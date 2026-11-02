Đen tung ca khúc mới cùng Hiền VK: Viết cho trẻ em nhưng câu đắt nhất lại dành cho bố mẹ

Ngày 1/11, Đen phát hành ca khúc mới Không Một Mình, kết hợp cùng Hiền VK. Sản phẩm ra mắt ngay sau MV Những em bé Mặt Trời vừa đạt Top 1 Trending YouTube Việt Nam, và tiếp tục hướng về trẻ em. Nhưng lần này, thay vì những khung hình tươi sáng ở Gia Lai, Đen chọn nói về chuyện khó hơn nhiều: những mối nguy các em đối mặt trên không gian mạng.

Theo Đen, chính chuyến đi quay Những em bé Mặt Trời đã gợi ra câu chuyện này. "Tôi cũng thấy được những mối nguy hiểm đối với các em, không phân biệt vùng núi, vùng sâu vùng xa hay là vùng thành phố. Internet đã bao phủ đến tất cả mọi nơi và phát triển rất nhanh", anh chia sẻ.

Đen là đại sứ chiến dịch Không Một Mình do Cục An ninh mạng triển khai, đã đồng hành khoảng 1 năm rưỡi. Thay vì chỉ góp mặt ở các hoạt động, anh muốn đóng góp bằng thế mạnh của mình: "Tôi chọn cách mình làm tốt nhất, đó là viết nhạc".

Đen tại sự kiện khởi động chiến dịch Không Một Mình. Ảnh: NVCC

Câu hát tâm đắc nhất lại viết cho bố mẹ

Ca khúc mở ra bằng hình ảnh những đứa trẻ lớn lên cùng màn hình điện thoại, nơi có vô vàn niềm vui, tri thức nhưng cũng có những góc khuất các em chưa đủ kinh nghiệm nhận ra: người lạ ẩn sau tài khoản trực tuyến, lời đe dọa, dụ dỗ, hay yêu cầu giữ bí mật với cha mẹ, thầy cô.

Đoạn nam rapper tâm đắc nhất là: "Chi chi chành chành, ai muốn em giữ bí mật / Mà không được nói với cô thầy, mẹ cha / Thì chắc chắn là họ đang không nói thật / Đó không phải là bí mật: đó là điều cần nói ra". Anh cho biết đoạn này được viết "không phải để cho trẻ em, mà để cho ba mẹ nữa". "Quan trọng nhất vẫn là sự kết nối giữa ba mẹ và trẻ em, tại sao các em lại không muốn kể chuyện với người lớn? Ba mẹ phải làm sao để các con thoải mái kể những thứ đang vướng mắc trong cuộc sống", Đen nói.

Với anh, bảo vệ trẻ không chỉ là những lời cảnh báo. "Không thể nào giao cho trẻ em một cái điện thoại có thể làm được mọi thứ trên mạng. Bài hát là cho trẻ em nhưng cũng là để cho người lớn suy ngẫm".

Từ "chi chi chành chành" đến Doraemon, Harry Potter

Dù chạm vào chủ đề nhiều rủi ro, Không Một Mình không nặng nề hay giáo điều. Đen chọn tiết tấu nhộn nhịp, câu rap có vần, dễ thuộc, đặt đồng dao "dung dăng dung dẻ", "chi chi chành chành" cạnh Doraemon, Harry Potter, thần thoại Hy Lạp và trí tuệ nhân tạo.

Có những câu nhắc khéo trẻ biết chọn mối quan hệ an toàn như "Nghe lời xúi giục không phải là 'dũng cảm' / Em dũng cảm là khi em biết chọn bạn mà chơi", hay màn chơi chữ "8 tỉ người trên Trái đất mà không biết phải TINAI", nhắc người nghe biết phân biệt thật - giả trên mạng.

Những bức tranh vẽ tay là chất liệu hình ảnh chính của MV Không Một Mình. Ảnh: NVCC

Giọng hát của một cô giáo, MV vẽ tay của cả gia đình

Đồng hành cùng Đen là Hiền VK. "Hiền là một cô giáo ở ngoài đời, bên cạnh việc sáng tác và hát. Cô ấy đã đồng hành cùng Đen từ rất lâu rồi. Khi Hiền hát, tạo ra cảm giác rất chân phương, hồn nhiên và trong trẻo", nam rapper lý giải.

MV lấy tranh vẽ làm chất liệu chính. Các bức tranh do gia đình họa sĩ Bình Trần ở Quảng Ninh thực hiện, cả bố, mẹ và con gái cùng cầm cọ, tái hiện bữa cơm gia đình, trẻ em vui chơi hay tình thầy trò dưới mái trường. Thông điệp gửi gắm rất giản dị: sự yêu thương luôn hiện diện từ những kết nối gần gũi nhất, để không đứa trẻ nào phải thấy mình đơn độc.