Minh tinh cưới đại gia rồi ly hôn vì chồng ngoại tình, tuổi 46 tìm thấy hạnh phúc bên "hồng hài nhi" kém tận 16 tuổi

Từng bước vào cuộc hôn nhân hào môn với người thừa kế tập đoàn khách sạn, resort nổi tiếng Thái Lan, Aff Taksaorn trải qua những năm tháng hôn nhân đổ vỡ vì chồng ngoại tình. Ở tuổi 46, nữ diễn viên tìm thấy tình yêu mới bên tài tử Nonkul Chanon kém 16 tuổi. Sau gần 3 năm bên nhau, cặp đôi vẫn ngọt ngào, nhận được sự ủng hộ của gia đình và mới đây cùng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Aff.

Cuộc hôn nhân hào môn từng được ví như chuyện cổ tích

Aff Taksaorn có tên đầy đủ Taksaorn Paksukcharern, sinh năm 1980 và là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Thái Lan. Sở hữu gương mặt thanh tú, khí chất dịu dàng cùng lối diễn xuất tinh tế, cô từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Mối tình hoàng gia, Hoa nhài khoe sắc và Tiếng gọi tình yêu.

Aff Taksaorn có tên đầy đủ Taksaorn Paksukcharern. Ảnh: X

Cô sinh năm 1980. Ảnh: X

Aff Taksaorn một trong những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Thái Lan. Ảnh: X

Năm 2012, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Aff kết hôn với doanh nhân Songkran Taechanarong, người thừa kế tập đoàn Bonanza sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và bất động sản tại Thái Lan. Cuộc hôn nhân giữa nữ diễn viên xinh đẹp và thiếu gia giàu có từng khiến công chúng ngưỡng mộ. Sau ba năm kết hôn, họ đón con gái đầu lòng Peemai. Aff dần lui về chăm sóc gia đình, xây dựng hình ảnh người phụ nữ viên mãn bên chồng đại gia và con gái nhỏ.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên dần xuất hiện những rạn nứt. Songkran vướng tin đồn ngoại tình, khiến chuyện tình từng được xem như cổ tích của hai người đứng trước nguy cơ tan vỡ. Năm 2017, Aff và chồng ly thân. Đến tháng 10/2018, nữ diễn viên chính thức xác nhận đã ký đơn ly hôn, đồng thời giành quyền nuôi con gái.

Cô từng kết hôn với doanh nhân Songkran Taechanarong, người thừa kế tập đoàn Bonanza. Ảnh: X

Đáng chú ý, trong thời gian hôn nhân của Aff gặp trục trặc, Songkran bị phát hiện có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Matt Peeranee. Vụ việc khiến dư luận Thái Lan xôn xao, đặc biệt khi Matt phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ khán giả.

Trước sóng gió, Aff lựa chọn cách ứng xử kín đáo. Cô không liên tục công kích chồng cũ hay người thứ ba trên truyền thông, mà tập trung chăm sóc con gái và xây dựng lại cuộc sống. Cách hành xử điềm đạm của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen. Với không ít khán giả, Aff không chỉ là một mỹ nhân có nhan sắc mà còn là hình mẫu người phụ nữ biết giữ phẩm giá sau đổ vỡ.

"Mợ chảnh" Matt Peeranee chính là "tiểu tam" chen chân vào hôn nhân của đàn chị. Cặp đôi Matt-Songkran được cho là đã lén lút hẹn hò trước khi Aff và chồng ly hôn. Ảnh: X

Tình yêu đến từ chàng trai kém 16 tuổi

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, Aff trở lại với công việc diễn xuất và dần mở lòng với những mối quan hệ mới. Năm 2022, cô hợp tác cùng Nonkul Chanon trong bộ phim Find Yourself (Trạm kế tiếp là hạnh phúc phiên bản Thái Lan). Trong phim, Aff vào vai một phụ nữ trưởng thành, có sự nghiệp ổn định, còn Nonkul hóa thân thành chàng trai trẻ đem lòng yêu đàn chị. Không chỉ tạo được phản ứng hóa học trên màn ảnh, hai diễn viên còn dần nảy sinh tình cảm ngoài đời.

