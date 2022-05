Minh Hằng, Min, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Trọng Hiếu tại siêu sự kiện Fashion Show Flagship Store Puma Vincom Đồng Khởi

Ngày 14/5/2022 vừa qua, Puma chính thức khai trương cửa hàng mới nhất ở TP.HCM với sự tham gia của dàn sao đình đám như nữ ca sĩ - diễn viên Minh Hằng, "đội trưởng" Trọng Hiếu, ca sĩ Min, bộ đôi Minh Triệu - Kỳ Duyên, người mẫu TyhD Thùy Dương, "It Girl" Quỳnh Anh Shyn, … và nhiều tín đồ thương hiệu Puma khác.



Ca sĩ - diễn viên Minh Hằng cũng đến chúc mừng trong trang phục khoe trọn hình thể khỏe khoắn, nuột nà. Tuy bận rộn cho đám cưới gần kề, nhan sắc Quỳnh Lam của "Bẫy Ngọt Ngào" không hề giảm đi mà còn thăng hạng đáng kể. Cô liên tục nhận "cơn mưa lời khen" xuyên suốt thời gian theo dõi show diễn thời trang kết hợp âm nhạc của Puma.

Minh Hằng đầy năng động tại sự kiện khai trương

Nữ ca sĩ sinh năm 1987 sẽ "về một nhà" với chồng doanh nhân vào tháng 6 tới, đánh dấu 6 năm 6 tháng hẹn hò

CMO Erik Davis cho hay, trong năm nay Puma có kế hoạch mở rộng thêm 11 store Puma, khẳng định sự phát triển bền vững của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam

Cô hào hứng với màn trình diễn bùng cháy của Trọng Hiếu "Em Là Bà Nội Của Anh", "Bước Đến Bên Em", "Say Ah"

Nữ ca sĩ Min cũng gây ấn tượng với phong cách trẻ trung và thời thượng

Trưng bày đa dạng thiết kế, lại nằm trong khu trung tâm thương mại lớn nhất nhì Sài thành, Flagship Store Puma Vincom Đồng Khởi được đánh giá là một trong những cửa hàng "siêu to khổng lồ", đứng thứ 4 trong chuỗi Puma Đông Nam Á với diện tích lên đến 400m2. Đó là lý do trong sự kiện lần này, cả một sàn catwalk hoành tráng đã được đầu tư kỹ lưỡng. Nếu TyhD Thùy Dương đảm nhận vị trí mở màn thì Kỳ Duyên, Minh Triệu lại cầm trịch vị trí Vedette với 2 look nổi bật nhất BST Xuân - Hè 2022 của thương hiệu Puma.

Puma "chơi lớn" tổ chức hẳn show diễn ngay cửa hàng Vincom Đồng Khởi. Và ai có thể ngờ, kết màn lại chính là "chị chị em em" Minh Triệu, Kỳ Duyên cơ chứ!

Đảm nhận vai trò mở màn chương trình, TyhD Thùy Dương thực hiện màn catwalk chuyên nghiệp chiếm trọn spotlight

Quỳnh Anh Shyn chứng tỏ mình xứng đáng là "trendsetter" với outfit nổi bật và phong cách từ Puma

Sunht năng động, thời thượng cùng túi đeo vai Puma và váy bodycon ngắn trắng trẻ trung

Vũ Ngọc Anh khoe body khỏe khoắn cùng hội chị em

Người mẫu - Diễn viên Yumi Thiên Nga nổi bật trong sắc cam cá tính

Người đẹp Mai Dora khoe vòng eo thon gọn trong trang phục thể thao của Puma

Gấu Zoan tinh nghịch và sáng tạo trong trang phục pastel mát mắt

CEO Mai Son đọ nhan sắc trẻ trung, khoẻ khoắn bên các gương mặt nổi bật của làng mốt Việt

Puma là thương hiệu thời trang của Đức, nổi tiếng với các phụ kiện giày dép, quần áo, dụng cụ thể thao. Các sản phẩm của Puma được tin dùng bởi nhiều vận động viên trên toàn thế giới. Tính đến nay, thương hiệu đã sản xuất hơn 500 mẫu sản phẩm phục vụ mọi nhu cầu của nhiều lứa tuổi, giới tính. Tháng 4/2022 vừa qua, Puma cũng đã mang đến cơn khát giày độc lạ khi cho ra đời ???????? ????.???? ?? ???????? & ?????????? có số lượng giới hạn.

Khách hàng có thể mua sắm trực tuyến các sản phẩm của Puma tại https://www.maisononline.vn/collections/puma, hoặc qua các sàn thương mại điện tử thông dụng như Lazada, Shopee, Tiki. Hệ thống cửa hàng Puma : - L2-03, Vincom Trần Duy Hưng, Tháp A-B, Khu đô thị Đông Nam, Cầu Giấy, Hà Nội. - B1-R3-13, TTTM Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. - Lô L03 – 64, Tầng 3, TTTM Vincom Bà Triệu, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. - B01-09, Tầng B1, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM. - 2 - 10, tầng 2, TTTM Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM. - L3 - 28, tầng 3, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM. - Tầng 3F, lô 27, Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. - G12, Tầng trệt, số 1 Đại lộ Bình Dương. 214 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM.

