội

Jung Eun Chae sinh năm 1986, cô vào showbiz với vai trò người mẫu rồi sau đó lấn sân sang diễn xuất. Nữ diễn viên được khán giả khắp châu Á biết đến qua các phim ăn khách như Quân Vương Bất Diệt, Anna, The Great Battle, Nobody's Daughter Haewon, Hill Of Freedom, The Table...

Bên cạnh dấu ấn nghệ thuật, đời tư hỗn loạn của nữ diễn viên cũng làm tiêu tốn giấy mực của báo giới. Sao nữ từng bị khán giả chỉ trích dữ dội vì phát hiện cô có quá khứ thị phi, hẹn hò với đàn ông đã có ràng buộc tình cảm.

Theo Naver, Jung Eun Chae từng làm tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình của nam ca sĩ Jung Joon Il và bị "chính thất" bóc phốt. Chưa dừng lại, cô còn xen vào mối quan hệ giữa nam diễn viên Nhật Bản Ryo Kase và ngôi sao Mikako Ichikawa vào năm 2013. Thời điểm đó, Eun Chae và Ryo Kase bị truyền thông Nhật tung ảnh ra vào khách sạn và cửa hàng tiện lợi cùng nhau. Ngoài ra, Jung Eun Chae còn bị nghi ngờ có dính líu đến đường dây mua bán mại dâm Burning Sun.

Jung Eun Chae có đời tư tai tiếng, 2 lần vướng scandal ngoại tình

Kim Chung Jae - bạn trai của minh tinh Anna - có ngoại hình điển trai. Anh từng xuất hiện trên chương trình truyền hình I Live Alone vào năm 2017, với tư cách đàn em của Kian 84 (nhà sản xuất, tác giả webtoon đình đám xứ Hàn).

Kim Chung Jae - bạn trai của Jung Eun Chae - là nhà thiết kế kiêm phát thanh viên. Anh có ngoại hình điển trai