Aff đóng phim cùng đàn em Nonkul Chanon kém 16 tuổi rồi nảy sinh tình cảm. Ảnh: X

Nonkul sinh năm 1996, kém Aff 16 tuổi. Nam diễn viên được khán giả quốc tế biết đến qua bộ phim điện ảnh Thiên tài bất hảo, trong đó anh đảm nhận vai Bank. Ban đầu, mối quan hệ của cả hai chỉ được xem là tình bạn thân thiết. Tuy nhiên, những lần xuất hiện cùng nhau, tương tác trên mạng xã hội và các khoảnh khắc tình tứ khiến người hâm mộ liên tục đặt nghi vấn.

Tháng 11/2023, Nonkul chính thức xác nhận đang tìm hiểu Aff. Anh thẳng thắn cho biết mình là người chủ động theo đuổi đàn chị và không muốn cô phải chờ đợi quá lâu. Chuyện tình chị em nhanh chóng trở thành chủ đề nóng của truyền thông Thái Lan. Khoảng cách 16 tuổi khiến cặp đôi nhận được cả lời chúc phúc lẫn những ý kiến hoài nghi.

Nonkul không ngần ngại khoảng cách tuổi tác. Ảnh: X

Một bộ phận khán giả cho rằng Aff đã trải qua hôn nhân và có con riêng, trong khi Nonkul vẫn còn trẻ, đang trên đà phát triển sự nghiệp. Họ lo ngại sự khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh sống và định hướng tương lai có thể khiến mối quan hệ khó bền lâu. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ủng hộ cặp đôi. Với họ, tình yêu giữa hai người trưởng thành không nên bị đánh giá chỉ bằng tuổi tác hay những trải nghiệm trong quá khứ. Nonkul từng chia sẻ rằng anh không thấy có vấn đề gì khi một người đàn ông yêu phụ nữ lớn tuổi hơn, miễn cả hai hiểu và tôn trọng nhau.

Sự trưởng thành của "hồng hài nhi" khiến Aff rung động

Điều khiến chuyện tình Aff - Nonkul được quan tâm không chỉ nằm ở khoảng cách tuổi tác, mà còn ở cách nam diễn viên chăm sóc bạn gái. Trong những chia sẻ với truyền thông, Aff từng tiết lộ cô không quen hẹn hò với người trẻ tuổi. Ban đầu, nữ diễn viên khá ngại ngùng, thậm chí cảm thấy khó thích nghi với việc yêu một người kém mình nhiều tuổi. Thế nhưng, Nonkul dần khiến cô thay đổi suy nghĩ bằng những hành động quan tâm giản dị.

Khi Aff bị ốm, anh mua thuốc, gửi đồ và thường xuyên hỏi han. Hai người từng có thời gian tìm hiểu từ xa, trò chuyện mỗi ngày để hiểu nhau hơn. Aff cho biết cô cảm động trước sự chu đáo của bạn trai, bởi đó là cách quan tâm mà bản thân chưa từng được trải nghiệm nhiều trong những mối quan hệ trước đây.

Nonkul kém Aff nhiều tuổi nhưng khá chín chắn. Ảnh: X

Một trong những dấu mốc đặc biệt khiến công chúng xúc động là thời điểm cha Aff qua đời vào tháng 10/2023. Khi ấy, chuyện tình của hai người chưa chính thức được công khai. Nonkul vẫn chủ động sắp xếp công việc, dành thời gian ở bên Aff trong những ngày gia đình tổ chức tang lễ. Anh không chỉ an ủi bạn gái mà còn quan tâm đến con gái Peemai, giúp Aff cảm thấy được sẻ chia trong giai đoạn khó khăn.

Với nhiều người, sự hiện diện của Nonkul khi Aff đau buồn cho thấy sự trưởng thành vượt tuổi. Anh không chỉ là chàng trai trẻ mang đến niềm vui, mà còn là người sẵn sàng đồng hành khi bạn gái cần một chỗ dựa. Đây cũng được xem là bước ngoặt khiến Aff thêm tin tưởng vào tình yêu mới.

