Minh Hằng khẳng định “Chọn con tim và tin chính mình” trong sản phẩm trở lại Vpop sau 7 năm

20h00 ngày 12/11, Minh Hằng chính thức phát hành MV DIRECTOR , đánh dấu màn comeback Vpop sau 7 năm. Ca khúc do DTAP sáng tác và sản xuất, mang tinh thần dance sôi động và hình ảnh người phụ nữ hiện đại làm chủ cuộc đời. MV do đạo diễn Nguyễn Lê Trung Hải thực hiện, gây ấn tượng bởi thời trang biến hóa, hiệu ứng thị giác hoành tráng và những cảnh vũ đạo “cháy sàn”.

DIRECTOR có ca từ đậm tính tuyên ngôn, ví cuộc sống như một bộ phim, nơi mỗi người phụ nữ đều là “đạo diễn” của riêng mình. Những câu hát như “Zoom in anh đang thấy đời đẹp như hoa – Zoom out em cho thấy như tranh biếm họa…” mang màu sắc tinh nghịch, phản ánh góc nhìn của Minh Hằng về thị phi chốn showbiz. Cô cho biết đã đồng hành với DTAP từ khâu định hướng đến hoàn thiện ca khúc để tìm ra màu sắc phù hợp nhất với bản thân tại thời điểm này. Việc lựa chọn chủ đề DIRECTOR cũng đến từ những thay đổi sau khi lập gia đình, khiến cô muốn kể câu chuyện về sự tự chủ theo một cách gần gũi và thuyết phục hơn.

MV mở đầu bằng hình ảnh chuyến bay mang tên DIRECTOR , xuyên qua bầu trời bão tố và tạo ra “cơn mưa” đĩa CD – chi tiết gợi nhớ thời kỳ băng đĩa những năm 2000. Từ đây, MV liên tục chuyển đổi giữa các set quay hiện đại: phim trường với hàng loạt máy ghi hình, ghế nóng gameshow, không gian tương lai cùng các hiệu ứng lửa cháy, khói sáng, tia chớp... Tất cả được xử lý mượt mà như một bộ phim điện ảnh thu nhỏ. Cuối MV, câu nói “Good take! Moving on!” vang lên như lời tự nhủ của Minh Hằng: hài lòng với chặng đường đã qua và sẵn sàng với hành trình mới.

MV còn có sự xuất hiện của Đồng Ánh Quỳnh, Tín Nguyễn và Khiết Đan, vào vai ba “thí sinh” trong buổi thử vai giả tưởng. Minh Hằng hóa thân thành huấn luyện viên – đạo diễn, chấm điểm từng biểu cảm của họ. Sự góp mặt của bộ ba mang đến không khí sinh động, đồng thời nhấn mạnh hình tượng người phụ nữ có khả năng dẫn dắt, truyền cảm hứng.

Điểm nhấn khác là loạt cảnh vũ đạo mạnh mẽ, đặc biệt phân đoạn nhảy trên cát trắng. Minh Hằng thực hiện các động tác khó như xoạc chân, trườn người, xoay hất cát… thể hiện sự nghiêm túc luyện tập và bản lĩnh sân khấu. Vũ đạo hòa quyện cùng beat dance bắt tai tạo nên năng lượng bùng nổ xuyên suốt MV.

Thời trang là yếu tố khiến DIRECTOR trở thành “bữa tiệc” mãn nhãn. Minh Hằng mang đến 7 tạo hình khác nhau: từ IT-girl trẻ trung với Versace – Fanci, hình tượng thiên thần trong đầm cut-out trắng, nữ lãnh đạo quyền lực với corset và Tiffany & Co., đến chiến binh sa mạc lấy cảm hứng từ Dune . Một trong những trang phục nổi bật nhất là bộ jumpsuit hologram ánh bạc gợi cảm hứng từ thập niên 80 – 90, kết hợp hình ảnh đĩa CD khổng lồ để tái hiện tinh thần hoài niệm nhưng đầy tương lai của MV.

Minh Hằng cho biết ý định quay lại âm nhạc đã được nung nấu ngay sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió , khi cô lấy lại đam mê sân khấu và cập nhật được xu hướng khán giả yêu thích. Dù gặp nhiều áp lực khi tái hòa nhập guồng sản xuất, cô khẳng định mọi khó khăn đều đáng giá để mang đến sản phẩm chỉn chu. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn ông xã vì luôn ở phía sau làm hậu phương vững chắc.

DIRECTOR chỉ là bước mở màn cho chuỗi dự án mới, trong đó có một EP đang được thực hiện. Với sự đầu tư mạnh tay vào âm nhạc – hình ảnh – thông điệp, Minh Hằng cho thấy cô đã sẵn sàng cho “chương mới” đầy tự tin và năng lượng trong âm nhạc.

MV DIRECTOR hiện đã phát hành trên YouTube và các nền tảng nhạc số.