Nonkul ở bên Aff trong thời khắc khó khăn nhất. Ảnh: X

Từ bị nghi ngờ đến cặp đôi được ủng hộ

Sau khi công khai hẹn hò, Aff và Nonkul không ngần ngại xuất hiện bên nhau tại các sự kiện, buổi gặp gỡ người hâm mộ hay những chuyến du lịch. Cả hai thường dành cho nhau những cử chỉ tình cảm tự nhiên. Nonkul từng khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ rằng anh luôn muốn nắm tay bạn gái, bất kể hai người đang xem thể loại phim nào. Những khoảnh khắc đời thường ấy dần giúp cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm hơn.

Đặc biệt, Nonkul không né tránh câu hỏi về chuyện kết hôn. Nam diễn viên từng bày tỏ sẵn sàng cầu hôn và đăng ký kết hôn nếu Aff cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp. Dù vậy, nữ diễn viên không muốn vội vàng bước vào một cuộc hôn nhân mới. Sau những trải nghiệm trong quá khứ, Aff cho rằng điều quan trọng nhất là cả hai phải cảm thấy thoải mái, đồng thời mọi thứ trong cuộc sống cần được sắp xếp ổn thỏa. Cô cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến cảm xúc của con gái. Với Aff, Peemai là một phần quan trọng trong cuộc sống và hạnh phúc của cô không thể tách rời niềm vui của con.

Trong những chia sẻ gần đây, nữ diễn viên cho biết cô và Nonkul vẫn tiếp tục điều chỉnh, học hỏi để hiểu nhau hơn. Cả hai không có những mâu thuẫn lớn, chủ yếu là những khác biệt nhỏ trong sinh hoạt thường ngày. Nonkul cũng cho biết bạn gái giúp anh trở nên bình tĩnh và trưởng thành hơn. Anh tin rằng một mối quan hệ tốt không phải là việc một người thay đổi hoàn toàn vì người kia, mà là cả hai cùng tiến bộ.

Cặp đôi từng vấp phải sự nghi ngờ nhưng nay đã được ủng hộ. Ảnh: X

Tuổi 46 vẫn ngọt ngào bên bạn trai, chưa vội cưới

Mới đây, Aff Taksaorn tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong tiệc sinh nhật bên gia đình, con gái Peemai và bạn trai Nonkul. Nữ diễn viên đăng tải lời cảm ơn những người thân yêu đã dành cho mình những lời chúc và món quà trong ngày đặc biệt. Nonkul cũng có mặt, cùng gia đình và bạn bè tạo nên bầu không khí ấm áp.

Hình ảnh cặp đôi bên nhau trong dịp sinh nhật Aff nhanh chóng được truyền thông Thái Lan chú ý. Sau gần 3 năm công khai tình cảm, họ vẫn duy trì sự ngọt ngào, không ngần ngại thể hiện sự gắn bó trước công chúng. Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn gần đây, Nonkul tiếp tục khẳng định mối quan hệ của cả hai đang rất tốt đẹp. Anh cho biết Aff thường đến ủng hộ những dự án phim của mình, còn bản thân luôn muốn nắm tay bạn gái khi cùng xem phim.

Aff đón sinh nhật bên gia đình và bạn trai. Ảnh: X

Khi được hỏi về chuyện kết hôn, nam diễn viên vẫn giữ quan điểm sẵn sàng chờ đợi. Aff cũng chia sẻ hai người đã từng nói về tương lai, nhưng chưa muốn thúc ép mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nữ diễn viên nhấn mạnh cô sẽ chủ động đưa ra tín hiệu khi cảm thấy thời điểm thích hợp. Với cô, hạnh phúc hiện tại cần được gìn giữ thay vì vội vàng chạy theo một cột mốc nào đó.

Từ cuộc hôn nhân hào môn đổ vỡ đến tình yêu với chàng trai kém 16 tuổi, Aff Taksaorn đã trải qua một hành trình nhiều biến động. Ở tuổi 46, nữ diễn viên không còn được nhắc đến chỉ bởi danh xưng mỹ nhân từng kết hôn với đại gia. Cô đang tận hưởng cuộc sống bên con gái, tiếp tục sự nghiệp và có một người bạn đời luôn sẵn sàng đồng hành.